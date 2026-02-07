ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

Επαναληπτικοί επανυπολογισμοί συντάξεων από τον ΕΦΚΑ για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016 οδηγούν σε μειώσεις, μερικές φορές σε επιστροφή χρημάτων, και επηρεάζουν κυρίως βαρέα επαγγέλματα και συντάξεις χηρείας