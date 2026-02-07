ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας
ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας
Επαναληπτικοί επανυπολογισμοί συντάξεων από τον ΕΦΚΑ για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016 οδηγούν σε μειώσεις, μερικές φορές σε επιστροφή χρημάτων, και επηρεάζουν κυρίως βαρέα επαγγέλματα και συντάξεις χηρείας
Ο ΕΦΚΑ ξεκινά επαναληπτικούς επανυπολογισμούς για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε αυξήσεις. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνονται λανθασμένες αυξήσεις και οι συντάξεις μειώνονται, ενώ ζητούνται επιστροφές χρημάτων (αναδρομικά).
Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος θεωρητικά βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης.
Οι βασικές κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται από αυτές τις μειώσεις περιλαμβάνουν:
Βαρέα και υπερβαρέα επαγγέλματα
Οικοδόμοι
Εργαζόμενοι σε στοές και ορυχεία
Βαριά βιομηχανία
Υπάλληλοι ΔΕΗ (π.χ., εναερίτες, σταθμοί παραγωγής)
