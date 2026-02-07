Ρεύμα: Μαζική έξοδος από τα πράσινα τιμολόγια – Στροφή 83% των νοικοκυριών στα σταθερά
Ρεύμα: Μαζική έξοδος από τα πράσινα τιμολόγια – Στροφή 83% των νοικοκυριών στα σταθερά
Τα μπλε τιμολόγια «σαρώνουν» την αγορά – Πάνω από 720.000 νέοι πελάτες σε ένα έτος-Έρχονται τα ευέλικτα γαλάζια προγράμματα
Ισχυρή στροφή των οικιακών καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται μέσα στο 2025, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στη δομή της λιανικής αγοράς, την ώρα που η ΡΑΑΕΥ προχωρά στην οριστικοποίηση μιας νέας κατηγορίας «ευέλικτων σταθερών» προϊόντων που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη τάση.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εγκαταλείπουν τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια και στρέφονται προς συμβόλαια με εκ των προτέρων καθορισμένο κόστος, επιδιώκοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και προστασία από πιθανές διακυμάνσεις της αγοράς.
