Γιαν Κουμ: Πούλησε το WhatsApp 22 δισεκατομμύρια δολάρια και εξαφανίστηκε πριν γίνει 40 ετών

H απίστευτη ιστορία του ανθρώπου που έφυγε πάμπτωχος από την Ουκρανία, έφτιαξε το πιο διαδεδομένο app επικοινωνίας του πλανήτη και πέτυχε το απόλυτο exit πριν τα 40 του χρόνια