Γιαν Κουμ: Πούλησε το WhatsApp 22 δισεκατομμύρια δολάρια και εξαφανίστηκε πριν γίνει 40 ετών
H απίστευτη ιστορία του ανθρώπου που έφυγε πάμπτωχος από την Ουκρανία, έφτιαξε το πιο διαδεδομένο app επικοινωνίας του πλανήτη και πέτυχε το απόλυτο exit πριν τα 40 του χρόνια
Όταν έρχονται στο νου μας πετυχημένοι άνθρωποι της τεχνολογίας, τα πρώτα ονόματα είναι εκείνα που συνδέονται με μακροχρόνια παρουσία και προσφορά. Ο Γιαν Κουμ όμως, ο συνιδρυτής του WhatsApp, γράφει την ιστορία του ακριβώς από την αντίθετη πλευρά: Πριν συμπληρώσει τα 40 του χρόνια αποφάσισε όχι μόνο να μοσχοπουλήσει το πνευματικό του παιδί, αλλά και να… εξαφανιστεί τελείως από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Έγινε, έτσι, το απόλυτο παράδειγμα ενός «εξαφανισμένου θρύλου», που απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου 1976 σε μια μικρή κοινότητα έξω από το Κίεβο, μέσα σε μια οικογένεια που βίωνε τις πιέσεις του σοβιετικού καθεστώτος, ο Κουμ έμαθε από νωρίς τι σημαίνει να ζεις με περιορισμούς και να μην έχεις τίποτα δεδομένο. Το σπίτι της οικογένειάς του δεν είχε ούτε ζεστό νερό, οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν πολυτέλεια που απέφευγαν για να μην τραβούν την προσοχή του κράτους, και η καθημερινότητα ήταν σκληρή στην Ουκρανία της δεκαετίας του ’80.
