Άλεξ Χόνολντ: Τα χρήματα που πήρε για να αναρριχηθεί στον ουρανοξύστη και ο πραγματικός λόγος που αψηφά τον κίνδυνο
Μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, καθώς εκατομμύρια θεατές παρακολουθούσαν ζωντανά κάθε του βήμα, χωρίς δίχτυ ασφαλείας
508 μέτρα, 101 όροφοι, 91 λεπτά και περίπου 500.000 δολάρια. Αυτοί είναι οι αριθμοί πίσω από την πιο αγχωτική τηλεοπτική εμπειρία των τελευταίων ετών: το Skyscraper Live που προβλήθηκε ζωντανά στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό αναρριχητή Άλεξ Χόνολντ. Ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo», στο οποίο κατέγραψε την ιστορική ελεύθερη αναρρίχησή του στο σχηματισμό Ελ Καπιτάν του Γιοσέμιτι, αποφάσισε αυτή τη φορά να κάνει κάτι εξίσου παράτολμο: να σκαρφαλώσει χωρίς καμία προστασία στην πρόσοψη ενός από τους πιο ψηλούς ουρανοξύστες του κόσμου, τον Ταϊπέι 101 στην Ταϊβάν.
Καμία δεύτερη λήψη, καμία δυνατότητα μοντάζ, κανένα περιθώριο λάθους. Ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών. Η ανάβαση διήρκησε 91 λεπτά που έμοιαζαν με αιωνιότητα. Κάθε κίνηση του Χόνολντ, κάθε αλλαγή λαβής και κάθε σύντομο διάλειμμα για μια ανάσα αύξανε τα επίπεδα άγχους στους τηλεθεατές, στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κάτω από το κτίριο, ακόμα και στους παρουσιαστές που σχολίαζαν τη «χορογραφία» του. Το σώμα του κρεμόταν κυριολεκτικά πάνω από το κενό και το παραμικρό γλίστρημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, καθώς έλειπε κάθε μέτρο ασφαλείας.
