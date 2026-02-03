Οι ευρωτράπεζες έκαναν αυστηρότερους τους όρους στα εταιρικά δάνεια στο τέλος του 2025
Οι περισσότερες τράπεζες της Ευρωζώνης, αναμένουν νέα, έστω και ήπια, αυστηροποίηση των πιστωτικών όρων για τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Οι τράπεζες της ευρωζώνης προχώρησαν απροσδόκητα σε αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων για τις επιχειρήσεις στο τέλος του 2025, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα, λίγες ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.
«Οι ανησυχίες για τις προοπτικές των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας, καθώς και η χαμηλότερη ανοχή κινδύνου από πλευράς τραπεζών, συνέβαλαν» στη συγκεκριμένη εξέλιξη, ανέφερε η ΕΚΤ στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων για το δ’ τρίμηνο, που δημοσιεύτηκε σήμερα.
Σε ερώτηση για τον αντίκτυπο των αλλαγών στις εμπορικές πολιτικές και της συνακόλουθης αβεβαιότητας, σχεδόν οι μισές τράπεζες αξιολόγησαν την έκθεσή τους ως «σημαντική». Παράλληλα, αναμένουν νέα, έστω και ήπια, αυστηροποίηση των πιστωτικών όρων για τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Οι τάσεις στον δανεισμό αποτελούν βασικό δείκτη για την ΕΚΤ, προκειμένου να εκτιμήσει πόσο αποτελεσματικά μεταδίδεται η νομισματική πολιτική στην πραγματική οικονομία. Αν και τον Δεκέμβριο οι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μετακύλιση των μειώσεων επιτοκίων εξελίσσεται ομαλά, τόνισαν την ανάγκη στενής παρακολούθησης, εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη αιφνίδια διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Tην περασμένη εβδομάδα, τέσσερις οικονομολόγοι της ΕΚΤ διαπίστωσαν ότι η πρόσφατη ανάκαμψη της πιστωτικής δραστηριότητας είναι πιο σταδιακή σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και υπογράμμισαν τον καθοριστικό ρόλο του τραπεζικού δανεισμού στη στήριξη της δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία.
