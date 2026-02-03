Έντομα στα τρόφιμα: Η κατάρρευση της Ÿnsect και οι καταναλωτές που λένε όχι σε γρύλους και προνύμφες
Αναζητείται σανίδα σωτηρίας στις δημόσιες προμήθειες της ΕΕ από τη βιομηχανία - Ένα από τα σενάρια που θα μπορούσαν να ισχύσουν, είναι να επιβληθεί η αγορά πρωτεΐνης από έντομα για δημόσια ιδρύματα
Για μεγάλο διάστημα, τα τρόφιμα με βάση τα έντομα, προβάλλονταν ως μια αποδοτική σε πόρους και φιλική προς το κλίμα εναλλακτική, απέναντι στη συμβατική ζωική πρωτεΐνη, αφού απαιτούν λιγότερη γη, λιγότερες εισροές και παράγουν μικρότερες ποσότητες αποβλήτων. Η πραγματικότητα βέβαια είναι, ότι οι μπάρες πρωτεΐνης από γρύλους και τα ζυμαρικά από προνύμφες δεν κατάφεραν ποτέ να κερδίσουν το ευρύ κοινό, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ΕΕ. Έτσι, καθώς η εν λόγω βιομηχανία δέχεται πιέσεις, εξετάζει λύσεις για τη σωτηρία της, «κοιτώντας» προς τις δημόσιες προμήθειες της ΕΕ και ζητώντας μεταξύ άλλων, επιβολή ελάχιστων υποχρεωτικών αγορών.
Σε απάντησή της σε διαβούλευση της Κομισιόν, για τους νέους κανόνες δημόσιων προμηθειών της ΕΕ, η International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF), υποστήριξε ότι η επιβολή ελάχιστων υποχρεωτικών αγορών «καινοτόμων, κυκλικών βιολογικών προϊόντων», θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα για την κρίση στον κλάδο. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχήματος, η ΕΕ θα επέτρεπε στους δημόσιους φορείς να δίνουν προτεραιότητα σε προϊόντα με βάση κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό, σύμφωνα με το Euractiv, σημαίνει ότι, θεωρητικά, οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να επιβάλουν την αγορά πρωτεΐνης από έντομα για δημόσια ιδρύματα, όπως καντίνες ή στα σχολικά εστιατόρια.
