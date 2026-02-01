Ρύθμιση χρεών με βάση το προφίλ του οφειλέτη
Ρύθμιση χρεών με βάση το προφίλ του οφειλέτη
Το νέο μοντέλο βασίζεται στην εξατομίκευση και εισάγει προσωποποιημένες δόσεις, προσαρμοσμένες στο εισόδημα, στην περιουσία και τη φορολογική συνέπεια κάθε φορολογούμενου
Ενα νέο μοντέλο ρύθμισης χρεών προς την Εφορία, που ξεφεύγει από τη λογική των οριζόντιων σχημάτων και εισάγει προσωποποιημένες δόσεις προσαρμοσμένες στο εισόδημα, στην περιουσία και τη φορολογική συνέπεια κάθε οφειλέτη, εξετάζει εκ νέου η κυβέρνηση. Το σχέδιο απευθύνεται κυρίως σε φορολογούμενους που μέχρι πρόσφατα ήταν συνεπείς αλλά βρέθηκαν σε πραγματική, έκτακτη ανάγκη και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν προσωρινά στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να αυξήσει τις βιώσιμες ρυθμίσεις και τις πραγματικές εισπράξεις του Δημοσίου από ληξιπρόθεσμα χρέη που σήμερα παραμένουν εκτός κάθε πλαισίου αποπληρωμής.
