Ρίτσαρντ Μπράνσον: “H συμβουλή που μου έδωσε η μητέρα μου και την ακολουθώ κάθε μέρα”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: “H συμβουλή που μου έδωσε η μητέρα μου και την ακολουθώ κάθε μέρα”

Ανήσυχος, πολυπράγμων, ατρόμητος, μαχητικός. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού ηγέτη και μια πορεία που έχτισε πάνω στα διδάγματα μιας τολμηρής… CEO

Ρίτσαρντ Μπράνσον: “H συμβουλή που μου έδωσε η μητέρα μου και την ακολουθώ κάθε μέρα”
Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, έχουν την εικόνα ενός δισεκατομμυριούχου που αγαπά το ρίσκο, κάνει kitesurf, εκτοξεύει αερόστατα στη στρατόσφαιρα, ταξιδεύει στο διάστημα και χτίζει αυτοκρατορίες. Όμως, ίσως λίγοι γνωρίζουν ποια στάθηκε η καθοριστική επιρροή στη ζωή του και η πηγή της αυτοπεποίθησής του: η μητέρα του, Ιβ Μπράνσον. Πολύ πριν ιδρυθεί η Virgin, η Ιβ διαμόρφωνε τον τρόπο σκέψης, τις αξίες και την επιχειρηματική φιλοσοφία του γιου της με τρόπους που καθόρισαν ολόκληρη την πορεία του.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης