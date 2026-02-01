Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και μια τεράστια περιουσία
Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και μια τεράστια περιουσία
Η οικονομική δραστηριότητα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ συνδέεται με τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο, ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και πολυτελή ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πολυτελείς επαύλεις στη The Bishops Avenue στο βόρειο Λονδίνο, γνωστή ως «Billionaire’s Row», φέρονται να συνδέονται με ένα διεθνές δίκτυο εταιρειών που εκτείνεται από την Τεχεράνη έως το Ντουμπάι και τη Φρανκφούρτη. Μέσω εταιρειών-βιτρινών, η ιδιοκτησία τους καταλήγει, σύμφωνα με πηγές, στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεύτερο γιο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Μέσης Ανατολής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα