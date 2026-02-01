Γιατί το Γκστάαντ παραμένει ακόμα ο τοπ προορισμός των Άλπεων
Γιατί το Γκστάαντ παραμένει ακόμα ο τοπ προορισμός των Άλπεων
Υπάρχουν αλπικά θέρετρα που επιδιώκουν διαρκώς να γίνουν επίκαιρα. Και υπάρχει και το Γκστάαντ, ένα χωριό που τις γιορτές μετατρέπεται στο πιο παράδοξο κοινωνικό θέατρο της Ευρώπης
Το Γκστάαντ βρίσκεται στο καντόνι της Βέρνης, στην περιοχή Σάανεν, και για έντεκα μήνες τον χρόνο θυμίζει ένα σχεδόν νωχελικό ορεινό χωριό. Η καθημερινότητα κυλά ανάμεσα σε αγροτικές εκθέσεις, βραβευμένα μέλια, αγελάδες που κερδίζουν διακρίσεις και ένα -μοναδικό- σινεμά. Το τοπικό περιοδικό καταγράφει paddleboarding, μικρά σκάνδαλα βανδαλισμών και κοινωνικές ειδήσεις χαμηλών τόνων. Τίποτα δεν προϊδεάζει για αυτό που ακολουθεί.
