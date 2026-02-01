Το Βιετνάμ πουλά τσάντες Birkin για να καλύψει απάτη δισεκατομμυρίων

Οι αρχές του Βιετνάμ δημοπρατούν τσάντες Hermès Birkin και πολυτελή γιοτ της Τρουόνγκ Μι Λαν, στο πλαίσιο προσπάθειας ανάκτησης δισεκατομμυρίων από μία από τις μεγαλύτερες απάτες παγκοσμίως