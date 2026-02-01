Το Βιετνάμ πουλά τσάντες Birkin για να καλύψει απάτη δισεκατομμυρίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Βιετνάμ πουλά τσάντες Birkin για να καλύψει απάτη δισεκατομμυρίων

Οι αρχές του Βιετνάμ δημοπρατούν τσάντες Hermès Birkin και πολυτελή γιοτ της Τρουόνγκ Μι Λαν, στο πλαίσιο προσπάθειας ανάκτησης δισεκατομμυρίων από μία από τις μεγαλύτερες απάτες παγκοσμίως


Δύο τσάντες Hermès Birkin και ένα πολυτελές γιοτ περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία της αμφιλεγόμενης μεγιστάνα Τρουόνγκ Μι Λαν, τα οποία οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν πλέον να πουλήσουν, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καλυφθεί μέρος των δισεκατομμυρίων που υπεξαιρέθηκαν.


