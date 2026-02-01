ΟΜΑ: Ένα ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο με αστέρι Michelin
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα νέα εστιατόρια με ελληνική κουζίνα που ανοίγουν σε διάφορα σημεία της γης προτείνουν δημιουργικά μενού που εντυπωσιάζουν
Στο OMA επικεφαλής της κουζίνας είναι ο σεφ Jorge Paredes, με προϋπηρεσία στο επίσης βραβευμένο Sabor, που αν και με καταγωγή από το Εκουαδόρ, κατάφερε να κερδίσει ένα πολυπόθητο αστέρι για το πολυσυζητημένο ελληνικό εστιατόριο της πρωτεύουσας της Αγγλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
