Ρεύμα: Αλλάζουν ξανά τα χρώματα στα τιμολόγια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Αλλάζουν ξανά τα χρώματα στα τιμολόγια

Φεύγει το κόκκινο, έρχεται το γαλάζιο ή μοβ - Φθηνότερο τιμολόγιο ανά ώρα από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά - Τα πορτοκαλί και η επόμενη μέρα

Ρεύμα: Αλλάζουν ξανά τα χρώματα στα τιμολόγια
Τα τελευταία δύο χρόνια οι καταναλωτές έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τα τιμολόγια ρεύματος με βάση το χρώμα τους. Μπλε για τη σταθερότητα, πράσινο και κίτρινο για τις χρεώσεις που καθορίζονται από τις τιμές της χονδρεμπορικής, κόκκινο για τα «ειδικά» τιμολόγια. Στην πράξη, όμως, τα «σύνορα» ανάμεσα στις κατηγορίες έχουν αρχίσει να θολώνουν. Νέα προϊόντα που υπόσχονται προβλέψιμο κόστος, αλλά λειτουργούν με όρους και εκ των υστέρων εκκαθαρίσεις, κερδίζουν έδαφος στην αγορά ή προϊόντα με κλιμακωτές χρεώσεις, δημιουργώντας σύγχυση, αλλά και έντονο ανταγωνισμό.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης