Ρεύμα: Αλλάζουν ξανά τα χρώματα στα τιμολόγια

Φεύγει το κόκκινο, έρχεται το γαλάζιο ή μοβ - Φθηνότερο τιμολόγιο ανά ώρα από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά - Τα πορτοκαλί και η επόμενη μέρα