Εξάρχεια: 3+1 νέα έργα που αναβαθμίζουν την αρχιτεκτονική αισθητική της γειτονιάς
Τα Εξάρχεια ως καμβάς δημιουργικότητας και έμπνευσης για αρχιτέκτονες και interior designers που εξελίσσουν αισθητικά την ταυτότητα της περιοχής
Η αρχιτεκτονική στα Εξάρχεια επιστρέφει στο προσκήνιο ως πεδίο διαλόγου με τον υπάρχοντα αστικό και κοινωνικό ιστό. Από έργα μεγάλης κλίμακας και θεσμικής βαρύτητας έως μικρότερες παρεμβάσεις της καθημερινότητας, διαμορφώνεται ένα νέο αφήγημα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η περιοχή χωρίς να απωλέσει την ταυτότητά της. Μαζί, αυτά τα έργα σκιαγραφούν μια πιο ώριμη και σύνθετη εικόνα των Εξαρχείων, αναδεικνύοντάς τα ως πεδίο αρχιτεκτονικών πρακτικών που ενσωματώνονται στον αστικό ιστό, αφουγκράζονται τον τόπο και ενδυναμώνουν τη ζωή της πόλης.
