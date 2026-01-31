Τέλος εποχής στο «κρυφτούλι» των ακινήτων
Τέλος εποχής στο «κρυφτούλι» των ακινήτων
Από τις κρυμμένες βίλες του ΕΝΦΙΑ, στα πλασματικά χωράφια των επιδοτήσεων - Τα δηλώνουν στο Δημόσιο, τα εξαφανίζουν στην Εφορία
Χρονιά-ορόσημο για τους ελέγχους ακινήτων αναδεικνύεται το 2026. Το «ό,τι δηλώσεις» στην Ελλάδα παίρνει τέλος, καθώς μέσα στη χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο εμβληματικά έργα: η κτηματογράφηση σε όλη την επικράτεια, καθώς και η πλήρης λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
