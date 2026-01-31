Ρεύμα: Στις φθηνότερες χονδρεμπορικές αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα τον Ιανουάριο

Για τον Ιανουάριο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συγκαταλέγεται στις φθηνότερες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών.Ο πρώτος μήνας του έτους κλείνει για την Ελλάδα με μέση τιμή 109 ευρώ ανά μεγαβατώρα, την ώρα που σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης το κόστος παραμένει αισθητά υψηλότερο.Ενδεικτικά, στη Βουλγαρία η χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 150 ευρώ/MWh, δηλαδή περίπου 40 ευρώ ακριβότερα από την Ελλάδα. Αντίστοιχα, η Γερμανία κινείται στα 110 ευρώ/MWh, η Φινλανδία στα 115 ευρώ/MWh, ενώ πολύ υψηλές τιμές καταγράφονται σε χώρες όπως η Αυστρία με 140,97 ευρώ/MWh, η Εσθονία με 153,92 ευρώ/MWh και η Ουγγαρία με 151,51 ευρώ/MWh.Οι λόγοι της διαφοροποίησηςΗ διαφοροποίηση της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η άνοδος στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές αποδίδεται κυρίως στο ράλι του φυσικού αερίου, την αυξημένη ζήτηση λόγω χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και στο υψηλό κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂.Αντίθετα, η ελληνική αγορά καταφέρνει να διατηρεί χαμηλότερες τιμές, αξιοποιώντας το αυξημένο αιολικό δυναμικό και την μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα.Είναι χαρακτηριστικό ότι για σήμερα 31 Ιανουαρίου, η χονδρεμπορική αγορά ανεβαίνει στα 105,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 97,48 ευρώ χθες (+8,45%) ως αποτέλεσμα της κυρίαρχης παρουσίας στο ενεργειακό μείγμα του φυσικού αερίου. Η ενέργεια από ΑΠΕ συμμετέχει στην ηλεκτροπαραγωγή με 29%, με σαφή άνοδο και των υδροηλεκτρικών σε ποσοστό 13,6% ενώ το φυσικό αέριο αντιστοιχεί στο 46,4% της παραγωγής.