Χρηματιστήριο: Μηνιαίο «άλμα» 9,15% και 7η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδος

Δεύτερη μέρα διόρθωσης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στα χαμηλά ημέρας παραμένοντας ωστόσο κοντά στα πολυετή ρεκόρ - Κέρδη 2,2% στο πενθήμερο - Πάνω από τα 9 ευρώ η HELLENiQ ENERGY, σε υψηλό 6,5 ετών