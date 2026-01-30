Χρηματιστήριο: Μηνιαίο «άλμα» 9,15% και 7η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδος
Δεύτερη μέρα διόρθωσης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στα χαμηλά ημέρας παραμένοντας ωστόσο κοντά στα πολυετή ρεκόρ - Κέρδη 2,2% στο πενθήμερο - Πάνω από τα 9 ευρώ η HELLENiQ ENERGY, σε υψηλό 6,5 ετών
Το επιλεκτικό profit taking συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επηρεάστηκε από την αυξημένη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, παραμένει κοντά στο υψηλό 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) των 2.350 μονάδων. Ταυτόχρονα, οι παγκόσμιες αγορές εστιάζουν στις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον εκλεκτό του για νέο πρόεδρο της Fed, τον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ. Οι αμερικανικές μετοχές περιόρισαν τις αρχικές απώλειες, ενώ οι ευρωπαϊκές κινούνται σε ανοδική τροχιά.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/1) -την τελευταία του Ιανουαρίου- στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 19,78 μονάδες ή -0,85% και έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.314,85 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.338,55 μονάδες. Ισχυρός ήταν για ακόμη μία μέρα ο τζίρος, ο οποίος προσέγγισε τα 400 εκατ. ευρώ. Άξια αναφοράς η ενίσχυση της HELLENiQ ENERGY, η οποία βρέθηκε πάνω από τα 9 ευρώ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2019.
Ισχυρή άνοδο της τάξης του +9,15% κατέγραψε η Αθήνα σε μηνιαία βάση, με το January Effect να επιβεβαιώνεται για ακόμη μία χρονιά. Με ρυθμό +18% «τρέχουν» οι τράπεζες από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Θετικό ήταν, επίσης, το πρόσημο για 7η συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς ο ΓΔ κέρδισε +2,2% στο πενθήμερο.
Στο πεδίο των εταιρικών εξελίξεων, η Metlen εξασφάλισε χρηματοδότηση 16,6 εκατ. ευρώ για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2026, ενώ το έργο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριών.
Η Aegean ανακοίνωσε ότι η θυγατρική Olympic Air απέκτησε το 45% των μετοχών της Apella μέσω συνδυασμού δευτερογενών μετοχών και αύξησης κεφαλαίου, με τον ιδρυτή της, Δρ. Νίκο Κοντογιάννη, να διατηρεί τον έλεγχο (55%) και να παραμένει CEO. Η επένδυση στοχεύει στην επέκταση της Aegean στον τομέα της συντήρησης βαρέων αεροσκαφών, αξιοποιώντας την κερδοφόρα πλατφόρμα MRO (Maintenance, Repair, and Operations – Συντήρηση, Επισκευή και Λειτουργία) της Apella.
Στην έκδοση senior unsecured ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ προχώρησε η Titan, με λήξη το 2031 και σταθερό επιτόκιο 3,5%. Το ομόλογο παρουσίασε ισχυρή ζήτηση, με προσφορές ύψους περίπου 3,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές την έκδοση. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου, με το ομόλογο να είναι εισηγμένο στο Euronext Dublin.
«Βίοι αντίθετοι» για Wall Street και ευρωαγορές
Επανήλθε στη Wall Street ο φόβος για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι προετοιμάζονται για ένα «κύμα» εταιρικού δανεισμού με στόχο την χρηματοδότηση των AI έργων. Με απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να χάνουν μεταξύ -0,2% και -0,3%, αν και «ψαλιδίστηκε» η αρχική πτώση μετά την πρόταση Τραμπ να αναλάβει ο Κέβιν Γουόρς την ηγεσία της Federal Reserve.
Κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λαμβάνοντας ώθηση από τις συνεχιζόμενες ανακοινώσεις εταιρικών κερδών και την απομάκρυνση από την έκθεση στο δολάριο. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,8% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ +0,4% και +1,1%.
