Η ιδέα πίσω από το πρώτο ρομπότ που αλλάζει τις χειρουργικές επεμβάσεις
Μια εταιρία αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική
Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, χρησιμοποιεί ρομποτικά συστήματα για να βελτιώσει την ακρίβεια και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια επεμβάσεων, συνήθως μέσω μικροσκοπικών τομών, ώστε να υπάρχει λιγότερος πόνος, περιορισμένη απώλεια αίματος, αποφυγή μόλυνσης και ταχύτερη ανάρρωση για τους ασθενείς. Ο χειρουργός, όπως αναφέρει η Mayo Clinic, ελέγχει τους ρομποτικούς βραχίονες από μια κονσόλα, λαμβάνοντας μια μεγεθυμένη τρισδιάστατη εικόνα, με τα ρομπότ να λειτουργούν σαν προέκταση του χεριού του.
Τώρα, ένα νέο σύστημα που αναπτύχθηκε από την νεοφυή επιχείρηση Cornerstone Robotics στο Χονγκ Κονγκ έρχεται να ανατρέψει όσα γνώριζαν οι ειδικοί για τη ρομποτική χειρουργική. Η εταιρία που έχει χαρακτηριστεί μονόκερος (Unicorn), δηλαδή η αξία της είναι τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια -ένα σπάνιο και σημαντικό ορόσημο- βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης στην ιατρική.
