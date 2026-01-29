Στήριξη 9,56 εκατ. ευρώ για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY
Στήριξη 9,56 εκατ. ευρώ για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY
Το μοναδικό ελληνικό έργο που εντάσσεται στη χθεσινή απόφαση της Κομισιόν – Ξεκινά η κρίσιμη φάση των θαλάσσιων μελετών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 9,56 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των επόμενων μελετών του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου–Ελλάδας GREGY, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτάχυνση ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά projects στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η έγκριση δόθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά τη χρηματοδότηση του επόμενου σταδίου ωρίμανσης του έργου, με βασικό αντικείμενο την εκπόνηση της Μελέτης Χαρτογράφησης του Βυθού (Marine Reconnaissance Study) μέσω ειδικά εξοπλισμένου πλοίου.
Σημειώνεται ότι το GREGY είναι το μόνο ελληνικό έργο που περιλαμβάνεται στη χθεσινή απόφαση έγκρισης επιχορηγήσεων της Κομισιόν, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η έγκριση δόθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά τη χρηματοδότηση του επόμενου σταδίου ωρίμανσης του έργου, με βασικό αντικείμενο την εκπόνηση της Μελέτης Χαρτογράφησης του Βυθού (Marine Reconnaissance Study) μέσω ειδικά εξοπλισμένου πλοίου.
Σημειώνεται ότι το GREGY είναι το μόνο ελληνικό έργο που περιλαμβάνεται στη χθεσινή απόφαση έγκρισης επιχορηγήσεων της Κομισιόν, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα