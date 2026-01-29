5 ιστορικά τυροκομεία και καταστήματα γαλακτοκομικών στην Ευρώπη
Με δεκάδες χρόνων λειτουργίας, εμπορεύονται προϊόντα που εξακολουθούν να παράγουν με υπομονή και επιμονή, απέναντι σε μια βιομηχανία που γιγαντώνεται
Η επίσκεψη σε κάποιο από αυτά τα μικρά πωλητήρια τυροκομικών, δεν έχει να κάνει με τη νοσταλγία, αλλά με την ασυναγώνιστη ποιότητα που διαθέτουν. Παράλληλα, πρεσβεύουν τη βιωσιμότητα στη βάση της παραγωγής τους και με ένα θεαματικό τρόπο τη ξεχασμένη αρχιτεκτονική της γεύσης.
Paxton & Whitfield, Λονδίνο
Από το 1742 όταν ο Stephen Cullum διατηρούσε απλά έναν πάγκο στην αγορά του Aldwych, η αριστοκρατία του Λονδίνου που γνώριζε την ποιότητα που διέθετε, προμηθευόταν από εκεί τα γαλακτοκομικά της. Το εμβληματικό κατάστημα με ιστορία που ξεκινάει στην Jermyn Street, θεωρείται παγκοσμίως γνωστό για την ιστορικότητά του και την εξειδίκευση που διαθέτει σε χειροποίητα τυριά ωρίμανσης με πολύ υψηλή ποιότητα. Διαθέτει μάλιστα τα δικά του υπερσύγχρονα δωμάτια ωρίμανσης (maturation room) στο Costwolds, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων του.
