Απούλητες φιάλες στοιβάζονται σε αποθήκες – Κρίση παγκοσμίως στην αγορά αλκοολούχων ποτών
Απούλητες φιάλες στοιβάζονται σε αποθήκες – Κρίση παγκοσμίως στην αγορά αλκοολούχων ποτών
Η κατανάλωση οινοπνευματωδών σε κατακόρυφη πτώση, η στροφή στον υγιεινό τρόπο ζωής και το φαινόμενο «sober-curious»
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινείται πλέον η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, με μόλις το 54% των Αμερικανών να δηλώνει ότι καταναλώνει αλκοόλ. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί εδώ και σχεδόν 90 χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη βαθιά αλλαγή που καταγράφεται στις ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχη είναι η τάση και διεθνώς, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να επανεξετάζουν τις συνήθειές τους και τον ρόλο του αλκοόλ στη ζωή τους.
Ειδικότερα στις ΗΠΑ, δημοσκόπηση της Gallup αποκαλύπτει ότι για πρώτη φορά η πλειονότητα των Αμερικανών εκτιμά ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση -έως ένα ποτό για τις γυναίκες και έως δύο για τους άνδρες ημερησίως- είναι επιβλαβής για την υγεία. Η μεταστροφή αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις του αλκοόλ, αλλά και τη διάδοση νέων τάσεων ευεξίας. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται και σε άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία όπου σύμφωνα με την Health Survey for England, την ετήσια έρευνα υγείας της χώρας, περίπου 1 στους 4 ενήλικες (24%) δηλώνει ότι δεν έχει καταναλώσει καθόλου αλκοόλ μέσα σε ένα χρόνο -ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 19% μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ειδικότερα στις ΗΠΑ, δημοσκόπηση της Gallup αποκαλύπτει ότι για πρώτη φορά η πλειονότητα των Αμερικανών εκτιμά ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση -έως ένα ποτό για τις γυναίκες και έως δύο για τους άνδρες ημερησίως- είναι επιβλαβής για την υγεία. Η μεταστροφή αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις του αλκοόλ, αλλά και τη διάδοση νέων τάσεων ευεξίας. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται και σε άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία όπου σύμφωνα με την Health Survey for England, την ετήσια έρευνα υγείας της χώρας, περίπου 1 στους 4 ενήλικες (24%) δηλώνει ότι δεν έχει καταναλώσει καθόλου αλκοόλ μέσα σε ένα χρόνο -ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 19% μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα