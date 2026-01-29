Τα όρια σε μια τραγωδία, οι ανοιχτές αγκάλες του ΠΑΣΟΚ και ο Κουρουμπλής, Olga’s kind reminder, τα δίδακτρα στα ιδιωτικά (καίνε…), η κινεζική γιάρδα και ο shadow fleet

Κλείσιμο

Πριν πάμε σε κραυγές οργής για πρόσωπα και θεσμούς, καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, η Πυροσβεστική έκανε πολύ γρήγορα τη δουλειά της και μέσα σε 48 ώρες αποκάλυψε τι συνέβη. Αν ευθύνεται μόνο η εταιρεία, γιατί εκ του πορίσματος είναι σαφές ότι ευθύνεται αφού βρέθηκαν διαβρωμένοι σωλήνες προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη, αν οι εγκαταστάσεις της υπογείως ήταν παράνομες ή ασυντήρητες και τα σχέδια που είχε καταθέσει για την πυρασφάλεια του εργοστασίου ήταν πλημμελή, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα τα βρει η Δικαιοσύνη, απλώς καταντάει γελοίο για μια ακόμη φορά και ασέβεια αυτή την ώρα να γίνεται και σε αυτό το θέμα αντιπολίτευση. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί εξίσου ασέβεια να προσπαθεί η κυβέρνηση να αποδείξει ότι όντως τα στατιστικά της χώρας στα εργατικά ατυχήματα είναι πολύ χαμηλά -είμαστε τρίτοι από το τέλος σε εργατικά ατυχήματα στην Ε.Ε., να και μια καλή… εσχατιά- αλλά προφανώς όταν βγαίνει η Καρυστιανού και κάνει «τυμβωρυχία» για το τραγικό δυστύχημα, για να ξανάρθει στην (καλή γι’ αυτήν) δημοσιότητα, κάπου νισάφι. Γι’ αυτό μίλησε και χθες (στον ΣΚΑΪ) με τόση ένταση επί του θέματος ο εκπρόσωπος Μαρινάκης θυμίζοντας τι έλεγε πέρυσι περίπου τέτοια εποχή η αντιπολίτευση για το ξυλόλιο στα Τέμπη.Η άσκηση με πλοία και φορτηγά-Πάω σε άλλα θέματα, για να σας μεταφέρω στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μ.Μ για το κυκλοφοριακό, όπου συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, με βασική αιχμή την προσπάθεια περιορισμού της κυκλοφορίας των φορτηγών που είναι το 20% της κίνησης στον Κηφισό τις πρωινές ώρες. Προφανώς όταν μετακινηθεί το κέντρο των logistics από τον Ελαιώνα στη Φυλή θα υπάρξει μια ανάσα, ενώ η κυβέρνηση σκέφτεται να ανοίξει ξανά και την Κάζα, την παλαιά Εθνική Οδό δηλαδή. Ομως, η πλήρης απαγόρευση φορτηγών δεν πέρασε ως ιδέα, καθώς σε μια άτυπη διαβούλευση που έκανε ο υπουργός Θεοδωρικάκος και με τα Επιμελητήρια υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις. Πάντως, ο Κ.Μ ζήτησε από τον Κικίλια να διερευνήσει με τους πλοιοκτήτες το σενάριο κάποια εμπορευματικά πλοία να έρχονται νωρίτερα στον Πειραιά και να ξεφορτώνουν στις 05:30 αντί για τις 06:30, για να δοθεί μια ανάσα. Επίσης, θα συζητηθεί μια πρόταση για έξυπνα φανάρια, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο ανάδοχος δήλωσε έτοιμος να εφαρμόσει το σύστημα που αποφόρτισε κεντρικούς οδούς της συμπρωτεύουσας και στο Λεκανοπέδιο.Ανοίξτε πόρτες (να μπει και ο Κουρουμπλής)-Κοιτάξτε, σήμερα σας έχω πολύ ευχάριστα νέα από το ΠΑΣΟΚ, είμαστε ένα βήμα πριν ξεκολλήσει η αναθεματισμένη βελόνα και αποκτήσει και πάλι φτερά το Κίνημα, όπως είπε κάποτε μετά από έναν ανασχηματισμό ο αείμνηστος Σημίτης όταν έδιωξε τον Πάχτα. Ο αρχηγός μας Νίκος είδε και αποείδε με «τον αξιακό του κώδικα» και τις «θεσμικές κινήσεις» και άρχισε κανονικά το άνοιγμα σε όλα τα στελέχη που έφυγαν από το κόμμα από το πρώτο μνημόνιο και πήγαν κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αλλού. Μαθαίνω ότι πιθανώς να έρθει στις φιλόξενες πράσινες αγκάλες του ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη (άντε και στη Νίνα Λοτσάρη!) η οποία πήγε και σε εκδήλωση του Γιάννη Σγουρού, ενώ μου λένε ότι θετικός υπό προϋποθέσεις στο προσκλητήριο του προέδρου μας είναι και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος τελευταία εντοπιζόταν στο κόμμα του Κασσελάκη. Τον Μπίστη να μην ξεχάσουν μόνο, γιατί ακούω ότι ο άνθρωπος είναι σε τροχιά αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά.Όλγα ακόμα βγάζει καπνούς…-Μια πηγή μου είπε ότι στο μεταξύ η Όλγα που βρίσκεται σε υπουργικό ταξίδι στην Ινδία δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα και βρίζει θεούς και δαίμονες ή μάλλον το Μαξίμου γιατί λέει «δεν την καλύπτει». Μαθαίνω ότι της είπαν αρμοδίως (όχι από το Μ.Μ πάντως) κοίτα να δεις ή κλείσε τα προσωπικά σου με τον πρώην άντρα σου και τελειώνετε ή πήγαινε σπίτι σου και κάντε ό,τι θέλετε… σκοτωθείτε μεταξύ σας ελεύθερα, ή τέλος πάντων κάπως έτσι της έστειλαν και ένα μήνυμα ότι δεν θα ασχοληθούν και πολύ ακόμα μαζί της. Περιμένω να δω το επόμενο επεισόδιο το οποίο προβλέπεται να γυριστεί στην εκδίκαση της υποθέσεως σε λίγες ημέρες.H συμφωνία με τους Γάλλους-Εκτός από τη βόλτα στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και την περιήγηση στον ΚΙΜΩΝΑ, η σημερινή άφιξη της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καρίν Βοτρέν και η συνάντησή της τόσο με τον Νίκο Δένδια όσο και με τον Κ.Μ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με τους Γάλλους συζητάμε την ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν πριν κάποια χρόνια στο Παρίσι, όταν παραγγείλαμε την πρώτη Belharra. Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι απλή και θα πάρει χρόνο, καταλαβαίνω όμως ότι η πρόθεση και των δύο μερών είναι να πάμε σε ανανέωση. Συγκεκριμένα, τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας θα υποδεχτεί ο Νίκος Δένδιας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος (στις 10:30 π.μ.) και θα ακολουθήσει συνάντηση στη φρεγάτα Κίμων. Αμέσως μετά η Καρίν Βοτρέν θα μεταβεί στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τα οποία έχουν αναλάβει την κατασκευή μεταλλικών μπλοκ για τις φρεγάτες FDI, έχοντας επεκτείνει τη συνεργασία με τη Naval Group. Δεν είναι τυχαίο ότι στα ναυπηγεία, εκτός φυσικά από τον πρόεδρο Γιώργο Κόρο, θα είναι παρών και ο ίδιος ο πρόεδρος και CEO της Naval, Πιερ-Ερίκ Πομελέ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Γάλλοι της Naval ως γνωστό έχουν καταθέσει πρόταση να εντάξουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI με πώληση ακόμα τριών -με κατασκευή στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά- με γραμμή παραγωγής και συνεργασία με ελληνικές εταιρείες. Κάτι που εξετάζεται ως πρόταση. Μετά από όλα αυτά η Κατρίν Βοτρέν θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό.Της… αναβάθμισης-To μεγάλο θέμα για το Χρηματιστήριο είναι κατά πόσο θα αναβαθμιστεί σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον MSCI τον προσεχή Αύγουστο, ωστόσο είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις νωρίτερα, από τον STOXX. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο ο οίκος STOXX που ελέγχεται από την Deutsche Bank, ενδέχεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το status του ΧΑ, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται ήδη στη λίστα παρακολούθησης (Watch List). Λίγο νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου η MSCI θα ανακοινώσει στο πλαίσιο του Annual Market Classification Review σχετικά με το αν η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε Developed Market (εκτός αν υπάρξει επίσημη μετατόπιση ημερομηνίας από την ίδια την MSCI). Εφόσον η απόφαση της MSCI είναι θετική, η αναταξινόμηση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της αγοράς, στις 31 Αυγούστου 2026. Στη συνέχεια, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ και η αντίστοιχη αναταξινόμηση από τον δείκτη της FTSE.Μένει ο ΟΠΑΠ, ερωτηματικό η ΔΕΗ