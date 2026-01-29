Τα όρια σε μια τραγωδία, οι ανοιχτές αγκάλες του ΠΑΣΟΚ και ο Κουρουμπλής, Olga’s kind reminder, τα δίδακτρα στα ιδιωτικά (καίνε…), η κινεζική γιάρδα και ο shadow fleet
Χαίρετε, η σκιά από τις δυο μεγάλες τραγωδίες που συνέβησαν απανωτά τις τελευταίες ημέρες συνεχίζει να πέφτει βαριά πάνω στην κοινωνία και ναι μεν σε αυτή της Ρουμανίας είναι μάλλον πιθανότερο ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, αλλά στην περίπτωση της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα υπάρχει βέβαια η ευθύνη
Πριν πάμε σε κραυγές οργής για πρόσωπα και θεσμούς, καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, η Πυροσβεστική έκανε πολύ γρήγορα τη δουλειά της και μέσα σε 48 ώρες αποκάλυψε τι συνέβη. Αν ευθύνεται μόνο η εταιρεία, γιατί εκ του πορίσματος είναι σαφές ότι ευθύνεται αφού βρέθηκαν διαβρωμένοι σωλήνες προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη, αν οι εγκαταστάσεις της υπογείως ήταν παράνομες ή ασυντήρητες και τα σχέδια που είχε καταθέσει για την πυρασφάλεια του εργοστασίου ήταν πλημμελή, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα τα βρει η Δικαιοσύνη, απλώς καταντάει γελοίο για μια ακόμη φορά και ασέβεια αυτή την ώρα να γίνεται και σε αυτό το θέμα αντιπολίτευση. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί εξίσου ασέβεια να προσπαθεί η κυβέρνηση να αποδείξει ότι όντως τα στατιστικά της χώρας στα εργατικά ατυχήματα είναι πολύ χαμηλά -είμαστε τρίτοι από το τέλος σε εργατικά ατυχήματα στην Ε.Ε., να και μια καλή… εσχατιά- αλλά προφανώς όταν βγαίνει η Καρυστιανού και κάνει «τυμβωρυχία» για το τραγικό δυστύχημα, για να ξανάρθει στην (καλή γι’ αυτήν) δημοσιότητα, κάπου νισάφι. Γι’ αυτό μίλησε και χθες (στον ΣΚΑΪ) με τόση ένταση επί του θέματος ο εκπρόσωπος Μαρινάκης θυμίζοντας τι έλεγε πέρυσι περίπου τέτοια εποχή η αντιπολίτευση για το ξυλόλιο στα Τέμπη.
Η άσκηση με πλοία και φορτηγά
-Πάω σε άλλα θέματα, για να σας μεταφέρω στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μ.Μ για το κυκλοφοριακό, όπου συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, με βασική αιχμή την προσπάθεια περιορισμού της κυκλοφορίας των φορτηγών που είναι το 20% της κίνησης στον Κηφισό τις πρωινές ώρες. Προφανώς όταν μετακινηθεί το κέντρο των logistics από τον Ελαιώνα στη Φυλή θα υπάρξει μια ανάσα, ενώ η κυβέρνηση σκέφτεται να ανοίξει ξανά και την Κάζα, την παλαιά Εθνική Οδό δηλαδή. Ομως, η πλήρης απαγόρευση φορτηγών δεν πέρασε ως ιδέα, καθώς σε μια άτυπη διαβούλευση που έκανε ο υπουργός Θεοδωρικάκος και με τα Επιμελητήρια υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις. Πάντως, ο Κ.Μ ζήτησε από τον Κικίλια να διερευνήσει με τους πλοιοκτήτες το σενάριο κάποια εμπορευματικά πλοία να έρχονται νωρίτερα στον Πειραιά και να ξεφορτώνουν στις 05:30 αντί για τις 06:30, για να δοθεί μια ανάσα. Επίσης, θα συζητηθεί μια πρόταση για έξυπνα φανάρια, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο ανάδοχος δήλωσε έτοιμος να εφαρμόσει το σύστημα που αποφόρτισε κεντρικούς οδούς της συμπρωτεύουσας και στο Λεκανοπέδιο.
Ανοίξτε πόρτες (να μπει και ο Κουρουμπλής)
-Κοιτάξτε, σήμερα σας έχω πολύ ευχάριστα νέα από το ΠΑΣΟΚ, είμαστε ένα βήμα πριν ξεκολλήσει η αναθεματισμένη βελόνα και αποκτήσει και πάλι φτερά το Κίνημα, όπως είπε κάποτε μετά από έναν ανασχηματισμό ο αείμνηστος Σημίτης όταν έδιωξε τον Πάχτα. Ο αρχηγός μας Νίκος είδε και αποείδε με «τον αξιακό του κώδικα» και τις «θεσμικές κινήσεις» και άρχισε κανονικά το άνοιγμα σε όλα τα στελέχη που έφυγαν από το κόμμα από το πρώτο μνημόνιο και πήγαν κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αλλού. Μαθαίνω ότι πιθανώς να έρθει στις φιλόξενες πράσινες αγκάλες του ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη (άντε και στη Νίνα Λοτσάρη!) η οποία πήγε και σε εκδήλωση του Γιάννη Σγουρού, ενώ μου λένε ότι θετικός υπό προϋποθέσεις στο προσκλητήριο του προέδρου μας είναι και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος τελευταία εντοπιζόταν στο κόμμα του Κασσελάκη. Τον Μπίστη να μην ξεχάσουν μόνο, γιατί ακούω ότι ο άνθρωπος είναι σε τροχιά αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά.
Όλγα ακόμα βγάζει καπνούς…
-Μια πηγή μου είπε ότι στο μεταξύ η Όλγα που βρίσκεται σε υπουργικό ταξίδι στην Ινδία δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα και βρίζει θεούς και δαίμονες ή μάλλον το Μαξίμου γιατί λέει «δεν την καλύπτει». Μαθαίνω ότι της είπαν αρμοδίως (όχι από το Μ.Μ πάντως) κοίτα να δεις ή κλείσε τα προσωπικά σου με τον πρώην άντρα σου και τελειώνετε ή πήγαινε σπίτι σου και κάντε ό,τι θέλετε… σκοτωθείτε μεταξύ σας ελεύθερα, ή τέλος πάντων κάπως έτσι της έστειλαν και ένα μήνυμα ότι δεν θα ασχοληθούν και πολύ ακόμα μαζί της. Περιμένω να δω το επόμενο επεισόδιο το οποίο προβλέπεται να γυριστεί στην εκδίκαση της υποθέσεως σε λίγες ημέρες.
H συμφωνία με τους Γάλλους
-Εκτός από τη βόλτα στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και την περιήγηση στον ΚΙΜΩΝΑ, η σημερινή άφιξη της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καρίν Βοτρέν και η συνάντησή της τόσο με τον Νίκο Δένδια όσο και με τον Κ.Μ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με τους Γάλλους συζητάμε την ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν πριν κάποια χρόνια στο Παρίσι, όταν παραγγείλαμε την πρώτη Belharra. Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι απλή και θα πάρει χρόνο, καταλαβαίνω όμως ότι η πρόθεση και των δύο μερών είναι να πάμε σε ανανέωση. Συγκεκριμένα, τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας θα υποδεχτεί ο Νίκος Δένδιας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος (στις 10:30 π.μ.) και θα ακολουθήσει συνάντηση στη φρεγάτα Κίμων. Αμέσως μετά η Καρίν Βοτρέν θα μεταβεί στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τα οποία έχουν αναλάβει την κατασκευή μεταλλικών μπλοκ για τις φρεγάτες FDI, έχοντας επεκτείνει τη συνεργασία με τη Naval Group. Δεν είναι τυχαίο ότι στα ναυπηγεία, εκτός φυσικά από τον πρόεδρο Γιώργο Κόρο, θα είναι παρών και ο ίδιος ο πρόεδρος και CEO της Naval, Πιερ-Ερίκ Πομελέ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Γάλλοι της Naval ως γνωστό έχουν καταθέσει πρόταση να εντάξουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI με πώληση ακόμα τριών -με κατασκευή στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά- με γραμμή παραγωγής και συνεργασία με ελληνικές εταιρείες. Κάτι που εξετάζεται ως πρόταση. Μετά από όλα αυτά η Κατρίν Βοτρέν θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
Της… αναβάθμισης
-To μεγάλο θέμα για το Χρηματιστήριο είναι κατά πόσο θα αναβαθμιστεί σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον MSCI τον προσεχή Αύγουστο, ωστόσο είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις νωρίτερα, από τον STOXX. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο ο οίκος STOXX που ελέγχεται από την Deutsche Bank, ενδέχεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το status του ΧΑ, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται ήδη στη λίστα παρακολούθησης (Watch List). Λίγο νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου η MSCI θα ανακοινώσει στο πλαίσιο του Annual Market Classification Review σχετικά με το αν η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε Developed Market (εκτός αν υπάρξει επίσημη μετατόπιση ημερομηνίας από την ίδια την MSCI). Εφόσον η απόφαση της MSCI είναι θετική, η αναταξινόμηση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της αγοράς, στις 31 Αυγούστου 2026. Στη συνέχεια, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ και η αντίστοιχη αναταξινόμηση από τον δείκτη της FTSE.
Μένει ο ΟΠΑΠ, ερωτηματικό η ΔΕΗ
Πηγή: newmoney.gr
Tα «κόλπα» στις κινεζικές γιάρδες για να κρύψουν τον shadow fleet
-Σοβαρεύει πολύ το παιχνίδι με πλοία του σκιώδους στόλου. Υπάρχουν κάποια περιστατικά που, όσο «τεχνικά» κι αν μοιάζουν, κρούουν ηχηρά καμπανάκια. Το πρόσφατο επεισόδιο σε κινεζική γιάρδα, με δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις να «δανείζεται» την ταυτότητα νεότευκτου που ακόμη… δεν έχει πέσει στη θάλασσα, ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Για πρώτη φορά βλέπουμε κλοπή ταυτότητας νεότευκτου που βρίσκεται υπό κατασκευή. Όχι scrapped πλοίου, όχι «ζόμπι» IMO από παλιά χαρτιά, αλλά IMO αριθμό δεξαμενόπλοιου που χτίζεται κανονικά σε κινεζικό ναυπηγείο. Και εδώ ακριβώς αρχίζει η ανησυχία, όχι θεωρητική, αλλά απολύτως πρακτική. Όταν λοιπόν ένα πλοίο υπό κυρώσεις κυκλοφορεί στα στενά της Σιγκαπούρης, μεταφέρει ρωσικό ή ιρανικό πετρέλαιο και εμφανίζεται στα συστήματα ως «νεότευκτο από την Κίνα», το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη σκοτεινή πλευρά του shadow fleet. Αφορά το ίδιο το οικοσύστημα της ναυτιλίας. Διότι αν ο IMO αριθμός, δηλαδή το απόλυτο «ΑΦΜ» του πλοίου μπορεί να χρησιμοποιείται πρόωρα, πριν ακόμη παραδοθεί το νεότευκτο, τότε ανοίγει μια επικίνδυνη γκρίζα ζώνη. Σήμερα είναι ένα sanctioned aframax. Αύριο ποιος εγγυάται ότι δεν θα μπλέξει άθελά του ένας κανονικός πλοιοκτήτης, ένα ναυπηγείο, μια τράπεζα ή ένας νηογνώμονας που απλώς βλέπει «καθαρά» χαρτιά; Ποιος ελέγχει τι συμβαίνει γύρω από τα νεότευκτα πριν καν παραδοθούν; Και ποιος θα βρεθεί εκτεθειμένος αν τέτοιες πρακτικές γενικευτούν; Η Κίνα έχει κάθε λόγο να προστατεύσει τη φήμη των ναυπηγείων της. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πιέζουν για ασφάλεια και διαφάνεια. Και η ελληνική ναυτιλία, που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε κινεζικές γιάρδες, δεν έχει κανένα περιθώριο να βρεθεί «κατά λάθος» στο ίδιο κάδρο με τη shadow fleet. Το περιστατικό δεν είναι απλώς ακόμη ένα ευρηματικό τέχνασμα των κυρώσεων. Είναι προειδοποίηση. Και όσοι στην Αθήνα, στον Πειραιά ή στα μεγάλα ναυτιλιακά γραφεία το διαβάσουν ως «μακρινό πρόβλημα», ίσως σύντομα αναγκαστούν να το δουν πολύ πιο κοντά απ’ όσο θα ήθελαν.
Μάριος Ηλιόπουλος: Περί καπιταλισμού, υπουργών Ναυτιλίας, αξιών, ναυτοσύνης κ.ά.
-Από την πρώτη κιόλας φράση, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το στίγμα της ομιλίας του στη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας: καπιταλιστής, αλλά με όρια. Στο πλαίσιο εκδήλωσης του κλάδου, ο ιδιοκτήτης της Seajets τόνισε ότι η επιχειρηματικότητα χωρίς αξίες οδηγεί σε σύγκρουση και απώλεια κοινής λογικής. Δεν έλειψε η κριτική στην πολιτική σκηνή. Ευχαρίστησε τον νυν υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παρουσία του στην εκδήλωση, αλλά δεν χαρίστηκε στην προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, την οποία χαρακτήρισε τη χειρότερη στον χώρο της ακτοπλοΐας και ναυτιλίας από το 1985. Το μήνυμά του ήταν σαφές: κράτος, πλοιοκτήτες και συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά για να λειτουργεί ο κλάδος. Κεντρικό πρόσωπο ήταν οι Έλληνες ναυτικοί. Ο Ηλιόπουλος μίλησε για τη ναυτοσύνη. Στη Seajets η σχέση εμπιστοσύνης και συνοχής με τους ναυτικούς θυμίζει οικογένεια, υπογράμμισε, και αυτή η σχέση κρατά τον ίδιο στον χώρο παρά τις άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τόνισε τη σημασία ισορροπίας ανάμεσα σε πλοιοκτήτες, ναυτικούς και συνδικαλισμό και προειδοποίησε ότι η κυριαρχία ακραίων λογικών πλήττει συνολικά τον κλάδο. Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα κατά του διχασμού, με έμφαση στη ναυτική εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων ναυτικών, καλώντας σε σεβασμό στις αξίες, συνοχή και περηφάνια, για μια ελληνική ναυτιλία πρωταγωνίστρια στην οικονομία.
Η ναυτιλία κοιτάει μπροστά
-Στη ναυτιλία συχνά ακούμε λόγια για καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό και πράσινη μετάβαση. Οι θεωρίες γίνονται πράξη όπως το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens και της Laskaridis Shipping Co. Ltd. του Πάνου Λασκαρίδη που θα υπογραφεί σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, παρουσία της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνας Χατζημανώλη. Η συμφωνία ακουμπά τον πυρήνα των πραγματικών προκλήσεων της ναυτιλίας, ήτοι πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων μπορούν να γίνουν εργαλεία καθημερινής επιχειρησιακής αποδοτικότητας και όχι θεωρητικές έννοιες σε συνέδρια. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συμφωνία δεν περιορίζεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα παρότι οι εκπομπές, τα καύσιμα και οι στόχοι απανθρακοποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο. Πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: προγνωστική συντήρηση, βελτιστοποίηση δρομολογίων, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, δηλαδή όλα εκείνα που οι ναυτιλιακές γνωρίζουν ότι χρειάζονται, αλλά συχνά δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στην πράξη. Στο παρασκήνιο, η πρόβλεψη για αξιοποίηση αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών δεδομένων και για τη δημιουργία ενός AI Hub για τη ναυτιλία έχει τη δική της σημασία. Δείχνει ότι η συζήτηση μετατοπίζεται από το «τι ζητούν οι κανονισμοί» στο «πώς χτίζεται πραγματική τεχνογνωσία», με πανεπιστήμια και ναυτιλιακές να μιλούν την ίδια γλώσσα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία πιέζεται από ρυθμιστικά πλαίσια, κόστη και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τέτοιες συνεργασίες στέλνουν το μήνυμα ότι όποιος επενδύει στη γνώση θα έχει λόγο αύριο.
Αυξήσεις διδάκτρων
-Να πω ότι προκάλεσε έκπληξη; Δεν θα έχω δίκιο γιατί κάπως έτσι το φανταζόμασταν όλοι, αν και στην αρχή πούλησαν κάτι... παπάτζες ότι στόχος δεν είναι η αύξηση των διδάκτρων αλλά η αύξηση του capacity κάθε σχολείου, δηλαδή του αριθμού των μαθητών, των προσφερόμενων υπηρεσιών και άλλα τέτοια ανάλογα. Ο λόγος για το κύμα εξαγορών ιδιωτικών σχολείων που είχαμε, με αποτέλεσμα να μην έχει μείνει ιδιωτικό σχολείο που μπορούσε να πουληθεί στα χέρια των παλιών ιδιοκτητών του. Όπως πληροφορεί επωνύμως τη στήλη αναγνώστης, “πρόσφατα η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή προχώρησε σε υπέρμετρη αύξηση διδάκτρων, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση δεκάδων γονέων”.
Τα 11+1 ορόσημα που κατακτήθηκαν στο Χρηματιστήριο
-Αρκετούς συμμάχους έχει στο πλευρό της η Λεωφόρος Αθηνών, βοηθώντας τη να κατακτά συνεχώς νέες κορυφές. Κάποιες μετοχές ανανέωσαν τα ρεκόρ τους, ενώ αναδείχθηκαν και ορισμένοι νέοι πρωταγωνιστές. Οι τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διεύρυναν τα πολυετή υψηλά τους, με εξαίρεση την Εθνική που διόρθωσε ελεγχόμενα. Η Eurobank έφτασε πάνω από τα 4,3 ευρώ, σε υψηλό 10ετίας, έχοντας λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την BofA που την έθεσε top pick στην Ελλάδα με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής στόχου στα 5,64 ευρώ. Ένα «βήμα» από τα 4,2 ευρώ βρέθηκε η Alpha Bank, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015. Το ρεκόρ 5ετίας διεύρυνε η Τράπεζα Πειραιώς, φτάνοντας στις παρυφές των 8,8 ευρώ. Πρόσω ολοταχώς για τα 20 ευρώ οδεύει η ΔΕΗ, σε μία τιμή που έχει να δει εδώ και περίπου 18 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2008. Τα 33 ευρώ έπιασε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει μπει στην τελική ευθεία για να «σπάσει» το record high των 33,67 ευρώ (Νοέμβριος 1999). Παράλληλα, η Motor Oil είναι πολύ κοντά για πρώτη φορά στα 34 ευρώ. Πάνω από τα 15 ευρώ «απογειώθηκε» η Aegean, σταματώντας στα 15,1 ευρώ που αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ. Στους κερδισμένους και ο όμιλος Viohalco, με τον τίτλο της μητρικής να ρίχνει το «φράγμα» των 13 ευρώ. Η Cenergy πλησίασε τα 19 ευρώ και η ElvalHalcor έκλεισε στα 4,65 ευρώ και σε νέο υψηλό 18,5 ετών. Το ψυχολογικό όριο των 21 ευρώ κατάφερε να ξεπεράσει για πρώτη φορά η Κρι Κρι. Τέλος, ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί η πορεία της Austriacard, η οποία χθες κατέγραψε άλμα άνω του 9% και έπιασε τα 7 ευρώ, μία τιμή που είχε να δει από τον Σεπτέμβριο του 2023. Πρόκειται για την ίδια μετοχή που μέχρι πριν από τρεις μήνες διαπραγματευόταν κάτω από τα 5 ευρώ, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Ελληνοαμερικανικό βλέμμα στο real estate
-Ουκ ολίγες εταιρείες ιδρύθηκαν τις τελευταίες μέρες, με τις περισσότερες να εστιάζουν στο real estate, το οποίο προφανώς υπόσχεται σημαντικές υπεραξίες. Από αυτές ξεχωρίζω τη “Mas Ono Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, που συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, με σκοπό ακριβώς την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες εκμίσθωσης και παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες κ.ά. Εντύπωση μου προκάλεσε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 14.000.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα, ενώ ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Μοναδική μέτοχος -καθότι έβαλε τα 14 εκατ. ευρώ- είναι η αμερικανική εταιρεία “Mas Ono LLC” που εδρεύει στο Stockton των ΗΠΑ και εκπροσωπήθηκε κατά τη σύσταση από τον δικηγόρο Ορέστη Ομράν-Κουκουβιτάκη. Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Mas Ono ΙΚΕ ανατέθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα στον Ιωάννη Λιβέρη. Πρόκειται για τον γνωστό στην ελληνική αγορά Γιάννο Λιβέρη, συνεργάτη του εφοπλιστή Γ. Οικονόμου, ο οποίος κατά καιρούς εμφανίστηκε σε διάφορες ενεργειακές εταιρείες, ενώ έως το 1999 διατέλεσε senior advisor του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ιntracom. Η συγκεκριμένη εταιρία real estate φέρεται να ανήκει στην ελληνοαμερικανική οικογένεια Σπανού.
Οι φήμες για τη Real Consulting
-Η μετοχή της τεχνολογικής εταιρείας Real Consulting η οποία διαπραγματεύεται στα 6,28 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 133,3 εκατ. ευρώ, καταγράφει άνοδο +21,7% σε έναν μήνα. Η εκτίναξη από τα 5,16 ευρώ, τέλη Δεκεμβρίου, στα σημερινά επίπεδα δεν οφείλεται μόνο στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του Νίκου Βαρδινογιάννη που ελέγχει το 50,85% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Real Consulting μόλις ολοκλήρωσε την εξαγορά της Smart UX στη Ρουμανία και αύξησε τη συμμετοχή της σε 97% τον Ιανουάριο. Στόχος της εξαγοράς είναι η διείσδυση στον κλάδο utilities της ΝΑ Ευρώπης. Η Eurobank Equities είχε θέσει τιμή-στόχο για τη μετοχή τα 6,20 ευρώ, ένα επίπεδο που η Real Consulting έχει ήδη ξεπεράσει, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο όγκος των συναλλαγών. Στην αγορά κυκλοφορούν φήμες ότι υπάρχει συμφωνία με ισχυρό εφοπλιστικό όμιλο που θα εισάγει μέρος των δραστηριοτήτων του στην εισηγμένη. Τι να πω; Φημολογίες είναι αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ισχυρός εφοπλιστής μπορεί να εισάγει μέρος των δραστηριοτήτων του μέσω της Real Consulting και δεν το κάνει απευθείας, για να καρπωθεί όλες τις υπεραξίες ο ίδιος. Η συγκεκριμένη φημολογία θυμίζει αρκετά το ΧΑ την περίοδο του 1999, αλλά με αυτά κι αυτά η μετοχή ανεβαίνει. Πηγές της αγοράς πάντως κάνουν λόγο για συζητήσεις και διεργασίες που είναι σε εξέλιξη με όλα τα σενάρια, ακόμη και αυτό μιας συγχώνευσης, να είναι ανοικτά.
Κυβερνοεπίθεση
-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ειδικούς στoν τομέα της κυβερνοασφάλειας διερευνά την επίθεση που δέχθηκε πρόσφατα η Euroxx. Η Χρηματιστηριακή ανακοίνωσε η ίδια το περιστατικό της κυβερνοεπίθεσης λέγοντας πως δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων. Η ΑΧΕΠΕΥ για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε προσωρινή, προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων και η αποκατάσταση γίνεται σταδιακά.
Δύσκολη αποστολή: Το Euronext παλεύει να προσελκύσει ναυτιλιακές στο ΧΑ
-Η ανάληψη της διοίκησης της ΕΧΑΕ από το Euronext φέρνει θεαματικές αλλαγές περιεχομένου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι Έλληνες εφοπλιστές, που ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου, χρηματοδοτούνται από ελληνικά τραπεζικά συστήματα αλλά εισάγουν τις μετοχές τους και τα διαπραγματεύσιμα ομόλογά τους παντού στο ΧΑ. Με €14,5 δισ. σε ναυτιλιακά δάνεια στα χαρτοφυλάκιά τους, οι ελληνικές τράπεζες διαβλέπουν μια σημαντική ευκαιρία. Η αναβάθμιση των υποδομών της Euronext – ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, ρευστότητα, διεθνής ορατότητα – θα μπορούσε να μετατρέψει την Αθήνα σε αξιόπιστο χώρο υποδοχής ναυτιλιακών δημοσίων εγγραφών, καθώς και διαπραγμάτευσης ναυτιλιακών ομολογιακών εκδόσεων. Μέχρι σήμερα οι Έλληνες εφοπλιστές δείχνουν προτίμηση στο Όσλο, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη για λόγους εμπιστευτικότητας, φορολογικής ασφάλειας και κυρίως μεγέθους αγοράς, αφού η επενδυτική βάση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Αθήνα προσπαθεί να προσφέρει κάτι που δεν έχουν σήμερα οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Τη γειτνίαση και τη συγκατοίκηση στην ελληνική τραπεζική χρηματοδότηση, την απόλυτη γνώση του κλάδου και -κυρίως- εγγυήσεις ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν θα «ανακαλύψει» ξαφνικά νέες υποχρεώσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής οι προσπάθειες δεν φαίνεται να φέρνουν αποτελέσματα.
Η σχέση ευρώ – δολαρίου καθορίζει το παιχνίδι των μετοχών
-Οι αγορές έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει το σχέδιο της διοίκησης Τραμπ που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα χρέους, ελλειμμάτων και ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής οικονομίας με μια ελεγχόμενη υποτίμηση του δολαρίου. Ήδη χρειάζονται 1,2 δολάρια για να αγοράσει κάποιος 1 ευρώ και οι τεχνικοί αναλυτές αναζητούν τα επόμενα σημεία στήριξης και αντίστασης. Οι μεγαλύτερης ηλικίας «γκουρού» της Wall Street ανασύρουν από τη μνήμη τους τι συνέβη στις δύο μεγαλύτερες περιόδους συντονισμένης αποδυνάμωσης του δολαρίου, τα τελευταία 50 χρόνια. Μετά την κατάργηση της συμφωνίας του Bretton Woods, το 1971, ο S&P 500 κέρδισε μόλις +5% σε έξι χρόνια, ονομαστική άνοδο. Την ίδια περίοδο, ο γερμανικός DAX εκτοξεύτηκε +160%, ο ιαπωνικός Nikkei +450%. Δέκα χρόνια αργότερα, μετά τη συμφωνία Plaza το 1985, διαμορφώθηκε παρόμοια δυναμική: ο S&P +54% σε 5 χρόνια, ο DAX +80%, ο Nikkei +130%. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι -μη Αμερικανοί- επενδυτές κατέχουν πλέον σχεδόν 20 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές μετοχές. Το ποσό αυτό είναι πενταπλάσιο του 2008. Από αυτά, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, πάνω από το 50% των ευρωπαϊκών θέσεων δεν έχουν ασφαλίσει τις θέσεις τους από συναλλαγματικό κίνδυνο (hedging). Τώρα που ξετυλίγεται η πολιτική του «χαλαρού δολαρίου», οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καλύπτονται από τον συναλλαγματικό κίνδυνο με συμβόλαια FX hedges. Στην πράξη αυτό σημαίνει πωλήσεις δολαρίου. Με αυτό το μέγεθος κεφαλαιακών ροών, μιλάμε για δομική πίεση. Αν όμως αντί για hedging προτιμήσουν να ξεφορτωθούν μεγάλες θέσεις σε αμερικανικές μετοχές για να αποφύγουν συναλλαγματικές ζημιές, τότε το παιχνίδι αλλάζει. Το σχέδιο Τραμπ στηρίζεται στην άφθονη διαθέσιμη ρευστότητα που θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη όταν ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων. Το ερώτημα είναι αν η διαρκώς αυξανόμενη διαθέσιμη ρευστότητα επιλέξει τις αμερικανικές αξίες ή αν θα αλλάξει προσανατολισμό…
Πηγή: newmoney.gr
