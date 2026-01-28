Ελληνικά τρόφιμα: Στον Περσικό Κόλπο το επόμενο μεγάλο στοίχημα της εξωστρέφειας
Με περίπου 80 ελληνικές εταιρείες στη Gulfood του Ντουμπάι, ο κλάδος δείχνει πιο συγκροτημένος από ποτέ – Μικρή ακόμη η παρουσία στη Μέση Ανατολή, αλλά με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης με «αιχμή» τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ
Με περίπου 75 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν στη φετινή Gulfood του Ντουμπάι, μία απ’ τις μεγαλύτερες θεματικές εκθέσεις στον κόσμο, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων εμφανίζεται πιο συγκροτημένη και αποφασισμένη από ποτέ να διεκδικήσει μερίδιο στις αγορές του Περσικού Κόλπου. Αγορές υψηλής κατανάλωσης και έντονης εισαγωγικής εξάρτησης, στις οποίες η παρουσία ελληνικών αγαθών αν και είναι μικρή, μεγαλώνει και έχει προοπτικές λόγω των καλών διμερών διμερών κρατικών σχέσεων, κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.
Η φετινή Gulfood, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά διεξάγεται ταυτόχρονα σε δύο mega venues, στο Dubai World Trade Centre και στο Dubai Exhibition Centre στο Expo City. Λειτουργεί δε ως παγκόσμιος κόμβος εμπορίου, logistics και αναδιανομής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τμήμα της Ασίας.
