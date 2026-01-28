Detox: Η βιομηχανία της αποτοξίνωσης εξαπλώνεται και στην Ελλάδα
Από λαχταριστούς χυμούς, μέχρι “μαγικά” επιθέματα για τα πόδια που υπόσχονται θαύματα, η αποτοξίνωση γίνεται η νέα μόδα και στη χώρα μας. Αξίζει τον κόπο;
Εσείς έχετε δοκιμάσει να κάνετε αποτοξίνωση; Αν όχι, σίγουρα ανήκετε στη μειοψηφία που στέκεται κριτικά απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού, το οποίο υιοθετεί διαδοχικά τη μία πρακτική detox μετά την άλλη. Από μια αθώα κούπα ζεστού νερού με λίγες σταγόνες λεμόνι, που δήλωνε ότι πίνει κάθε πρωί το σούπερ μόντελ, Gisele Bündchen πίσω στο μακρινό 2016, μέχρι την σημερινή εποχή των γκουρού ευεξίας του TikTok και των «συμβούλων υγείας» του Instagram, η αποτοξίνωση -δηλαδή η υπόσχεση για καθαρισμό του σώματος από τοξίνες και ανανέωση της υγείας- έχει γίνει μια μεγάλη επιχείρηση.
Από πολύχρωμους χυμούς αποτοξίνωσης και συμπληρώματα με άνθρακα, έως αυτοκόλλητα επιθέματα για τα πόδια που ισχυρίζονται ότι απορροφούν τις τοξίνες ενώ κοιμόμαστε, οι μέθοδοι detoxing πολλαπλασιάζονται συνεχώς στο διαδίκτυο. Ωστόσο, καθώς αυτές οι τάσεις γίνονται viral, επιστήμονες και γιατροί θέτουν όλο και περισσότερο ένα απλό ερώτημα: Λειτουργούν; Και αν όχι, γιατί παραμένουν τόσο δημοφιλείς;
