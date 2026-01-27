Για αυτό το λόγο οι startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Τι είναι αυτό που καθορίζει την τύχη μιας startup και γιατί μόνο 1 στις 10 καταφέρνει να επιβιώσει και να θεωρηθεί επιτυχημένη;
Μια νεοφυής επιχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Δε σημαίνει ότι μια ιδέα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε startup και δε σημαίνει ότι αυτή η startup θα είναι επιτυχής. Αντιθέτως, σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 90% των νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτυγχάνουν. Το 10-20% αποτυγχάνει τον πρώτο χρόνο και σχεδόν το 70% έχει κλείσει μέχρι το πέμπτο έτος. Συνολικά, σχεδόν μόνο 1 στις 10 startups καταφέρνει να επιβιώσει και να θεωρηθεί επιτυχημένη.
Ποιοι είναι οι λόγοι της αποτυχίας;
H οικονομική κακοδιαχείριση, η απειρία, ο ανταγωνισμός, η σκληρή οικονομική πραγματικότητα, ή ίσως και να μην υπάρχει η συγκεκριμένη ανάγκη στην αγορά, είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν στην κατάρρευση. Σύμφωνα, όμως, με τον επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδρυτικό μέλος της Concept Ventures, ένα από τα μεγαλύτερα pre-seed fund της Ευρώπης, Ρις Τσάουντρι, ο πιο κρίσιμος παράγοντας που οδηγεί στην αποτυχία τα πρώτα δύο χρόνια, δεν είναι τόσο οι οικονομικές δυσκολίες ή η πίεση από τους ανταγωνιστές, αλλά οι δυσλειτουργίες στη σχέση μεταξύ των συνιδρυτών.
