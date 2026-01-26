Το Φεβρουάριο τα αποτελέσματα των τραπεζών για το 2025, τι θα γίνει με τις προβλέψεις
Οι προβλέψεις των τραπεζών δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. στο σύνολό τους - Ισχυρά κέρδη και μεγάλες προοπτικές προβλέπουν οι αναλυτές και για το 2026
Οι προβλέψεις εκτιμάται πως θα είναι ο άγνωστος Χ στα αποτελέσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα ανακοινωθούν το Φεβρουάριο. Μέσα στο Φεβρουάριο όλες οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα 2025.
Ήδη οι τρεις εξ αυτών ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους ημερολόγια ενώ αναμένεται εκείνο της Εθνικής Τράπεζας: στις 26 Φεβρουαρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις Πειραιώς και Eurobank για το 4ο τρίμηνο του έτους ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει η Alpha. H Εθνική αν και δεν έχει ακόμη ανακοινώσει, εκτιμάται πως θα το πράξει ή στο τέλος του Φλεβάρη (πιθανότατα 27.2) χωρίς να αποκλείεται η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.
• Γιατί εκτός των προβλέψεων, τα στοιχεία που συστήνουν την κερδοφορία είναι λίγο πολύ γνωστά.
• Επειδή ανακοινώθηκε η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ενώ ο SSM έχει ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τα step up δάνεια των τραπεζών.
• Ενα σύνολο λοιπόν περί τα 5 δισ. ευρώ δανείων θα πρέπει να τύχουν και κάποιων επιπλέον ειδικών ρυθμίσεων.
Ειδικά για τα step up δάνεια οι εκτιμήσεις των τραπεζών είναι πως ένα 70%- 80% θα γυρίσουν σε τοκοχρεωλυτικές πιστώσεις και σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες διενεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ για τα δάνεια σε ελβετικό οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει σημαντικό τμήμα των προβλέψεων που όφειλαν να λάβουν και αναμένουν να δουν την απόδοση της νέας ρύθμισης.
Γενικότερα οι προβλέψεις που έχουν ήδη ληφθεί είναι περί τα 250 εκατ. ευρώ ενώ οι εκτιμήσεις μιλούν για επιπλέον προβλέψεις που δεν θα ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις των τραπεζών δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. στο σύνολό τους.
Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις δεν αναμένεται να χαλάσουν την εικόνα των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως αυτή υπερθεματίζεται από τους διεθνείς οίκους και προβλέψει σημαντικά κέρδη και για το 2026.
