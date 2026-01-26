Η διατροφολόγος που έχτισε επιχείρηση 147 εκατ. δολαρίων από την κουζίνα της
Πώς μια ανάγκη για υγιεινό φαγητό έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες ειδών για το πρωινό
Όταν η διαιτολόγος και σύμβουλος ολιστικής διατροφής, Ελίζαμπεθ Στάιν, αναζητούσε υγιεινά επιδόρπια για να προτείνει στους πελάτες της και δεν τα έβρισκε στο εμπόριο, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να τα παρασκευάσει η ίδια. Όλα ξεκίνησαν το 2008 όταν ξεκίνησε να ετοιμάζει μίγματα για μάφιν από την κουζίνα του διαμερίσματός της στη Νέα Υόρκη. Εκεί, ανάμεσα σε σακούλες με δημητριακά, σπόρους και υπερ-τροφές, ετοίμαζε τα μίγματά της και στη συνέχεια τα πωλούσε σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις.
Τα σχόλια ήταν τόσο θετικά που οι αγοραστές άρχισαν να την ρωτούν από πού προμηθευόταν το μίγμα. Εκείνη, με πρότερη εμπειρία στο χώρο του μάρκετινγκ, σκέφτηκε να προωθήσει τη δουλειά της με έξυπνο τρόπο. Έτσι, σε όσους ενδιαφέρονταν, ζήτησε να εγγραφούν στη λίστα της ώστε να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο διατροφής της και με αυτόν τον τρόπο θα γνώριζαν πού και πότε θα ήταν διαθέσιμα τα προϊόντα.
