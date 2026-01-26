Πλειστηριασμοί: Με… Ferrari, Χριστοδουλόπουλο και ανατροπές αυτή η εβδομάδα
Η σπάνια Ferrari 612 Scaglietti των 540 ίππων, αλλά και ακίνητα του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή βγαίνουν τις επόμενες μέρες - Η οικογένεια Παπαγεωργίου, η βίλα στην Εκάλη και η αύξηση στην τιμή πρώτης προσφοράς
Με περισσότερες από 770 περιπτώσεις πλειστηριασμών ξεκινά αυτή η εβδομάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σημαντικά και…επώνυμα ακίνητα, ξενοδοχεία, αλλά μέχρι και σπάνια αυτοκίνητα. Υπάρχουν όμως και ανατροπές σε τιμές…
Τα ξενοδοχεία
Για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί, για μία ακόμη φορά, πλειστηριασμός για ένα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Καλαμπάκα. Το «Αντωνιάδης», κατηγορίας 4 αστέρων, είναι ένα ξενοδοχείο πόλης κλασικού τύπου, δυναμικότητας 98 δωματίων και 174 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμπάκας και αποτελείται από τρεις κτιριακούς όγκους ενοποιημένους και χτισμένους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1987 ως το 2009. Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα όμορα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 1.859 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 4.764 τ.μ.
