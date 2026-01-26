Ελ. Βενιζέλος: Ολο το πλάνο και οι νέες προσθήκες του 2026 στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας
Τέσσερις νέες αεροπορικές και 8 νέοι προορισμοί προστίθενται φέτος, πέραν και της έναρξης, νωρίτερα των θερινών δρομολογίων - Συνολικά 166 προορισμούς από 70 αεροπορικές εξυπηρέτησε πέρυσι το Ελ. Βενιζέλος στην αιχμή της σεζόν
Με νέες προσθήκες σε αεροπορικές αλλά και προορισμούς ξεκινά το 2026 για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, για το οποίο η νέα χρονιά σηματοδοτεί και το μεγάλο «άνοιγμα» στην ινδική αγορά- ένα ιστορικό ορόσημο για τη σύνδεση της Αθήνας προς Ανατολάς.
Με βάση το μέχρι σήμερα προγραμματισμό των αεροπορικών για τη θερινή σεζόν του 2026 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνολικά, πρόκειται να προστεθούν τέσσερις νέες αεροπορικές και 8 επιπλέον προορισμοί στο δίκτυο εξωτερικού για την εφετινή χρονιά με σημαντική την ενίσχυση και των πιο μακρινών συνδέσεων. Σημειώνεται εδώ ότι το 2025, οπότε η συνολική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ) άγγιξε το νέο ρεκόρ των 34 εκατ. επιβατών με άνοδο της τάξης του 6,7% (+ 2,2% και 8,6% στην κίνηση εσωτερικού κι εξωτερικού αντίστοιχα), ο αριθμός των εξυπηρετούμενων προορισμών στην αιχμή της σεζόν έφτασε επίσης σε ιστορικά υψηλά, με 166 προορισμούς και 70 αεροπορικές.
