Artfarm: Ο κύκλος ξενοδοχείων, εστιατορίων και μπαρ για τους ψαγμένους ταξιδιώτες που αγαπούν την τέχνη και τη φύση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Artfarm: Ο κύκλος ξενοδοχείων, εστιατορίων και μπαρ για τους ψαγμένους ταξιδιώτες που αγαπούν την τέχνη και τη φύση

Η Artfarm είναι εταιρεία φιλοξενίας που δημιουργεί boutique ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ σε ιστορικές τοποθεσίες παγκοσμίως, συνδυάζοντας υψηλή γαστρονομία με σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική

Artfarm: Ο κύκλος ξενοδοχείων, εστιατορίων και μπαρ για τους ψαγμένους ταξιδιώτες που αγαπούν την τέχνη και τη φύση
Όταν, πριν από λίγο καιρό, άνοιξε τις πόρτες του το Chesa Marchetta στο Sils Maria -το ελβετικό θέρετρο-μαγνήτης για ανθρώπους της τέχνης και της διανόησης από τον Έρμαν Έσσε έως τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά- οι New York Times και οι Financial Times έσπευσαν να του αφιερώσουν άρθρο. Ωστόσο, ο λόγος δεν είναι τόσο το ιστορικό κτίριο του 15ου αιώνα ή το γεγονός ότι συνδυάζει μια ανεκτίμητη συλλογή τέχνης με μια «χειροποίητη» αισθητική, όσο το όνομα που βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης