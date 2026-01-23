Κατώτατος μισθός: Πότε έρχεται η νέα αύξηση και ποιοι εργαζόμενοι κερδίζουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την 1η Απριλίου δρομολογείται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο την ενίσχυση των χαμηλόμισθων και την αναπροσαρμογή επιδομάτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Από την 1η Απριλίου δρομολογείται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική αύξηση, η οποία επηρεάζει άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (22,8% του συνόλου των εργαζομένων) και περίπου 600.000 εργαζομένους στο Δημόσιο.

Οι διαδικασίες για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού αναμένεται να εκκινήσουν εντός του Ιανουαρίου και να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, οπότε και θα ανακοινωθεί το ποσό που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση για σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ εντός της τετραετίας, στόχος που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπερκαλυφθεί έως το 2027.

Καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις θα αποτελέσει η επίμονη ακρίβεια, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις συνεχείς ανατιμήσεις.

