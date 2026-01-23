Τα πιο πολυαναμενόμενα νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για το 2026

Από το Waldorf Astoria στο Λονδίνο έως το Orient Express στη Βενετία, η νέα χρονιά φέρνει στρατηγικές επεκτάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά από κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους