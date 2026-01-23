Τα πιο πολυαναμενόμενα νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για το 2026
Τα πιο πολυαναμενόμενα νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για το 2026
Από το Waldorf Astoria στο Λονδίνο έως το Orient Express στη Βενετία, η νέα χρονιά φέρνει στρατηγικές επεκτάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά από κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους
Waldorf Astoria Admiralty Arch, Λονδίνο
Το ιστορικό brand πολυτελών ξενοδοχείων, ξεκίνησε από το περίφημο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, το 1893. Σήμερα λειτουργεί πάνω από 34 ξενοδοχεία, από τη Νέα Ορλεάνη μέχρι το Μινσκ, ως μέρος του ομίλου Hilton Hotels & Resorts και επεκτείνεται στο Λονδίνο. Ο κλάδος της φιλοξενίας μιλά για την πιο «συναρπαστική ξενοδοχειακή άφιξη», καθώς είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς πιο προνομιακή τοποθεσία από αυτήν του νέου Waldorf Astoria. Το ξενοδοχείο θα στεγάζεται στο Admiralty Arch, το μεγαλοπρεπές κτίριο με την εδουαρδιανή–μπαρόκ αρχιτεκτονική και τις τρεις εμβληματικές αψίδες που παρήγγειλε ο βασιλιάς Εδουάρδος Ζ’ ως φόρο τιμής στη βασίλισσα Βικτώρια. Ανάμεσα στην περίφημη λεωφόρο The Mall και την Trafalgar Square, το ξενοδοχείο θα διαθέτει 100 δωμάτια και σουίτες με θέα στο Μπάκινγκχαμ, εστιατόρια με την υπογραφή των διάσημων σεφ Clare Smyth και Daniel Boulud και μεγαλοπρεπές σπα.
