Πόσα λεφτά βγάζει ένας επαγγελματίας gamer των e-sports
Πόσα λεφτά βγάζει ένας επαγγελματίας gamer των e-sports
Προπονήσεις, προσήλωση και αμοιβές σε εκατομμύρια
Δεν έχει περάσει παρά μόνο μία δεκαετία που αν κάποιος διάβαζε ότι υπάρχουν άνθρωποι που «εργάζονται» παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, θα το θεωρούσε τον ορισμό του fake news. Σήμερα, όμως, το επαγγελματικό gaming (γνωστό και ως e-sports) έχει ξεφύγει προ πολλού από το στάδιο του χόμπι ή της geek κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα