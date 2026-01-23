Τρούφα made in Greece: Το υπόγειο χρυσάφι που βάζει τη χώρα στον γκουρμέ χάρτη
Τρούφα made in Greece: Το υπόγειο χρυσάφι που βάζει τη χώρα στον γκουρμέ χάρτη
Ο καλλιεργητής τρούφας, Βασίλης Μυλωνάς στο newmoney.gr - Η ανίχνευση του υπόγειου αυτού θυσαυρού στην Ελλάδα, οι καλλιέργειες, οι τιμές, το κυνήγι και τα τρουφόσκυλα
Η τρούφα είναι ένα από τα πιο περιζήτητα, εκλεκτά εδέσματα παγκοσμίως, με μεγάλη γαστρονομική και θρεπτική αξία. Τα τελευταία χρόνια, έχει ενταχθεί στο ”μενού” πολλών Ελλήνων, με αρκετούς τρόπους. Σε μακαρονάδες, πίτσες, λάδι τρούφας, μαγιονέζα, τυριά και άλλα. Λίγοι όμως γνωρίζουν, πως η Ελλάδα, έχει αρχίσει να γίνεται, η νέα ”τρουφοχώρα” της Ευρώπης, αφού όπως εξηγεί στο newmoney.gr, ο Γιαννιώτης καλλιεργητής Βασίλης Μυλωνάς, το κυνήγι της έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, ενώ η ενίσχυση της καλλιέργειάς της στο μέλλον, θα δώσει προοπτικές και σημαντικές ανάσες, ιδιαίτερα σε τοπικές οικονομίες.
”Το ενδιαφέρον το δικό μου με την τρούφα, ήρθε ως συνέχεια του ενδιαφέροντος, που είχα για τα μανιτάρια”, εξηγεί ο κ. Μυλωνάς. ”Περίπου στο 2007, εγώ και άλλοι γνωστοί με το ίδιο ενδιαφέρον, αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει στην Ελλάδα η τρούφα, που τόσο ακούγαμε στο εξωτερικό.
