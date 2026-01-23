Η σφοδρή ενόχληση του Κ.Μ για τις επιθέσεις στον Τσάφο, ο Παύλος, η βελόνα και τα Χριστούγεννα, οι προσφορές για το Τατόι, το Ηράκλειο στήνει μέτωπο για την κρουαζιέρα

Κλείσιμο

Όχι γιατί δεν πέταγε το αεροπλάνο φυσικά, αλλά γιατί ουδείς Ευρωπαίος ηγέτης πλην Ορμπαν και του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ζελιάζκοφ πήγαν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ στο όμορφο και διάσημο ελβετικό θέρετρο. Επί της ουσίας φαίνεται ότι ο POTUS έκανε ένα βήμα πίσω για τη Γροιλανδία αφού μας είπε βέβαια (στους Ευρωπαίους) ότι θα μας τη φυλάει, αλλά αυτά έτσι είναι στη ζωή και στην πολιτική. Από το Μ.Μ που ρώτησα μου είπαν πάντως “ας περιμένουμε να δούμε και την πρόταση του Τραμπ για τη Γροιλανδία και το ξανασυζητάμε, γιατί οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες”.Συσκέψεις για τις πλημμύρες-Και αφού ο Κ.Μ δεν έφυγε πρωί πρωί με την αυγούλα για το Νταβός, συγκάλεσε μια σειρά από συσκέψεις. Όχι μόνο για την ευλογιά που ανακοινώθηκε, αλλά και για τις πλημμύρες στην Αττική. Κάποια στιγμή άνθρωπός μου είδε τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να περνά την πόρτα του Μ.Μ, αλλά και μια σειρά υπουργών όπως ο Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Θάνος Πετραλιάς. Τα αντιπλημμυρικά της Περιφέρειας τρέχουν, αλλά με τόσο νερό που έπεσε είναι αμφίβολο κατά πόσο οι αστικές υποδομές αντέχουν, ενώ προφανώς θα χρειαστούν και χρήματα για την αποκατάσταση των περιοχών. Χρήματα που εκταμιεύονται fast track, αφού ο υφυπουργός Εσωτερικών Σπανάκης αποδέχεται σχετικά αιτήματα δημάρχων.-Ενοχλημένος σφόδρα…Μιας και πιάσαμε τα νέα του πρωθυπουργού, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης -μου είπε η (απόλυτη) πηγή μου από το Μ.Μ- είναι σφόδρα ενοχλημένος με όσους χτυπούν τον υφυπουργό του επί του Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. «Ο πρωθυπουργός ξέρει ακριβώς ποιοι και γιατί τα βάζουν με τον Τσάφο, τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του και δεν θα ανεχτεί επιχειρηματικά παιχνίδια εις βάρος του» μου είπε η πηγή. Εγώ ξέρω έναν λόγο που υπάρχει μεγάλη τριβή με συμφέροντα και αυτές είναι οι τιμές του βιομηχανικού ρεύματος, αλλά η πηγή μου λέει δεν είναι μόνο αυτός. Και μήπως και οι βολές έρχονται εντός εκτός και επί τα αυτά…Ο ανταγωνισμός στα Νότια-Μιας και είπα νωρίτερα για τον Σπανάκη, πρέπει να σας πω ότι η μάχη του σταυρού συνεχίζεται με όλες τις συνθήκες, ακόμα και τις καιρικά αντίξοες. Πέραν του Σπανάκη που ήταν χθες στο πεδίο (για να τον βλέπουνε) και μιλούσε με τους δημάρχους, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που εκλέγεται εκεί, αλλά βρισκόταν στο Νταβός, έκανε ανάρτηση για να πει ότι η οικογένειά του είναι ασφαλής (μένει στην Άνω Γλυφάδα) και ότι είναι σε επικοινωνία με τις Αρχές. Επίσης, επανεμφανίστηκε (ως βουλευτής) ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος για καιρό και ασχολείτο μόνο με τις προγνώσεις. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα πήγε και είδε και τον Κ.Μ, καθώς... έκρινε ότι θα πρέπει να τον ενημερώσει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έρχονται.Ο Παύλος και η βελόνα-Θα θυμάστε την περίφημη δήλωση Γερουλάνου ότι "πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο να κουνήσουμε τη βελόνα", η οποία προκάλεσε αντάρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γερουλάνος έθετε ως ορόσημο το τέλος του περασμένου έτους και προφανώς η βελόνα δεν κουνήθηκε ιδιαίτερα, αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να χάνει δυνάμεις. Χθες πάντως ο Γερουλάνος άλλαξε κάπως το τροπάριο, μετατοπίζονται το deadline της βελόνας για το Πάσχα. Έτσι όπως πάνε αυτοί στο ΠΑΣΟΚ, καλά Χριστούγεννα και μετά από λίγο έχουμε εκλογές.Οι Ισπανοί με μπροστάρη τη Santander και οι επιφυλάξεις της HSBC-Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η HSBC με έκθεσή της προειδοποιεί ότι αν και η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, οι θετικές εξελίξεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν εν πολλοίς αποτιμηθεί, τα περιθώρια ανόδου είναι περιορισμένα και η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές πολύ πιθανόν να αποτελέσει αρνητικό – παρά θετικό – καταλύτη. Αυτά τα λέει η βρετανική τράπεζα τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ήδη στο +7% χωρίς καν να έχει κλείσει ο Ιανουάριος και σειρά μετοχών, από τις τράπεζες, των εταιρειών ενέργειας και υποδομών και αρκετές άλλες, συνεχίζουν το εξαετές τους ράλι! Ανεξαρτήτως τι λέει η βρετανική HSBC που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον, επίσης βρετανικό, όμιλο FTSE, το αντίπαλο στρατόπεδο του MSCI και σε ποιον βαθμό θα επιβεβαιωθεί ή όχι, η ουσία είναι πως το ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει για τους ξένους το πιο hot μαγαζί στην Ευρώπη, με τις μετοχές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τα deals να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο και όλα να δείχνουν πως έπονται ακόμη μεγαλύτερες συμφωνίες. Μέσα σε όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κολοσσός της Santader ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την Ελλάδα, επιλέγοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το τμήμα Corporate & Investment Banking (Santander CIB) είναι τεράστιο μέγεθος, απασχολεί 3-4 χιλιάδες εργαζομένους σε όλον τον κόσμο και αποτελεί τη διεθνή επενδυτική τραπεζική μονάδα του Banco Santander, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους παγκοσμίως. Το ότι ξεκίνησαν να ασχολούνται επενδυτικά με τη χώρα μας οι Ισπανοί μπορεί να αποτελεί και προάγγελο εξελίξεων σε τραπεζικό και επιχειρηματικό επίπεδο.Επενδυτές υψηλής ποιότητας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ