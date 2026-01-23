Η σφοδρή ενόχληση του Κ.Μ για τις επιθέσεις στον Τσάφο, ο Παύλος, η βελόνα και τα Χριστούγεννα, οι προσφορές για το Τατόι, το Ηράκλειο στήνει μέτωπο για την κρουαζιέρα
Η σφοδρή ενόχληση του Κ.Μ για τις επιθέσεις στον Τσάφο, ο Παύλος, η βελόνα και τα Χριστούγεννα, οι προσφορές για το Τατόι, το Ηράκλειο στήνει μέτωπο για την κρουαζιέρα
Χαίρετε, τώρα εγώ σεβόμενος την πηγή μου στο Μ.Μ, αλλά και το διπλωματικά ορθόν της υπόθεσης, σας έγραψα χθες ότι ο Κ.Μ το πιθανότερο είναι ότι δεν θα «πατήσει πόδι» στο Νταβός
Όχι γιατί δεν πέταγε το αεροπλάνο φυσικά, αλλά γιατί ουδείς Ευρωπαίος ηγέτης πλην Ορμπαν και του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ζελιάζκοφ πήγαν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ στο όμορφο και διάσημο ελβετικό θέρετρο. Επί της ουσίας φαίνεται ότι ο POTUS έκανε ένα βήμα πίσω για τη Γροιλανδία αφού μας είπε βέβαια (στους Ευρωπαίους) ότι θα μας τη φυλάει, αλλά αυτά έτσι είναι στη ζωή και στην πολιτική. Από το Μ.Μ που ρώτησα μου είπαν πάντως “ας περιμένουμε να δούμε και την πρόταση του Τραμπ για τη Γροιλανδία και το ξανασυζητάμε, γιατί οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες”.
Συσκέψεις για τις πλημμύρες
-Και αφού ο Κ.Μ δεν έφυγε πρωί πρωί με την αυγούλα για το Νταβός, συγκάλεσε μια σειρά από συσκέψεις. Όχι μόνο για την ευλογιά που ανακοινώθηκε, αλλά και για τις πλημμύρες στην Αττική. Κάποια στιγμή άνθρωπός μου είδε τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να περνά την πόρτα του Μ.Μ, αλλά και μια σειρά υπουργών όπως ο Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Θάνος Πετραλιάς. Τα αντιπλημμυρικά της Περιφέρειας τρέχουν, αλλά με τόσο νερό που έπεσε είναι αμφίβολο κατά πόσο οι αστικές υποδομές αντέχουν, ενώ προφανώς θα χρειαστούν και χρήματα για την αποκατάσταση των περιοχών. Χρήματα που εκταμιεύονται fast track, αφού ο υφυπουργός Εσωτερικών Σπανάκης αποδέχεται σχετικά αιτήματα δημάρχων.
-Ενοχλημένος σφόδρα…
Μιας και πιάσαμε τα νέα του πρωθυπουργού, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης -μου είπε η (απόλυτη) πηγή μου από το Μ.Μ- είναι σφόδρα ενοχλημένος με όσους χτυπούν τον υφυπουργό του επί του Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. «Ο πρωθυπουργός ξέρει ακριβώς ποιοι και γιατί τα βάζουν με τον Τσάφο, τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του και δεν θα ανεχτεί επιχειρηματικά παιχνίδια εις βάρος του» μου είπε η πηγή. Εγώ ξέρω έναν λόγο που υπάρχει μεγάλη τριβή με συμφέροντα και αυτές είναι οι τιμές του βιομηχανικού ρεύματος, αλλά η πηγή μου λέει δεν είναι μόνο αυτός. Και μήπως και οι βολές έρχονται εντός εκτός και επί τα αυτά…
Ο ανταγωνισμός στα Νότια
-Μιας και είπα νωρίτερα για τον Σπανάκη, πρέπει να σας πω ότι η μάχη του σταυρού συνεχίζεται με όλες τις συνθήκες, ακόμα και τις καιρικά αντίξοες. Πέραν του Σπανάκη που ήταν χθες στο πεδίο (για να τον βλέπουνε) και μιλούσε με τους δημάρχους, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που εκλέγεται εκεί, αλλά βρισκόταν στο Νταβός, έκανε ανάρτηση για να πει ότι η οικογένειά του είναι ασφαλής (μένει στην Άνω Γλυφάδα) και ότι είναι σε επικοινωνία με τις Αρχές. Επίσης, επανεμφανίστηκε (ως βουλευτής) ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος για καιρό και ασχολείτο μόνο με τις προγνώσεις. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα πήγε και είδε και τον Κ.Μ, καθώς... έκρινε ότι θα πρέπει να τον ενημερώσει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έρχονται.
Ο Παύλος και η βελόνα
-Θα θυμάστε την περίφημη δήλωση Γερουλάνου ότι "πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο να κουνήσουμε τη βελόνα", η οποία προκάλεσε αντάρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γερουλάνος έθετε ως ορόσημο το τέλος του περασμένου έτους και προφανώς η βελόνα δεν κουνήθηκε ιδιαίτερα, αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να χάνει δυνάμεις. Χθες πάντως ο Γερουλάνος άλλαξε κάπως το τροπάριο, μετατοπίζονται το deadline της βελόνας για το Πάσχα. Έτσι όπως πάνε αυτοί στο ΠΑΣΟΚ, καλά Χριστούγεννα και μετά από λίγο έχουμε εκλογές.
Οι Ισπανοί με μπροστάρη τη Santander και οι επιφυλάξεις της HSBC
-Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η HSBC με έκθεσή της προειδοποιεί ότι αν και η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, οι θετικές εξελίξεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν εν πολλοίς αποτιμηθεί, τα περιθώρια ανόδου είναι περιορισμένα και η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές πολύ πιθανόν να αποτελέσει αρνητικό – παρά θετικό – καταλύτη. Αυτά τα λέει η βρετανική τράπεζα τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ήδη στο +7% χωρίς καν να έχει κλείσει ο Ιανουάριος και σειρά μετοχών, από τις τράπεζες, των εταιρειών ενέργειας και υποδομών και αρκετές άλλες, συνεχίζουν το εξαετές τους ράλι! Ανεξαρτήτως τι λέει η βρετανική HSBC που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον, επίσης βρετανικό, όμιλο FTSE, το αντίπαλο στρατόπεδο του MSCI και σε ποιον βαθμό θα επιβεβαιωθεί ή όχι, η ουσία είναι πως το ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει για τους ξένους το πιο hot μαγαζί στην Ευρώπη, με τις μετοχές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τα deals να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο και όλα να δείχνουν πως έπονται ακόμη μεγαλύτερες συμφωνίες. Μέσα σε όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κολοσσός της Santader ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την Ελλάδα, επιλέγοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το τμήμα Corporate & Investment Banking (Santander CIB) είναι τεράστιο μέγεθος, απασχολεί 3-4 χιλιάδες εργαζομένους σε όλον τον κόσμο και αποτελεί τη διεθνή επενδυτική τραπεζική μονάδα του Banco Santander, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους παγκοσμίως. Το ότι ξεκίνησαν να ασχολούνται επενδυτικά με τη χώρα μας οι Ισπανοί μπορεί να αποτελεί και προάγγελο εξελίξεων σε τραπεζικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Επενδυτές υψηλής ποιότητας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Συσκέψεις για τις πλημμύρες
-Και αφού ο Κ.Μ δεν έφυγε πρωί πρωί με την αυγούλα για το Νταβός, συγκάλεσε μια σειρά από συσκέψεις. Όχι μόνο για την ευλογιά που ανακοινώθηκε, αλλά και για τις πλημμύρες στην Αττική. Κάποια στιγμή άνθρωπός μου είδε τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να περνά την πόρτα του Μ.Μ, αλλά και μια σειρά υπουργών όπως ο Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Θάνος Πετραλιάς. Τα αντιπλημμυρικά της Περιφέρειας τρέχουν, αλλά με τόσο νερό που έπεσε είναι αμφίβολο κατά πόσο οι αστικές υποδομές αντέχουν, ενώ προφανώς θα χρειαστούν και χρήματα για την αποκατάσταση των περιοχών. Χρήματα που εκταμιεύονται fast track, αφού ο υφυπουργός Εσωτερικών Σπανάκης αποδέχεται σχετικά αιτήματα δημάρχων.
-Ενοχλημένος σφόδρα…
Μιας και πιάσαμε τα νέα του πρωθυπουργού, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης -μου είπε η (απόλυτη) πηγή μου από το Μ.Μ- είναι σφόδρα ενοχλημένος με όσους χτυπούν τον υφυπουργό του επί του Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. «Ο πρωθυπουργός ξέρει ακριβώς ποιοι και γιατί τα βάζουν με τον Τσάφο, τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του και δεν θα ανεχτεί επιχειρηματικά παιχνίδια εις βάρος του» μου είπε η πηγή. Εγώ ξέρω έναν λόγο που υπάρχει μεγάλη τριβή με συμφέροντα και αυτές είναι οι τιμές του βιομηχανικού ρεύματος, αλλά η πηγή μου λέει δεν είναι μόνο αυτός. Και μήπως και οι βολές έρχονται εντός εκτός και επί τα αυτά…
Ο ανταγωνισμός στα Νότια
-Μιας και είπα νωρίτερα για τον Σπανάκη, πρέπει να σας πω ότι η μάχη του σταυρού συνεχίζεται με όλες τις συνθήκες, ακόμα και τις καιρικά αντίξοες. Πέραν του Σπανάκη που ήταν χθες στο πεδίο (για να τον βλέπουνε) και μιλούσε με τους δημάρχους, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που εκλέγεται εκεί, αλλά βρισκόταν στο Νταβός, έκανε ανάρτηση για να πει ότι η οικογένειά του είναι ασφαλής (μένει στην Άνω Γλυφάδα) και ότι είναι σε επικοινωνία με τις Αρχές. Επίσης, επανεμφανίστηκε (ως βουλευτής) ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος για καιρό και ασχολείτο μόνο με τις προγνώσεις. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα πήγε και είδε και τον Κ.Μ, καθώς... έκρινε ότι θα πρέπει να τον ενημερώσει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έρχονται.
Ο Παύλος και η βελόνα
-Θα θυμάστε την περίφημη δήλωση Γερουλάνου ότι "πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο να κουνήσουμε τη βελόνα", η οποία προκάλεσε αντάρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γερουλάνος έθετε ως ορόσημο το τέλος του περασμένου έτους και προφανώς η βελόνα δεν κουνήθηκε ιδιαίτερα, αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να χάνει δυνάμεις. Χθες πάντως ο Γερουλάνος άλλαξε κάπως το τροπάριο, μετατοπίζονται το deadline της βελόνας για το Πάσχα. Έτσι όπως πάνε αυτοί στο ΠΑΣΟΚ, καλά Χριστούγεννα και μετά από λίγο έχουμε εκλογές.
Οι Ισπανοί με μπροστάρη τη Santander και οι επιφυλάξεις της HSBC
-Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η HSBC με έκθεσή της προειδοποιεί ότι αν και η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, οι θετικές εξελίξεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν εν πολλοίς αποτιμηθεί, τα περιθώρια ανόδου είναι περιορισμένα και η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές πολύ πιθανόν να αποτελέσει αρνητικό – παρά θετικό – καταλύτη. Αυτά τα λέει η βρετανική τράπεζα τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ήδη στο +7% χωρίς καν να έχει κλείσει ο Ιανουάριος και σειρά μετοχών, από τις τράπεζες, των εταιρειών ενέργειας και υποδομών και αρκετές άλλες, συνεχίζουν το εξαετές τους ράλι! Ανεξαρτήτως τι λέει η βρετανική HSBC που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον, επίσης βρετανικό, όμιλο FTSE, το αντίπαλο στρατόπεδο του MSCI και σε ποιον βαθμό θα επιβεβαιωθεί ή όχι, η ουσία είναι πως το ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει για τους ξένους το πιο hot μαγαζί στην Ευρώπη, με τις μετοχές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τα deals να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο και όλα να δείχνουν πως έπονται ακόμη μεγαλύτερες συμφωνίες. Μέσα σε όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κολοσσός της Santader ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την Ελλάδα, επιλέγοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το τμήμα Corporate & Investment Banking (Santander CIB) είναι τεράστιο μέγεθος, απασχολεί 3-4 χιλιάδες εργαζομένους σε όλον τον κόσμο και αποτελεί τη διεθνή επενδυτική τραπεζική μονάδα του Banco Santander, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους παγκοσμίως. Το ότι ξεκίνησαν να ασχολούνται επενδυτικά με τη χώρα μας οι Ισπανοί μπορεί να αποτελεί και προάγγελο εξελίξεων σε τραπεζικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Επενδυτές υψηλής ποιότητας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Κι επειδή ήρθε ο λόγος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας, η έκθεση της Santander που έδωσε τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 49 ευρώ, δηλαδή +90% από τα επίπεδα που αποτιμούνταν εκείνη την ημέρα (€25,50), η μετοχή δεν έδωσε την ευκαιρία εισόδου σε κανέναν επενδυτή που θα προσδοκούσε μια «διόρθωση» για να συμμετάσχει στο ανοδικό ράλι. Η μετοχή οδεύει ολοταχώς προς τα 32 ευρώ (χθες +2,79% στα €31,7), αλλά η σημαντική λεπτομέρεια κρύβεται στην ποιότητα των θεσμικών χαρτοφυλακίων που συμμετέχουν πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι νέοι επενδυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με μία λέξη: «Υπερσυντηρητικοί». Όλα τα ονόματα είναι long only επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία είναι διεθνώς γνωστά για τον αυστηρό ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο που προηγείται της τοποθέτησής τους. Στην αγορά λένε τώρα πως επόμενος στόχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η σταθεροποίηση της κεφαλαιοποίησης άνω των 3,3 δισ. ευρώ ώστε να διεκδικήσει μια θέση στον κατάλογο-βιτρίνα του Χρηματιστηρίου μας, τον MSCI Greece Standard.
26 Ιανουαρίου οι προσφορές για τα 24 κτήρια στο Τατόι
-Κατασκευές, real estate, φιλοξενία, εστίαση και διοργάνωση εκδηλώσεων. Μεγάλες εταιρείες των παραπάνω κλάδων βρίσκονται τώρα σε θέση… μάχης εν όψει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τατόι στο πλαίσιο της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας μακροχρόνιας παραχώρησης των 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών που «τρέχει» το Υπερταμείο. Ενδεικτικά, από τον χώρο του real estate δεδηλωμένο ήδη ενδιαφέρον υπάρχει από την εταιρεία ανάπτυξης Hellenic Properties του Ερρίκου Αρώνες σε συνεργασία με έτερο όμιλο από τον κλάδο της εστίασης, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον και από άλλους παίκτες. Οι προσφορές είναι προγραμματισμένες για τις 26 Ιανουαρίου με σοβαρό το ενδεχόμενο παράτασης δεδομένης και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και των συνεργασιών που θα απαιτηθούν. Τα κτήρια εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου είναι επιφάνειας από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., με προτεινόμενες χρήσεις τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας-ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου κ.λπ.
Η… Γάζα της Γλυφάδας και ο ΔΕΔΔΗΕ
-Αναμφίβολα, οι καταιγίδες που έπεσαν την Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στην Αττική ήταν πράγματι αυτό που λέμε «ακραίο καιρικό φαινόμενο». Από αυτό το σημείο βέβαια, μέχρι κάποιες περιοχές, όπως η Άνω Γλυφάδα να παρουσιάζει εικόνα… Γάζας, με πέτρες, χώματα, λάσπες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς να έχουν καταλάβει δρόμους και πεζοδρόμια, υπάρχει μια απόσταση. Δεν γνωρίζω εάν και ποια μέτρα θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από τους αρμόδιους -κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες και τουλάχιστον να είχε αποφευχθεί ο τραγικός θάνατος της νέας γυναίκας που έφυγε από τη ζωή προσπαθώντας να φτάσει στο σπίτι της. Αυτό που γνωρίζω, όμως, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, εκτός από «βομβαρδισμένο τοπίο» βυθίστηκε και στο σκοτάδι για σχεδόν 7 ώρες, από τις 18:30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα... Με τους πολίτες να μένουν όλες αυτές τις ώρες, παραδομένοι και στο κρύο. Σίγουρα βέβαια με τέτοιον χαλασμό υπήρξαν βλάβες και τα συνεργεία δούλευαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Κεφαλαιακή ένεση στη θυγατρική της Φουρλής
-Το νέο επιχειρηματικό παιδί του Ομίλου Fourlis φαίνεται πως χρειάζεται στήριξη στα πρώτα του βήματα. Η εταιρεία «Wellness Market», υπό την οποία ο όμιλος αναπτύσσει την αλυσίδα προϊόντων ευεξίας Holland and Barrett στην Ελλάδα, χρειάστηκε κεφαλαιακή στήριξη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου και πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 1,5 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Είχε προηγηθεί άλλη μια ΑΜΚ μέσα στο 2025, αυτή τη φορά 3,5 εκατ. ευρώ. Η Fourlis με τη Holland and Barrett (είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιταμινών και συμπληρωμάτων στη Μ. Βρετανία) μπήκε σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά αναπτύσσοντας δίκτυο 11 καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων shop-in shop σημείων μέσα σε καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και eshop. Βreak even έχουν κάνει μόνο τα μεγάλα καταστήματα που άνοιξαν πρώτα και ακόμη αναζητείται η λειτουργική κερδοφορία, αλλά και το μείγμα των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη της αλυσίδας.
Το Ηράκλειο στήνει ενιαίο μέτωπο για την κρουαζιέρα
-Η συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διεθνούς Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε., Νίκο Αναστασίου, ήταν μια συνειδητή κίνηση συγχρονισμού δύο κρίσιμων υποδομών, σε μια στιγμή όπου οι αποφάσεις για homeporting στη Μεσόγειο «κλειδώνουν» νωρίς και δύσκολα αλλάζουν. Όσοι γνωρίζουν, λένε ότι ο Μηνάς Παπαδάκης έχει πλήρη εικόνα ότι οι μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν σήμερα λειτουργική βεβαιότητα. Από την άλλη, ο Νίκος Αναστασίου γνωρίζει πως το νέο αεροδρόμιο δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο μεταφορικής πύλης, αν θέλει να ενταχθεί ουσιαστικά στο τουριστικό αφήγημα υψηλής αξίας που προωθείται για την Κρήτη. Οι εταιρείες κρουαζιέρας δεν «αγοράζουν» πια λιμάνια, αγοράζουν συστήματα. Σε πολιτικό επίπεδο, η κίνηση εκπέμπει μήνυμα αυτονομίας. Το Ηράκλειο, συμφερόντων του ομίλου Γκριμάλντι, δεν περιμένει να του «δώσουν» ρόλο homeport, επιχειρεί να τον χτίσει μόνο του, βάζοντας τις βάσεις πριν αρχίσουν οι μεγάλες διαπραγματεύσεις. Στον κλάδο αυτόν θεωρείται προαπαιτούμενο και όχι λεπτομέρεια. Το ερώτημα είναι αν το μέτωπο λιμανιού–αεροδρομίου θα παραμείνει αρραγές όταν έρθει η ώρα των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Στα μαχαίρια για εκτάσεις του Ελληνικού
-Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο τουλάχιστον στην Αττική δύο γειτονικοί Δήμοι να... ξεκατινιάζονται στα δικαστήρια. Ο λόγος για τον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και τη διαμάχη που έχει με τον δήμο Γλυφάδας. Σε πρόσφατη ανακοίνωση του πρώτου δήμου αναφέρεται πως “η ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, για δεύτερη συνεχή φορά δικαίωσε πανηγυρικά τον δήμο μας στη δικαστική διαμάχη που ο δήμος Γλυφάδας απρόκλητα μεθόδευσε σε βάρος μας, επιχειρώντας να αποσπάσει ανομιμοποίητα τη γη μας”. “Με την υπ’ αριθμ. 3228/2025 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε και τη δεύτερη αγωγή, που ο δήμος Γλυφάδας άσκησε σε βάρος μας με αίτημα την απόσπαση συγκεκριμένων εδαφικών εκτάσεων του δήμου μας, όπως το γήπεδο Σουρμένων κ.ά., προκειμένου να τα οικειοποιηθεί. Μετά και τη δεύτερη αυτή αποτυχία του δήμου Γλυφάδας, που συνοδεύτηκε από την καταδίκη του στα δικαστικά έξοδα του δήμου μας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τη διοίκηση του γειτονικού δήμου για ένα πράγμα: Όσες ακόμη αγωγές και αν ασκήσουν σε βάρος μας, Θ Α Τ Ι Σ Χ Α Σ Ο Υ Ν. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως – και δυστυχώς το επιβεβαιώνουν τα γεγονότα – ότι είμαστε άτυχοι με τους «κακούς γείτονες» που έχουμε” κ.λπ. Βέβαια, η διαμάχη που οδήγησε τους δύο δήμους στα δικαστήρια αφορά εκτάσεις του Ελληνικού, όπου λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η LAMDA έχουν ανέβει κατακόρυφα οι αξίες, όπως υποθέτω και τα τέλη ή όποια άλλα ανταλλάγματα μπορεί να εισπράττει η αρμόδια δημοτική αρχή.
Οι φόροι διώχνουν πλούσιους από το Λονδίνο - Η Ελλάδα σκίζει με Golden Visa
-Στη Βρετανία ανησυχούν γιατί το Λονδίνο χάνει τη λάμψη του ως «καταφύγιο των πλουσίων». Η διεθνής Συμβουλευτική Εταιρείας Henley & Partners είχε μετρήσει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει απότομη πτώση στον πληθυσμό των εκατομμυριούχων -14,3% μέσα σε έναν χρόνο. Οι εκατομμυριούχοι της Βρετανίας μειώθηκαν σε 2,6 εκατομμύρια από 3,03 εκατομμύρια το 2023. Η Κυβέρνηση των Εργατικών έχει υιοθετήσει πολιτικές επιθετικής φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων. Οι αλλαγές στον φόρο κεφαλαιακών κερδών, οι τροποποιήσεις στον φόρο κληρονομιάς και οι μεταρρυθμίσεις στους κανόνες non dom (μη μόνιμων κατοίκων) έχουν δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον για τη διατήρηση πλούτου στη Βρετανία. Παγκοσμίως, μόνο 6 χώρες κατέγραψαν μείωση εκατομμυριούχων. Ο συνολικός πλούτος ανά ενήλικα στη Βρετανία υποχώρησε κατά -3%. Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα της Henley & Partners πως η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός για Golden Visa επειδή προσφέρει όχι μόνον φορολογικά κίνητρα, αλλά και μεσογειακή ποιότητα ζωής. Όσον αφορά το «καυτό θέμα» της «φορολόγησης του μεγάλου πλούτου» που στηρίζεται από τους Γάλλους και τους Έλληνες Σοσιαλιστές, το παράδειγμα της Βρετανίας υπενθυμίζει την παραδοσιακή θεωρία της καμπύλης Laffer στην πράξη: όταν οι φόροι ξεπερνούν ένα κρίσιμο όριο, τα έσοδα μειώνονται γιατί ο πλούτος ταξιδεύει. Η Βρετανία διατηρεί ακόμα 4,4% των παγκόσμιων εκατομμυριούχων αλλά η τάση δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη ένα "wealth drain", ενώ η Ελλάδα κερδίζει κυρίως λόγω Golden Visa.
Οι Αφρικανοί πρέσβεις, η ελληνική κυβέρνηση και τα σχέδια για επενδύσεις
-Πριν από λίγες ημέρες στην Αθηναϊκή Λέσχη, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Enterprise Greece και Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, είχε όλα τα φόντα ενός διπλωματικού «σόου», αλλά πίσω από τα χαμόγελα και τις χειραψίες κρύβονται ενδιαφέροντα μηνύματα για τα κέντρα εξουσίας. Στο παρασκήνιο, αναφέρουν επιχειρηματικοί κύκλοι, το Μνημόνιο δεν είναι απλώς μία τυπική συμφωνία. Ανοίγει τον δρόμο για ελληνικές εταιρείες που διψούν για νέες αγορές, ειδικά σε τομείς όπως η ενέργεια, η αγροδιατροφή και οι κατασκευές. Οι συζητήσεις που έγιναν μετά τις ομιλίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φαίνεται ότι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα projects και πιθανούς κοινούς ορίζοντες επενδύσεων, ενώ οι Αφρικανοί πρέσβεις φρόντισαν να υπενθυμίσουν τη σημασία της στρατηγικής παρουσίας τους στην Ελλάδα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι Ελλάδα θέλει να παίξει τον ρόλο του αξιόπιστου ευρωπαϊκού κόμβου για την Αφρική, ενώ οι επιχειρηματίες βλέπουν μπροστά τους ευκαιρίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μακρινές. Πίσω από τις ευγενικές διατυπώσεις, η πραγματική πρόκληση θα είναι η εφαρμογή του Μνημονίου. Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, αλλά η επιτυχία θα μετρηθεί από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένα deals και επενδύσεις. Όπως επεσήμανε διπλωματικό στέλεχος, η εκδήλωση ήταν ταυτόχρονα επίδειξη πολιτικής αποφασιστικότητας και πρώιμο πεδίο οικονομικών σκακιστικών κινήσεων για τους επιχειρηματίες που βλέπουν την Αφρική ως επόμενη μεγάλη αγορά. Και όπως σε κάθε τέτοιο παιχνίδι, οι ισορροπίες ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα καθορίσουν τελικά ποιοι θα επωφεληθούν πραγματικά.
Σε 12 μήνες οι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν 137 πλοία, αγόρασαν 185 secondhand και πούλησαν 281
-Στο παραπολιτικό της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες φρόντισαν αυτή την εβδομάδα να θυμίσουν σε φίλους και… ανταγωνιστές ότι το παιχνίδι της ανανέωσης στόλου παίζεται σε πολλά ταμπλό. Στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής, η Lavinia Shipping έκανε αθόρυβη αλλά ηχηρή είσοδο στο κλαμπ των VLCC/Aframax, «κλειδώνοντας» δύο δεξαμενόπλοια 157.000 dwt στα DH Shipbuilding της Νότιας Κορέας. Το τίμημα, περί τα 86,5 εκατ. δολάρια το πλοίο για παράδοση το 2029, δείχνει ότι όποιος προλαβαίνει, προλαβαίνει, ενώ η επιλογή scrubbers μόνο τυχαία δεν θεωρείται από τους παροικούντες την αγορά. Την ίδια ώρα, στη δευτερογενή αγορά-second hand, το ελληνικό αποτύπωμα ήταν παντού. Το SONANGOL NAMIBE, Suezmax του 2007, πέρασε σε ελληνικά χέρια έναντι 34 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι τα «ώριμα» πλοία εξακολουθούν να έχουν τη γοητεία τους όταν η τιμή είναι σωστή. Αντίθετα, στο LR1 PLOUTOS,της Ionia Management, ελληνικών συμφερόντων, βρέθηκαν αγοραστές από τη Μέση Ανατολή και τίμημα 13,5 εκατ. δολάρια, μια κίνηση που κάποιοι διαβάζουν ως προσεκτικό ξεκαθάρισμα χαρτοφυλακίου. Ούτε τα containerships έμειναν εκτός κάδρου: το feeder CONTSHIP BOX των 1.496 TEU άλλαξε χέρια στα 15,1 εκατ. δολάρια, με ελληνικά ελεγχόμενα συμφέροντα και πάλι στην πλευρά της πώλησης. Όπως λένε στην αγορά, «όταν πουλάς containers και χτίζεις tankers, κάτι ξέρεις». Και όποιος αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι συγκυριακά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μέσα σε δώδεκα μήνες, οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 137 νεότευκτα, αγόρασαν 185 πλοία secondhand και πούλησαν 281 μονάδες. Με απλά λόγια, ο ελληνόκτητος στόλος αλλάζει πρόσωπο.
Κάτι (κάποιους) βρήκε ο Γ. Στάσσης στο Νταβός
-Η μετοχή της ΔΕΗ (+4,29% στα 19,45 Ευρώ) εδώ και μέρες κάνει πάρτι, η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ. Ο Γ. Στάσσης αναφέρει στο LinkedIn, ότι στο Νταβός είχε «μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ηγέτες από διάφορους τομείς» με ξεκάθαρο μήνυμα ότι «οι στρατηγικές συμμαχίες είναι απαραίτητες για να ξεκλειδώσουμε τις κλίμακες, την τεχνογνωσία και την ταχύτητα». Η χρηματιστηριακή αγορά ενθουσιάζεται γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι δεν αποκλείεται στο Νταβός να συνάντησε υποψήφιους ενοικιαστές του giga data center στο «ολοκληρωμένο οικοσύστημα καθαρής και ευέλικτης παραγωγής που δημιουργείται στη Βόρειο Ελλάδα». Ταυτόχρονα, αρχίζουν και αποδίδουν οι επενδύσεις. Η PPC Romania (πρώην Enel) παράγει πλέον 1,5 GW. Μέσα στους επόμενους μήνες θα μπει λουκέτο και στις τελευταίες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδίδουν. Χθες, η τιμή χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ ήταν €167/ΜW. Την ίδια μέρα, στις γειτονικές Ρουμανία και Βουλγαρία, η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν €276/ΜW. Τις αμέσως προηγούμενες μέρες με τους δυνατούς ανέμους σ’ όλη τη χώρα, η χονδρική τιμή είχε πέσει ακόμη και στα €80/MW.
Aπό μέρα σε μέρα οι νέες ανακοινώσεις της Bally’s Intralot
-Mε στόχο την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ κινείται η μετοχή της BYLOT (+0,77% στα €1,05) στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και η πυκνότητα των συναλλαγών προμηνύει νέο deal. Η βρετανική αγορά στοιχημάτων τον τελευταίο καιρό βρίσκεται εν μέσω κυκλώνα εξαγορών, με την Evoke, θυγατρική της William Hill, να καταγράφει σταθερή και σημαντική άνοδο (+10% χθες). Οι φήμες από το Λονδίνο θέλουν την Bally's Intralot να ετοιμάζει προσφορά για την εξαγορά μιας βρετανικής στοιχηματικής εταιρείας, με την Evoke να θεωρείται ως ο πιο πιθανός στόχος. Η Evoke ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο στρατηγική επανατοποθέτηση στην αγορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώληση ολόκληρου του ομίλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση της φορολογίας στον τζόγο που ανακοίνωσε η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα προσθέσει £125-135 εκατ. στο ετήσιο φορολογικό κόστος από τον Απρίλιο 2026. Ο φόρος στα online casino σχεδόν διπλασιάζεται από 21% σε 40%, ενώ στα στοιχήματα ανεβαίνει στο 25%. Η Intralot ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την εξαγορά του International Interactive τμήματος της Bally's για €2.7 δισ., με την Bally's να κρατά 58% της ελληνικής εταιρείας IGamingExpert. Ο νέος όμιλος έχει ανακοινώσει ότι αναζητά επέκταση σε ώριμες αγορές. Η William Hill παραμένει premium brand με 1.300 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ισχυρή online παρουσία. Για την Bally's-Intralot η οργανική είσοδος στη βρετανική αγορά θα στοίχιζε πολλά λεφτά. Ενδεχόμενη εξαγορά της Evoke θα της άνοιγε τον δρόμο για να μπει σε μια αγορά που έχει μεν βαριά φορολογία, αλλά δεν έχει τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας.
Μια ντουζίνα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο
-Συνολικά 12 μετοχές της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισαν σε νέα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ, οδηγώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών πιο κοντά στις 2.300 μονάδες, έναν στόχο που έχουν θέσει αρκετοί αναλυτές για το 2026. Και έχουμε ακόμα Ιανουάριο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο τράπεζες, ενώ οι περισσότερες αποτελούν βαριά χαρτιά του ενεργειακού και του κατασκευαστικού κλάδου. Στις συστημικές τράπεζες η Τρ. Πειραιώς «κλείδωσε» την παρουσία της πάνω από τα 8 ευρώ και ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο από τα μέσα Μαρτίου του 2021. Η Τράπεζα Κύπρου έπιασε για πρώτη φορά τα 8,7 ευρώ. Την κορυφή των 19 ευρώ κατέκτησε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε σε υψηλό 18 ετών και συγκεκριμένα σε τιμή που είχε να δει ενδοσυνεδριακά από τον Αύγουστο του 2008 και σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς μετρά επτά διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, ανανεώνοντας συνεχώς το ρεκόρ 26ετίας. Αισίως έπιασε τα 31 ευρώ και μείωσε περαιτέρω τη διαφορά από τα ιστορικά υψηλά της. Νέα κανονικότητα αποτελούν τα 10 ευρώ για την Aktor, σε νέα ιστορικά υψηλά μαζί με Motor Oil που έσπασε το «φράγμα» των 32 ευρώ και την Titan που πλησιάζει στα 56 ευρώ. Η Cenergy που «πάτησε» στα 18 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών που έφτασε για πρώτη φορά στα 11,3 ευρώ. Πάνω από τα 3,5 ευρώ βρέθηκε η ΑΒΑΞ, η οποία μετά το πτωτικό διάλειμμα της περασμένης Τρίτης επανήλθε στον δρόμο των ρεκόρ (16ετίας). Τις υψηλές πτήσεις συνέχισε η Dimand, η οποία έκλεισε στα 13,3 ευρώ, τα καλύτερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου 2023. Τέλος, η Ideal «σκαρφάλωσε» στα 6,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2024, με όχημα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, που θα διανεμηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Νέα γραφεία για την ΕΥΡΩΠΗ
-Νέα πολυτελή γραφεία της ΕΥΡΩΠΗΣ Ασφαλιστικής θα εγκαινιάσει η διοίκηση του Ομίλου, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 29 Ιανουαρίου. Περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά πάνω στη Λεωφόρο Κηφισίας, με άρτιες υποδομές και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. H χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΡΩΠΗΣ Holdings ξεπέρασε τα 306,7 εκατ. ευρώ (+1,42% στα €2,15). Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι όσον αφορά την ασφαλιστική εταιρεία θα ανακοινώσει σύντομα σημαντική αύξηση +25%, τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και στην κερδοφορία του 2025. Από φέτος, θα υπάρχουν και οι θετικές συνέργειες στον ασφαλιστικό κλάδο με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου, αλλά και τους σημαντικούς ιδιώτες που συμμετέχουν πλέον στο μετοχολόγιο.
Ο Τραμπ, η τακτική TACO και γιατί τώρα προέχει η Κούβα
-Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της χθεσινής Wall Street Journal αλλά και οι αναλύσεις των χρηματιστών της Wall Street για την τακτική TACO («Trump Always Chickens Out») που ακολουθεί ο PotUS, φαίνεται ότι συμπίπτουν. Το πυροτέχνημα του Τραμπ για τη Γροιλανδία χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός γιατί στην παρούσα φάση, προτεραιότητα του προέδρου είναι «να εξαλείψει το τελευταίο κομμουνιστικό καθεστώς στο Δυτική Ημισφαίριο μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα». Σύμφωνα με την ανάλυση της WSJ που επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους, η Κούβα θεωρείται ευάλωτη μετά την απώλεια του βασικού της συμμάχου, της Βενεζουέλας, που της παρείχε φθηνό πετρέλαιο. Το ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά αξιωματούχους εντός του κουβανικού καθεστώτος, πρόθυμους να συνεργαστούν για την ανατροπή του κομμουνισμού μέχρι το τέλος του 2026. Το σχέδιο εντάσσεται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 2025 που επαναφέρει το Δυτικό Ημισφαίριο στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανο-Αμερικανός και σκληροπυρηνικός επικριτής του καθεστώτος Ντίαθ-Κανέλ, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Η κουβανική διασπορά στις ΗΠΑ αποτελεί ισχυρή εκλογική δύναμη του Τραμπ που πιέζει για τη μεγάλη αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, οι χρηματιστές της Wall Street προσπαθούν να μεταφράσουν την πολιτική TACO του Προέδρου. Είναι ένας κύκλος που ξεκινά από επιθετικές απειλές δασμών ή πομπώδεις δηλώσεις που προκαλούν πωλήσεις πανικού στις αγορές και ολοκληρώνεται με χαλάρωση των εντάσεων, αναβολές, καθυστερήσεις ή διαπραγματεύσεις που οδηγούν αμέσως μετά σε ανοδικό ράλι των αγορών. Η ανάλυση TACO (ο Tραμπ πάντα κάνει πίσω) δεν στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη ή αναλύσεις, αλλά σε απλή εμπειρική καταγραφή των γεγονότων.
Όταν όλα θυμίζουν τη δεκαετία του ‘80
-To Bloomberg δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον γράφημα. Ο Δείκτης Πολύτιμων Μετάλλων (Bloomberg Precious Metals Subindex) έχει εκτοξευθεί με άνοδο +93% σε ετήσια βάση. Τέτοια επίδοση δεν έχει καταγραφεί από την εποχή του πληθωρισμού του 1980. Χθες, η τιμή του δείκτη ξεπέρασε τις 413.530 μονάδες, διαγράφοντας μια καμπύλη που αντιγράφει την ιστορική έκρηξη πριν από 45 χρόνια. Ο χρυσός έχει αυξηθεί από περίπου $2.000 στις αρχές του 2024 σε πάνω από $4.450 τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το ασήμι παρουσιάζει ακόμη πιο δραματική επίδοση με άνοδο άνω του +140%, έφτασε πάνω από $74/ουγκιά. Πρόσφατα, το ασήμι ξεπέρασε τα $90 για πρώτη φορά και κάποια στιγμή έφτασε τα $91.55. Η πρώτη προφανής εξήγηση είναι η γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Υπάρχει ωστόσο και η αποδολαριοποίηση των συναλλαγών που επιταχύνεται με κεντρικές τράπεζες της Ασίας και Μέσης Ανατολής να εγκαταλείπουν τα αμερικανικά ομόλογα υπέρ φυσικού χρυσού. Τέλος, υπάρχει και μια τεχνική λεπτομέρεια: Το ασήμι αντιπροσωπεύει σήμερα το 9% του Bloomberg Commodities Index, έναντι αρχικού στόχου 4%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από $5 δισ. θα πρέπει να πωληθούν όταν θα γίνει το rebalancing. Για τον χρυσό, η αντίστοιχη πίεση αγγίζει τα $6 δισ. Ανεξάρτητα από τους φόβους για τεχνική διόρθωση, η Goldman Sachs προβλέπει τον χρυσό στα $4.900, ενώ η HSBC στοχεύει τα $5.000 μέχρι τον Ιούνιο. Στη αντίστοιχη εκρηκτική άνοδο του 1980, η κατάρρευση ήρθε μετά την επιθετική νομισματική σύσφιγξη του τότε Διοικητή της FED Volcker. O Paul Volcker έμεινε στην Ιστορία ως ο Διοικητής της Federal Reserve (1979- 1987) που «σκότωσε» τον πληθωρισμό. Υπηρέτησε τους προέδρους Κάρτερ και Ρίγκαν, ανέβασε τα επιτόκια του δολαρίου στο 20% (!) κι έριξε τον πληθωρισμό -με αίμα και δάκρυα- από το 14% στο 3%. Σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αφόρητες πιέσεις από την πολιτική ηγεσία και την αγορά να τιμολογεί δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.
H Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας γράφει ιστορία
-Την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές κατά πάσα πιθανότητα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank of Japan θα έχει ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση θα έχει προκαλέσει πάταγο. Αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις των αγορών, σήμερα η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι σφίγγει -πάρα πολύ- τη νομισματική της πολιτική σε μια εποχή που όλες οι άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες χαλαρώνουν. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες για δραματική αύξηση επιτοκίων στο 1%, σημαίνει ότι αλλάζει η πολιτική των τελευταίων 50 ετών. Ο «σοφός γέροντας» διοικητής Kazuo Ueda έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια αν οι οικονομικές προβλέψεις επιβεβαιωθούν. Μέχρι χθες τα επιτόκια του γιεν ήταν στο 0,75%, που είναι τα υψηλότερα από το 1995. Ο Ueda έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν «σημαντικά αρνητικά», με τον πληθωρισμό σταθερά πάνω από το 2% για 4η διαδοχική χρονιά και με τους μισθούς να αυξάνονται +5.25%. Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi έχει προκηρύξει εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου και υπόσχεται στους ψηφοφόρους της μεγάλη δημοσιονομική επέκταση με μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 0%. Οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν ήδη στο 2,3%, υψηλότερες από το 1999, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα με το χρέος στο 230% του ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι αν κερδίσει τις εκλογές η Takaichi, η πολιτική πίεση για χαμηλά επιτόκια θα γίνει ασφυκτική. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνον την Ιαπωνία, αλλά τις αγορές ολόκληρου του πλανήτη. Το γιεν που διαπραγματεύεται γύρω στο 155-158 έναντι του δολαρίου, με αύξηση των επιτοκίων θα οδεύσει προς το 145-150. Το περιβόητο «carry trade» δηλαδή το να δανείζεσαι γιεν, για να επενδύσεις τα λεφτά σου σε υψηλότερα επιτόκια αλλού, θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Πολλά funds θα χρειαστεί να ρευστοποιήσουν θέσεις δισεκατομμυρίων και σε ιαπωνικά ομόλογα. Η BoJ υλοποιεί ήδη ένα πρόγραμμα απεριόριστων αγορών για να ελέγχει τις αποδόσεις, αλλά η αύξηση των επιτοκίων θα εξουδετέρωνε κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης. Οι αποδόσεις των 10ετών θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στο 2,8% έως 3%, επίπεδα που δεν έχουν δει από τα τέλη της δεκαετίας του '90.
Πηγή: www.newmoney.gr
26 Ιανουαρίου οι προσφορές για τα 24 κτήρια στο Τατόι
-Κατασκευές, real estate, φιλοξενία, εστίαση και διοργάνωση εκδηλώσεων. Μεγάλες εταιρείες των παραπάνω κλάδων βρίσκονται τώρα σε θέση… μάχης εν όψει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τατόι στο πλαίσιο της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας μακροχρόνιας παραχώρησης των 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών που «τρέχει» το Υπερταμείο. Ενδεικτικά, από τον χώρο του real estate δεδηλωμένο ήδη ενδιαφέρον υπάρχει από την εταιρεία ανάπτυξης Hellenic Properties του Ερρίκου Αρώνες σε συνεργασία με έτερο όμιλο από τον κλάδο της εστίασης, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον και από άλλους παίκτες. Οι προσφορές είναι προγραμματισμένες για τις 26 Ιανουαρίου με σοβαρό το ενδεχόμενο παράτασης δεδομένης και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και των συνεργασιών που θα απαιτηθούν. Τα κτήρια εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου είναι επιφάνειας από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., με προτεινόμενες χρήσεις τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας-ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου κ.λπ.
Η… Γάζα της Γλυφάδας και ο ΔΕΔΔΗΕ
-Αναμφίβολα, οι καταιγίδες που έπεσαν την Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στην Αττική ήταν πράγματι αυτό που λέμε «ακραίο καιρικό φαινόμενο». Από αυτό το σημείο βέβαια, μέχρι κάποιες περιοχές, όπως η Άνω Γλυφάδα να παρουσιάζει εικόνα… Γάζας, με πέτρες, χώματα, λάσπες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς να έχουν καταλάβει δρόμους και πεζοδρόμια, υπάρχει μια απόσταση. Δεν γνωρίζω εάν και ποια μέτρα θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από τους αρμόδιους -κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες και τουλάχιστον να είχε αποφευχθεί ο τραγικός θάνατος της νέας γυναίκας που έφυγε από τη ζωή προσπαθώντας να φτάσει στο σπίτι της. Αυτό που γνωρίζω, όμως, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, εκτός από «βομβαρδισμένο τοπίο» βυθίστηκε και στο σκοτάδι για σχεδόν 7 ώρες, από τις 18:30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα... Με τους πολίτες να μένουν όλες αυτές τις ώρες, παραδομένοι και στο κρύο. Σίγουρα βέβαια με τέτοιον χαλασμό υπήρξαν βλάβες και τα συνεργεία δούλευαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Κεφαλαιακή ένεση στη θυγατρική της Φουρλής
-Το νέο επιχειρηματικό παιδί του Ομίλου Fourlis φαίνεται πως χρειάζεται στήριξη στα πρώτα του βήματα. Η εταιρεία «Wellness Market», υπό την οποία ο όμιλος αναπτύσσει την αλυσίδα προϊόντων ευεξίας Holland and Barrett στην Ελλάδα, χρειάστηκε κεφαλαιακή στήριξη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου και πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 1,5 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Είχε προηγηθεί άλλη μια ΑΜΚ μέσα στο 2025, αυτή τη φορά 3,5 εκατ. ευρώ. Η Fourlis με τη Holland and Barrett (είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιταμινών και συμπληρωμάτων στη Μ. Βρετανία) μπήκε σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά αναπτύσσοντας δίκτυο 11 καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων shop-in shop σημείων μέσα σε καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και eshop. Βreak even έχουν κάνει μόνο τα μεγάλα καταστήματα που άνοιξαν πρώτα και ακόμη αναζητείται η λειτουργική κερδοφορία, αλλά και το μείγμα των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη της αλυσίδας.
Το Ηράκλειο στήνει ενιαίο μέτωπο για την κρουαζιέρα
-Η συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διεθνούς Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε., Νίκο Αναστασίου, ήταν μια συνειδητή κίνηση συγχρονισμού δύο κρίσιμων υποδομών, σε μια στιγμή όπου οι αποφάσεις για homeporting στη Μεσόγειο «κλειδώνουν» νωρίς και δύσκολα αλλάζουν. Όσοι γνωρίζουν, λένε ότι ο Μηνάς Παπαδάκης έχει πλήρη εικόνα ότι οι μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν σήμερα λειτουργική βεβαιότητα. Από την άλλη, ο Νίκος Αναστασίου γνωρίζει πως το νέο αεροδρόμιο δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο μεταφορικής πύλης, αν θέλει να ενταχθεί ουσιαστικά στο τουριστικό αφήγημα υψηλής αξίας που προωθείται για την Κρήτη. Οι εταιρείες κρουαζιέρας δεν «αγοράζουν» πια λιμάνια, αγοράζουν συστήματα. Σε πολιτικό επίπεδο, η κίνηση εκπέμπει μήνυμα αυτονομίας. Το Ηράκλειο, συμφερόντων του ομίλου Γκριμάλντι, δεν περιμένει να του «δώσουν» ρόλο homeport, επιχειρεί να τον χτίσει μόνο του, βάζοντας τις βάσεις πριν αρχίσουν οι μεγάλες διαπραγματεύσεις. Στον κλάδο αυτόν θεωρείται προαπαιτούμενο και όχι λεπτομέρεια. Το ερώτημα είναι αν το μέτωπο λιμανιού–αεροδρομίου θα παραμείνει αρραγές όταν έρθει η ώρα των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Στα μαχαίρια για εκτάσεις του Ελληνικού
-Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο τουλάχιστον στην Αττική δύο γειτονικοί Δήμοι να... ξεκατινιάζονται στα δικαστήρια. Ο λόγος για τον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και τη διαμάχη που έχει με τον δήμο Γλυφάδας. Σε πρόσφατη ανακοίνωση του πρώτου δήμου αναφέρεται πως “η ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, για δεύτερη συνεχή φορά δικαίωσε πανηγυρικά τον δήμο μας στη δικαστική διαμάχη που ο δήμος Γλυφάδας απρόκλητα μεθόδευσε σε βάρος μας, επιχειρώντας να αποσπάσει ανομιμοποίητα τη γη μας”. “Με την υπ’ αριθμ. 3228/2025 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε και τη δεύτερη αγωγή, που ο δήμος Γλυφάδας άσκησε σε βάρος μας με αίτημα την απόσπαση συγκεκριμένων εδαφικών εκτάσεων του δήμου μας, όπως το γήπεδο Σουρμένων κ.ά., προκειμένου να τα οικειοποιηθεί. Μετά και τη δεύτερη αυτή αποτυχία του δήμου Γλυφάδας, που συνοδεύτηκε από την καταδίκη του στα δικαστικά έξοδα του δήμου μας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τη διοίκηση του γειτονικού δήμου για ένα πράγμα: Όσες ακόμη αγωγές και αν ασκήσουν σε βάρος μας, Θ Α Τ Ι Σ Χ Α Σ Ο Υ Ν. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως – και δυστυχώς το επιβεβαιώνουν τα γεγονότα – ότι είμαστε άτυχοι με τους «κακούς γείτονες» που έχουμε” κ.λπ. Βέβαια, η διαμάχη που οδήγησε τους δύο δήμους στα δικαστήρια αφορά εκτάσεις του Ελληνικού, όπου λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η LAMDA έχουν ανέβει κατακόρυφα οι αξίες, όπως υποθέτω και τα τέλη ή όποια άλλα ανταλλάγματα μπορεί να εισπράττει η αρμόδια δημοτική αρχή.
Οι φόροι διώχνουν πλούσιους από το Λονδίνο - Η Ελλάδα σκίζει με Golden Visa
-Στη Βρετανία ανησυχούν γιατί το Λονδίνο χάνει τη λάμψη του ως «καταφύγιο των πλουσίων». Η διεθνής Συμβουλευτική Εταιρείας Henley & Partners είχε μετρήσει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει απότομη πτώση στον πληθυσμό των εκατομμυριούχων -14,3% μέσα σε έναν χρόνο. Οι εκατομμυριούχοι της Βρετανίας μειώθηκαν σε 2,6 εκατομμύρια από 3,03 εκατομμύρια το 2023. Η Κυβέρνηση των Εργατικών έχει υιοθετήσει πολιτικές επιθετικής φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων. Οι αλλαγές στον φόρο κεφαλαιακών κερδών, οι τροποποιήσεις στον φόρο κληρονομιάς και οι μεταρρυθμίσεις στους κανόνες non dom (μη μόνιμων κατοίκων) έχουν δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον για τη διατήρηση πλούτου στη Βρετανία. Παγκοσμίως, μόνο 6 χώρες κατέγραψαν μείωση εκατομμυριούχων. Ο συνολικός πλούτος ανά ενήλικα στη Βρετανία υποχώρησε κατά -3%. Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα της Henley & Partners πως η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός για Golden Visa επειδή προσφέρει όχι μόνον φορολογικά κίνητρα, αλλά και μεσογειακή ποιότητα ζωής. Όσον αφορά το «καυτό θέμα» της «φορολόγησης του μεγάλου πλούτου» που στηρίζεται από τους Γάλλους και τους Έλληνες Σοσιαλιστές, το παράδειγμα της Βρετανίας υπενθυμίζει την παραδοσιακή θεωρία της καμπύλης Laffer στην πράξη: όταν οι φόροι ξεπερνούν ένα κρίσιμο όριο, τα έσοδα μειώνονται γιατί ο πλούτος ταξιδεύει. Η Βρετανία διατηρεί ακόμα 4,4% των παγκόσμιων εκατομμυριούχων αλλά η τάση δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη ένα "wealth drain", ενώ η Ελλάδα κερδίζει κυρίως λόγω Golden Visa.
Οι Αφρικανοί πρέσβεις, η ελληνική κυβέρνηση και τα σχέδια για επενδύσεις
-Πριν από λίγες ημέρες στην Αθηναϊκή Λέσχη, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Enterprise Greece και Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, είχε όλα τα φόντα ενός διπλωματικού «σόου», αλλά πίσω από τα χαμόγελα και τις χειραψίες κρύβονται ενδιαφέροντα μηνύματα για τα κέντρα εξουσίας. Στο παρασκήνιο, αναφέρουν επιχειρηματικοί κύκλοι, το Μνημόνιο δεν είναι απλώς μία τυπική συμφωνία. Ανοίγει τον δρόμο για ελληνικές εταιρείες που διψούν για νέες αγορές, ειδικά σε τομείς όπως η ενέργεια, η αγροδιατροφή και οι κατασκευές. Οι συζητήσεις που έγιναν μετά τις ομιλίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φαίνεται ότι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα projects και πιθανούς κοινούς ορίζοντες επενδύσεων, ενώ οι Αφρικανοί πρέσβεις φρόντισαν να υπενθυμίσουν τη σημασία της στρατηγικής παρουσίας τους στην Ελλάδα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι Ελλάδα θέλει να παίξει τον ρόλο του αξιόπιστου ευρωπαϊκού κόμβου για την Αφρική, ενώ οι επιχειρηματίες βλέπουν μπροστά τους ευκαιρίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μακρινές. Πίσω από τις ευγενικές διατυπώσεις, η πραγματική πρόκληση θα είναι η εφαρμογή του Μνημονίου. Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, αλλά η επιτυχία θα μετρηθεί από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένα deals και επενδύσεις. Όπως επεσήμανε διπλωματικό στέλεχος, η εκδήλωση ήταν ταυτόχρονα επίδειξη πολιτικής αποφασιστικότητας και πρώιμο πεδίο οικονομικών σκακιστικών κινήσεων για τους επιχειρηματίες που βλέπουν την Αφρική ως επόμενη μεγάλη αγορά. Και όπως σε κάθε τέτοιο παιχνίδι, οι ισορροπίες ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα καθορίσουν τελικά ποιοι θα επωφεληθούν πραγματικά.
Σε 12 μήνες οι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν 137 πλοία, αγόρασαν 185 secondhand και πούλησαν 281
-Στο παραπολιτικό της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες φρόντισαν αυτή την εβδομάδα να θυμίσουν σε φίλους και… ανταγωνιστές ότι το παιχνίδι της ανανέωσης στόλου παίζεται σε πολλά ταμπλό. Στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής, η Lavinia Shipping έκανε αθόρυβη αλλά ηχηρή είσοδο στο κλαμπ των VLCC/Aframax, «κλειδώνοντας» δύο δεξαμενόπλοια 157.000 dwt στα DH Shipbuilding της Νότιας Κορέας. Το τίμημα, περί τα 86,5 εκατ. δολάρια το πλοίο για παράδοση το 2029, δείχνει ότι όποιος προλαβαίνει, προλαβαίνει, ενώ η επιλογή scrubbers μόνο τυχαία δεν θεωρείται από τους παροικούντες την αγορά. Την ίδια ώρα, στη δευτερογενή αγορά-second hand, το ελληνικό αποτύπωμα ήταν παντού. Το SONANGOL NAMIBE, Suezmax του 2007, πέρασε σε ελληνικά χέρια έναντι 34 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι τα «ώριμα» πλοία εξακολουθούν να έχουν τη γοητεία τους όταν η τιμή είναι σωστή. Αντίθετα, στο LR1 PLOUTOS,της Ionia Management, ελληνικών συμφερόντων, βρέθηκαν αγοραστές από τη Μέση Ανατολή και τίμημα 13,5 εκατ. δολάρια, μια κίνηση που κάποιοι διαβάζουν ως προσεκτικό ξεκαθάρισμα χαρτοφυλακίου. Ούτε τα containerships έμειναν εκτός κάδρου: το feeder CONTSHIP BOX των 1.496 TEU άλλαξε χέρια στα 15,1 εκατ. δολάρια, με ελληνικά ελεγχόμενα συμφέροντα και πάλι στην πλευρά της πώλησης. Όπως λένε στην αγορά, «όταν πουλάς containers και χτίζεις tankers, κάτι ξέρεις». Και όποιος αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι συγκυριακά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μέσα σε δώδεκα μήνες, οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 137 νεότευκτα, αγόρασαν 185 πλοία secondhand και πούλησαν 281 μονάδες. Με απλά λόγια, ο ελληνόκτητος στόλος αλλάζει πρόσωπο.
Κάτι (κάποιους) βρήκε ο Γ. Στάσσης στο Νταβός
-Η μετοχή της ΔΕΗ (+4,29% στα 19,45 Ευρώ) εδώ και μέρες κάνει πάρτι, η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ. Ο Γ. Στάσσης αναφέρει στο LinkedIn, ότι στο Νταβός είχε «μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ηγέτες από διάφορους τομείς» με ξεκάθαρο μήνυμα ότι «οι στρατηγικές συμμαχίες είναι απαραίτητες για να ξεκλειδώσουμε τις κλίμακες, την τεχνογνωσία και την ταχύτητα». Η χρηματιστηριακή αγορά ενθουσιάζεται γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι δεν αποκλείεται στο Νταβός να συνάντησε υποψήφιους ενοικιαστές του giga data center στο «ολοκληρωμένο οικοσύστημα καθαρής και ευέλικτης παραγωγής που δημιουργείται στη Βόρειο Ελλάδα». Ταυτόχρονα, αρχίζουν και αποδίδουν οι επενδύσεις. Η PPC Romania (πρώην Enel) παράγει πλέον 1,5 GW. Μέσα στους επόμενους μήνες θα μπει λουκέτο και στις τελευταίες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδίδουν. Χθες, η τιμή χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ ήταν €167/ΜW. Την ίδια μέρα, στις γειτονικές Ρουμανία και Βουλγαρία, η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν €276/ΜW. Τις αμέσως προηγούμενες μέρες με τους δυνατούς ανέμους σ’ όλη τη χώρα, η χονδρική τιμή είχε πέσει ακόμη και στα €80/MW.
Aπό μέρα σε μέρα οι νέες ανακοινώσεις της Bally’s Intralot
-Mε στόχο την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ κινείται η μετοχή της BYLOT (+0,77% στα €1,05) στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και η πυκνότητα των συναλλαγών προμηνύει νέο deal. Η βρετανική αγορά στοιχημάτων τον τελευταίο καιρό βρίσκεται εν μέσω κυκλώνα εξαγορών, με την Evoke, θυγατρική της William Hill, να καταγράφει σταθερή και σημαντική άνοδο (+10% χθες). Οι φήμες από το Λονδίνο θέλουν την Bally's Intralot να ετοιμάζει προσφορά για την εξαγορά μιας βρετανικής στοιχηματικής εταιρείας, με την Evoke να θεωρείται ως ο πιο πιθανός στόχος. Η Evoke ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο στρατηγική επανατοποθέτηση στην αγορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώληση ολόκληρου του ομίλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση της φορολογίας στον τζόγο που ανακοίνωσε η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα προσθέσει £125-135 εκατ. στο ετήσιο φορολογικό κόστος από τον Απρίλιο 2026. Ο φόρος στα online casino σχεδόν διπλασιάζεται από 21% σε 40%, ενώ στα στοιχήματα ανεβαίνει στο 25%. Η Intralot ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την εξαγορά του International Interactive τμήματος της Bally's για €2.7 δισ., με την Bally's να κρατά 58% της ελληνικής εταιρείας IGamingExpert. Ο νέος όμιλος έχει ανακοινώσει ότι αναζητά επέκταση σε ώριμες αγορές. Η William Hill παραμένει premium brand με 1.300 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ισχυρή online παρουσία. Για την Bally's-Intralot η οργανική είσοδος στη βρετανική αγορά θα στοίχιζε πολλά λεφτά. Ενδεχόμενη εξαγορά της Evoke θα της άνοιγε τον δρόμο για να μπει σε μια αγορά που έχει μεν βαριά φορολογία, αλλά δεν έχει τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας.
Μια ντουζίνα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο
-Συνολικά 12 μετοχές της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισαν σε νέα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ, οδηγώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών πιο κοντά στις 2.300 μονάδες, έναν στόχο που έχουν θέσει αρκετοί αναλυτές για το 2026. Και έχουμε ακόμα Ιανουάριο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο τράπεζες, ενώ οι περισσότερες αποτελούν βαριά χαρτιά του ενεργειακού και του κατασκευαστικού κλάδου. Στις συστημικές τράπεζες η Τρ. Πειραιώς «κλείδωσε» την παρουσία της πάνω από τα 8 ευρώ και ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο από τα μέσα Μαρτίου του 2021. Η Τράπεζα Κύπρου έπιασε για πρώτη φορά τα 8,7 ευρώ. Την κορυφή των 19 ευρώ κατέκτησε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε σε υψηλό 18 ετών και συγκεκριμένα σε τιμή που είχε να δει ενδοσυνεδριακά από τον Αύγουστο του 2008 και σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς μετρά επτά διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, ανανεώνοντας συνεχώς το ρεκόρ 26ετίας. Αισίως έπιασε τα 31 ευρώ και μείωσε περαιτέρω τη διαφορά από τα ιστορικά υψηλά της. Νέα κανονικότητα αποτελούν τα 10 ευρώ για την Aktor, σε νέα ιστορικά υψηλά μαζί με Motor Oil που έσπασε το «φράγμα» των 32 ευρώ και την Titan που πλησιάζει στα 56 ευρώ. Η Cenergy που «πάτησε» στα 18 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών που έφτασε για πρώτη φορά στα 11,3 ευρώ. Πάνω από τα 3,5 ευρώ βρέθηκε η ΑΒΑΞ, η οποία μετά το πτωτικό διάλειμμα της περασμένης Τρίτης επανήλθε στον δρόμο των ρεκόρ (16ετίας). Τις υψηλές πτήσεις συνέχισε η Dimand, η οποία έκλεισε στα 13,3 ευρώ, τα καλύτερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου 2023. Τέλος, η Ideal «σκαρφάλωσε» στα 6,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2024, με όχημα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, που θα διανεμηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Νέα γραφεία για την ΕΥΡΩΠΗ
-Νέα πολυτελή γραφεία της ΕΥΡΩΠΗΣ Ασφαλιστικής θα εγκαινιάσει η διοίκηση του Ομίλου, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 29 Ιανουαρίου. Περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά πάνω στη Λεωφόρο Κηφισίας, με άρτιες υποδομές και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. H χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΡΩΠΗΣ Holdings ξεπέρασε τα 306,7 εκατ. ευρώ (+1,42% στα €2,15). Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι όσον αφορά την ασφαλιστική εταιρεία θα ανακοινώσει σύντομα σημαντική αύξηση +25%, τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και στην κερδοφορία του 2025. Από φέτος, θα υπάρχουν και οι θετικές συνέργειες στον ασφαλιστικό κλάδο με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου, αλλά και τους σημαντικούς ιδιώτες που συμμετέχουν πλέον στο μετοχολόγιο.
Ο Τραμπ, η τακτική TACO και γιατί τώρα προέχει η Κούβα
-Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της χθεσινής Wall Street Journal αλλά και οι αναλύσεις των χρηματιστών της Wall Street για την τακτική TACO («Trump Always Chickens Out») που ακολουθεί ο PotUS, φαίνεται ότι συμπίπτουν. Το πυροτέχνημα του Τραμπ για τη Γροιλανδία χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός γιατί στην παρούσα φάση, προτεραιότητα του προέδρου είναι «να εξαλείψει το τελευταίο κομμουνιστικό καθεστώς στο Δυτική Ημισφαίριο μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα». Σύμφωνα με την ανάλυση της WSJ που επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους, η Κούβα θεωρείται ευάλωτη μετά την απώλεια του βασικού της συμμάχου, της Βενεζουέλας, που της παρείχε φθηνό πετρέλαιο. Το ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά αξιωματούχους εντός του κουβανικού καθεστώτος, πρόθυμους να συνεργαστούν για την ανατροπή του κομμουνισμού μέχρι το τέλος του 2026. Το σχέδιο εντάσσεται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 2025 που επαναφέρει το Δυτικό Ημισφαίριο στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανο-Αμερικανός και σκληροπυρηνικός επικριτής του καθεστώτος Ντίαθ-Κανέλ, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Η κουβανική διασπορά στις ΗΠΑ αποτελεί ισχυρή εκλογική δύναμη του Τραμπ που πιέζει για τη μεγάλη αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, οι χρηματιστές της Wall Street προσπαθούν να μεταφράσουν την πολιτική TACO του Προέδρου. Είναι ένας κύκλος που ξεκινά από επιθετικές απειλές δασμών ή πομπώδεις δηλώσεις που προκαλούν πωλήσεις πανικού στις αγορές και ολοκληρώνεται με χαλάρωση των εντάσεων, αναβολές, καθυστερήσεις ή διαπραγματεύσεις που οδηγούν αμέσως μετά σε ανοδικό ράλι των αγορών. Η ανάλυση TACO (ο Tραμπ πάντα κάνει πίσω) δεν στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη ή αναλύσεις, αλλά σε απλή εμπειρική καταγραφή των γεγονότων.
Όταν όλα θυμίζουν τη δεκαετία του ‘80
-To Bloomberg δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον γράφημα. Ο Δείκτης Πολύτιμων Μετάλλων (Bloomberg Precious Metals Subindex) έχει εκτοξευθεί με άνοδο +93% σε ετήσια βάση. Τέτοια επίδοση δεν έχει καταγραφεί από την εποχή του πληθωρισμού του 1980. Χθες, η τιμή του δείκτη ξεπέρασε τις 413.530 μονάδες, διαγράφοντας μια καμπύλη που αντιγράφει την ιστορική έκρηξη πριν από 45 χρόνια. Ο χρυσός έχει αυξηθεί από περίπου $2.000 στις αρχές του 2024 σε πάνω από $4.450 τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το ασήμι παρουσιάζει ακόμη πιο δραματική επίδοση με άνοδο άνω του +140%, έφτασε πάνω από $74/ουγκιά. Πρόσφατα, το ασήμι ξεπέρασε τα $90 για πρώτη φορά και κάποια στιγμή έφτασε τα $91.55. Η πρώτη προφανής εξήγηση είναι η γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Υπάρχει ωστόσο και η αποδολαριοποίηση των συναλλαγών που επιταχύνεται με κεντρικές τράπεζες της Ασίας και Μέσης Ανατολής να εγκαταλείπουν τα αμερικανικά ομόλογα υπέρ φυσικού χρυσού. Τέλος, υπάρχει και μια τεχνική λεπτομέρεια: Το ασήμι αντιπροσωπεύει σήμερα το 9% του Bloomberg Commodities Index, έναντι αρχικού στόχου 4%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από $5 δισ. θα πρέπει να πωληθούν όταν θα γίνει το rebalancing. Για τον χρυσό, η αντίστοιχη πίεση αγγίζει τα $6 δισ. Ανεξάρτητα από τους φόβους για τεχνική διόρθωση, η Goldman Sachs προβλέπει τον χρυσό στα $4.900, ενώ η HSBC στοχεύει τα $5.000 μέχρι τον Ιούνιο. Στη αντίστοιχη εκρηκτική άνοδο του 1980, η κατάρρευση ήρθε μετά την επιθετική νομισματική σύσφιγξη του τότε Διοικητή της FED Volcker. O Paul Volcker έμεινε στην Ιστορία ως ο Διοικητής της Federal Reserve (1979- 1987) που «σκότωσε» τον πληθωρισμό. Υπηρέτησε τους προέδρους Κάρτερ και Ρίγκαν, ανέβασε τα επιτόκια του δολαρίου στο 20% (!) κι έριξε τον πληθωρισμό -με αίμα και δάκρυα- από το 14% στο 3%. Σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αφόρητες πιέσεις από την πολιτική ηγεσία και την αγορά να τιμολογεί δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.
H Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας γράφει ιστορία
-Την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές κατά πάσα πιθανότητα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank of Japan θα έχει ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση θα έχει προκαλέσει πάταγο. Αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις των αγορών, σήμερα η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι σφίγγει -πάρα πολύ- τη νομισματική της πολιτική σε μια εποχή που όλες οι άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες χαλαρώνουν. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες για δραματική αύξηση επιτοκίων στο 1%, σημαίνει ότι αλλάζει η πολιτική των τελευταίων 50 ετών. Ο «σοφός γέροντας» διοικητής Kazuo Ueda έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια αν οι οικονομικές προβλέψεις επιβεβαιωθούν. Μέχρι χθες τα επιτόκια του γιεν ήταν στο 0,75%, που είναι τα υψηλότερα από το 1995. Ο Ueda έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν «σημαντικά αρνητικά», με τον πληθωρισμό σταθερά πάνω από το 2% για 4η διαδοχική χρονιά και με τους μισθούς να αυξάνονται +5.25%. Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi έχει προκηρύξει εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου και υπόσχεται στους ψηφοφόρους της μεγάλη δημοσιονομική επέκταση με μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 0%. Οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν ήδη στο 2,3%, υψηλότερες από το 1999, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα με το χρέος στο 230% του ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι αν κερδίσει τις εκλογές η Takaichi, η πολιτική πίεση για χαμηλά επιτόκια θα γίνει ασφυκτική. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνον την Ιαπωνία, αλλά τις αγορές ολόκληρου του πλανήτη. Το γιεν που διαπραγματεύεται γύρω στο 155-158 έναντι του δολαρίου, με αύξηση των επιτοκίων θα οδεύσει προς το 145-150. Το περιβόητο «carry trade» δηλαδή το να δανείζεσαι γιεν, για να επενδύσεις τα λεφτά σου σε υψηλότερα επιτόκια αλλού, θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Πολλά funds θα χρειαστεί να ρευστοποιήσουν θέσεις δισεκατομμυρίων και σε ιαπωνικά ομόλογα. Η BoJ υλοποιεί ήδη ένα πρόγραμμα απεριόριστων αγορών για να ελέγχει τις αποδόσεις, αλλά η αύξηση των επιτοκίων θα εξουδετέρωνε κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης. Οι αποδόσεις των 10ετών θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στο 2,8% έως 3%, επίπεδα που δεν έχουν δει από τα τέλη της δεκαετίας του '90.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα