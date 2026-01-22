Η ψεύτικη γούνα επιστρέφει και φέρνει μαζί της έσοδα δισεκατομμυρίων

Ήταν τον Νοέμβριο του 1953 όταν στην πρεμιέρα της κωμωδίας «Πώς να παντρευτείτε έναν εκατομμυριούχο» στο Μπέβερλι Χιλς, η πρωταγωνίστρια Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό μανσόν από αλεπού που ζέσταινε τα χέρια της και συμπλήρωνε την εμφάνισή της. Το γούνινο «μανίκι», σε συνδυασμό με μια λευκή γούνινη εσάρπα, ήταν τα πρώτα που είχε αγοράσει με τα δικά της χρήματα. Και από εκείνη τη στιγμή, δε σταμάτησε να τα αποκτά.Τα γούνινα παλτό ήταν από τα αγαπημένα της και φρόντιζε συχνά να τυλίγει το ζουμερό κορμί της με αυτά, είτε στις ταινίες της, είτε στην καθημερινότητά της. Οι γνήσιες γούνες ήταν απαραίτητες για την ίδια, αφού τότε ήταν σύμβολο λάμψης και πολυτέλειας. Η αριστοκρατία και η κοινωνική θέση αντικατοπτρίζονταν σε ένα αξεσουάρ ή ένα πανωφόρι από γούνα και αυτό το γνώριζε καλά η Μονρόε. Για αυτό το λόγο διέθετε ολόκληρη συλλογή από γούνες βιζόν και αλεπούς.Η κατάρρευση της αγοράς της αληθινής γούναςΟι καιροί, όμως, άλλαξαν, οι τάσεις της μόδας άρχισαν να αναζητούν την πολυτέλεια αλλού, η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ζώων κι η περιβαλλοντική ευθύνη, οδήγησαν την παραγωγή και αγορά της πραγματικής γούνας σε πτώση. Πολλοί διεθνείς οίκοι μόδας σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν, ενώ σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες έχει απαγορευθεί η εκτροφή ζώων για εμπορική χρήση. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι νόμιμη σε έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως η Φινλανδία, η Πολωνία και η Ελλάδα.Σύμφωνα με οργανώσεις για την προστασία των ζώων, ο αριθμός ζώων που θανατώθηκαν για τη γούνα τους έχει μειωθεί δραστικά τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι 140 εκατ. ζώα σκοτώθηκαν το 2014, ενώ το 2023, τελευταίο έτος που υπάρχουν στοιχεία, ο αριθμός συρρικνώθηκε στα περίπου 20 εκατ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 85%. Στις ΗΠΑ, μάλιστα, το 2023 η παραγωγή γούνας επηρέασε λιγότερο από 1 εκατ. ζώα, ποσοστό χαμηλότερο όλων των εποχών από τη δεκαετία του 1960. Τα δεδομένα δείχνουν καθαρή πτώση της ζήτησης για πραγματική γούνα διεθνώς. Επιπλέον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών, εντοπίζονται οι τάσεις, κατανοείται καλύτερα η προτίμηση των καταναλωτών και βελτιστοποιείται η αλυσίδα εφοδιασμού. Με τα εργαλεία αυτά, οι επιχειρήσεις προβλέπουν τις πιθανές μεταβολές στη ζήτηση, προσαρμόζουν στρατηγικές και παίρνουν σωστότερες αποφάσεις για προϊόντα και παραγωγή.