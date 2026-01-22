Κληρονομιά στην εφορία: Το λάθος που πληρώνεται όταν χαθεί η προθεσμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιά στην εφορία: Το λάθος που πληρώνεται όταν χαθεί η προθεσμία

Η υπόθεση που δείχνει πώς ένας φόρος μένει οριστικός χωρίς καν να ελεγχθεί - Τι σημαίνει η ανάρτηση στο myAADE και γιατί οι 30 ημέρες είναι κρίσιμες για κάθε κληρονόμο

Κληρονομιά στην εφορία: Το λάθος που πληρώνεται όταν χαθεί η προθεσμία
Στον φόρο κληρονομιάς, το βασικό πρόβλημα δεν είναι πάντα το ύψος του φόρου, αλλά ο χρόνος. Αν χαθεί η προθεσμία που δίνει η εφορία, ο φόρος «κλειδώνει» οριστικά, ακόμα και όταν υπάρχει λάθος στον υπολογισμό. Η φορολογική διοίκηση δεν εξετάζει αν ο φόρος είναι σωστός ή άδικος· εξετάζει μόνο αν η προσφυγή έγινε εγκαίρως.

Αυτό αποτυπώνεται καθαρά σε πρόσφατη υπόθεση που έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Κληρονόμος από τη Θράκη υπέβαλε δήλωση φόρου κληρονομιάς για ακίνητη περιουσία που απέκτησε μετά τον θάνατο συγγενικού του προσώπου τον Δεκέμβριο του 2024. Με βάση τη δήλωση, η εφορία εξέδωσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού και καταλόγισε φόρο 5.617,19 ευρώ.

Ο καταλογισμός αμφισβητήθηκε, καθώς ένα ισόγειο κτίσμα 69,92 τ.μ. φορολογήθηκε ως επαγγελματικός χώρος, ενώ –σύμφωνα με τον κληρονόμο– πρόκειται για γεωργικό κτίσμα, το οποίο αποτιμάται χαμηλότερα. Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα της αξίας δεν κρίθηκε ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης