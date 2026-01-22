Κληρονομιά στην εφορία: Το λάθος που πληρώνεται όταν χαθεί η προθεσμία

Η υπόθεση που δείχνει πώς ένας φόρος μένει οριστικός χωρίς καν να ελεγχθεί - Τι σημαίνει η ανάρτηση στο myAADE και γιατί οι 30 ημέρες είναι κρίσιμες για κάθε κληρονόμο