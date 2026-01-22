Πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και νέο ρεκόρ 16 ετών
Πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και νέο ρεκόρ 16 ετών
Πειραιώς και Κύπρου ξεχώρισαν από τις τράπεζες - Ακάθεκτη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε νέο υψηλό 26ετίας - Ράλι για τη Metlen μετά τη συμφωνία με τον όμιλο Τσάκου - Έπιασε τα 19 ευρώ η ΔΕΗ - Εδραιώνεται πάνω από τα 10 ευρώ η Aktor - Νέα ιστορικά ρεκόρ για Motor Oil, Titan, Cenergy και ΔΑΑ
«Εκρηκτική» άνοδο κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να διατηρούν τα ηνία για δεύτερη μέρα, οδηγώντας την Αθήνα σε νέα υψηλά 16 ετών (Ιανουάριος 2010). Οι επενδυτές καλωσόρισαν την αποκλιμάκωση των εντάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά και το «βήμα πίσω» για τους δασμούς προς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου βελτιώθηκε η διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε όλες τις αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 48,11 μονάδες ή +2,16% και έκλεισε στις 2.276,28 μονάδες, μία «ανάσα» από το υψηλό ημέρας των 2.276,29 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.250,89 μονάδες. Πρόκειται για νέο ρεκόρ 16ετίας, με επόμενο στόχο τις 2.315,31 μονάδες της 11ης Ιανουαρίου 2010. Παράλληλα, η σημερινή ήταν η καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων πέντε μηνών και συγκεκριμένα από τις 4 Αυγούστου (+2,34%). Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 ανέρχεται σε +7,34%, με τις τράπεζες να ηγούνται της φετινής ανόδου με απόδοση άνω του +15%.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς και η Τρ. Κύπρου ξεχώρισαν, με την πρώτη να σημειώνει νέο ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021) και τη δεύτερη να αγγίζει νέα υψηλά. «Άλμα» κατέγραψε η Metlen, αντιδρώντας μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί, στον απόηχο της συμφωνίας με τον όμιλο Τσάκου.
Νέο ράλι έκανε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έφτασε κοντά στα 32 ευρώ και σε νέο ρεκόρ 26 ετών (Νοέμβριος 1999). Πάνω από τα 19 ευρώ ανέβηκε η ΔΕΗ, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούλιος 2008). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Motor Oil, που βρέθηκε πάνω από τα 32 ευρώ σε νέο ιστορικό υψηλό. Record high και για την Cenergy, η οποία έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ. Πάνω από τα 55 ευρώ επέστρεψε η Titan, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών. Πάνω από τα 10 ευρώ εδραιώνεται η Aktor και ανανέωσε τα υψηλά 22 ετών (Ιανουάριος 2004). Πάνω από τα 11,2 ευρώ ο ΔΑΑ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
«Εκτινάχθηκε» πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Άνοδο +1,94% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.651,32 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε υψηλότερα κατά +2,23% στις 5.785,47 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +1,7% στις 2.863,30 μονάδες. «Άλμα» +2,72% σημείωσε ο βιομηχανικός FTSE IN, στις 11.266,64 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 402,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 85,11 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 93,3 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΕΤΕ με 74,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 155,5 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 95 μετοχές, αρνητικό για 21, ενώ 11 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +2,7% στα 3,95 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+2,51% στα 8,41 ευρώ, ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021), η Eurobank (+2,07% στα 4,05 ευρώ) και η Εθνική (+0,75% στα 14,825 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου «αναρριχήθηκε» κατά +3,81% στα 8,72 ευρώ (νέο ρεκόρ), με την CrediaBank (+1,2% στο 1,516 ευρώ) και την Optima bank (+0,61% στα 8,22 ευρώ) να ακολουθούν.
Mega deal της Metlen με Τσάκο – Στις αγορές η Eurobank
Στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η Metlen μετά τη συμφωνία με τον ναυτιλιακό όμιλο Τσάκου για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 251,9 MW, το οποίο θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh στην Κεντρική Ελλάδα, μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία ο όμιλος Τσάκου κατέχει το 60% και η Metlen το 40%. Πέραν της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο, η Metlen θα αναλάβει επίσης την κατασκευή και την εμπορική διαχείριση του έργου, ενσωματώνοντάς το στο ευρύτερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου στις αρχές του 2028.
Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2. Με τη νέα έξοδο στις αγορές, η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 400 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 5,6 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να οδηγεί σε μείωση του κουπονιού στις 160 μονάδες βάσης συν το mid swap, ήτοι περί το 4,55%, από 4,9% έως 5% που προβλεπόταν αρχικά. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026 και πρώτη T2 συναλλαγή της Eurobank από τον Ιανουάριο του 2025.
Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι θα διανείμει προσωρινό μέρισμα για την φετινή χρήση. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος θα ακολουθήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Στις αρχές Ιουλίου θα διανεμηθεί το μέρισμα για την περσινή χρήση. Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2025 θα ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου.
Ταυτόχρονα, η Ideal Holdings ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, που αποφασίστηκε στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα ακολουθήσει την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών τέθηκε η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, με τις μετοχές της εταιρείας να διαγράφονται από το ταμπλό. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ, οι μετοχές της Επίλεκτος αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης.
Σε ανοδική τροχιά τα διεθνή χρηματιστήρια
Σε ανοδική τροχιά τα διεθνή χρηματιστήρια
Με κέρδη άνω του +1% απάντησε χθες η Wall Street στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την αναδίπλωσή του στο θέμα των δασμών προς Ευρωπαίους εταίρους, μειώνοντας δραστικά τον αντίκτυπο από το sell off της Τρίτης (20/1). Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ +0,4% και +0,6%.
Θετικά πρόσημα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς δασμούς. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,9%, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο +1,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,1% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1%.
