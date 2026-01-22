Πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και νέο ρεκόρ 16 ετών

Πειραιώς και Κύπρου ξεχώρισαν από τις τράπεζες - Ακάθεκτη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε νέο υψηλό 26ετίας - Ράλι για τη Metlen μετά τη συμφωνία με τον όμιλο Τσάκου - Έπιασε τα 19 ευρώ η ΔΕΗ - Εδραιώνεται πάνω από τα 10 ευρώ η Aktor - Νέα ιστορικά ρεκόρ για Motor Oil, Titan, Cenergy και ΔΑΑ