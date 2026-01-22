ΕΑΒ και IAI ενσωμάτωσαν τον Κένταυρο στο BARAK-MX – Αλλάζουν τα δεδομένα της ελληνικής αεράμυνας

Κλείσιμο

Μια νέα εποχή που μπορεί να φέρει μια «συμπαγή» αεράμυνα διαμορφώνεται για την Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney.gr της ενσωμάτωσης του ελληνικού antidrone συστήματος Κένταυρος στο προηγμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας BARAK-MX, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία της Israel Aerospace Industries (IAI) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB).Να υπενθυμίσουμε ότι IAI και ΕΑΒ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας εδώ και αρκετούς μήνες. Η συνεργασία διευρύνθηκε την περασμένη Άνοιξη μάλιστα στα πλαίσια της αμυντικής έκθεσης Defea καθώς υπογράφτηκε και Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την ισραηλινή εταιρεία ELTA Systems, θυγατρική της IAI, για τη συμπαραγωγή του Blue Whale («μπλε φάλαινα»), ενός αυτόνομου υποβρύχιου συστήματος που μπορεί να ενισχύσει τις ελληνικές δυνατότητες στον τομέα της ανθυποβρυχιακής άμυνας.Σημειώνεται ότι ο Κένταυρος έχει ήδη αποφασιστεί να ενσωματωθεί και στις τέσσερις νέες φρεγάτες Belharra, ενώ ήδη τοποθετείται στις φρεγάτες ΜΕΚΟ.Η ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Θόλου και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»Την ίδια στιγμή, το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας BARAK-MX της IAI, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Θόλου με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», βρίσκεται στο επίκεντρο διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς με ισραηλινές εταιρείες και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.Η εξέλιξη της ενσωμάτωσης του ελληνικού antidrone συστήματος στο ισραηλινό σύστημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία το περιβάλλον των εναέριων απειλών μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.Όπως έχει φανεί στις πρόσφατες πολεμικές συρράξεις, βαλλιστικοί πύραυλοι υψηλών ταχυτήτων, υπερηχητικά όπλα, αλλά και σμήνη μικρών UAV και περιπλανώμενων πυρομαχικών χαμηλής παρατηρησιμότητας συνθέτουν ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό τοπίο. Για τις εθνικές αεράμυνες, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η αναχαίτιση, αλλά η ορθολογική διαχείριση πόρων, κόστους και επιχειρησιακής προτεραιότητας, μέσα από πολυεπίπεδες και πλήρως ενοποιημένες λύσεις.Hard-kill και soft-kill σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημαΣε αυτό το πλαίσιο, ο συνδυασμός του BARAK-MX με τον Κένταυρο οδηγεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης και οικονομικά αποδοτικής «ομπρέλας» αεράμυνας. Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των εναέριων απειλών – από μικρά drones χαμηλού κόστους έως προηγμένους τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους – μέσα από ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα.Η ενσωμάτωση του Κένταυρου στο BARAK-MX δεν αποτελεί μια απλή τεχνική διασύνδεση, σύμφωνα με γνώστες. Είναι το αποτέλεσμα μηνών εντατικής συνεργασίας μεταξύ μηχανικών, αναλυτών και επιχειρησιακών στελεχών των δύο πλευρών, οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού ώστε τα συστήματα να λειτουργούν υπό μία κοινή αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου. Η σύμπραξη αυτή αντανακλά μια κοινή φιλοσοφία: την ανάπτυξη κυρίαρχων, μελλοντικά έτοιμων δυνατοτήτων, με ισχυρό ελληνικό βιομηχανικό αποτύπωμα.Το BARAK-MX και η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική άμυναςΤο BARAK-MX συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρισμένα και επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα αεράμυνας διεθνώς, με δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε χερσαίο όσο και σε ναυτικό περιβάλλον, ενώ πρόσφατα αποκτήθηκε και από την Κύπρο.