ΕΑΒ και IAI ενσωμάτωσαν τον Κένταυρο στο BARAK-MX – Αλλάζουν τα δεδομένα της ελληνικής αεράμυνας
Μέσα από συνεργασία ΕΑΒ και IAI ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εργασίες ενσωμάτωσης του Κένταυρου στο BARAK-MX - Πως μπορεί να ενισχύσει η εξέλιξη αυτή τις δυνατότητες της ελληνικής αεράμυνας, τι δρόμους ανοίγει στην Ελλάδα
Μια νέα εποχή που μπορεί να φέρει μια «συμπαγή» αεράμυνα διαμορφώνεται για την Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney.gr της ενσωμάτωσης του ελληνικού antidrone συστήματος Κένταυρος στο προηγμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας BARAK-MX, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία της Israel Aerospace Industries (IAI) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB).
Να υπενθυμίσουμε ότι IAI και ΕΑΒ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας εδώ και αρκετούς μήνες. Η συνεργασία διευρύνθηκε την περασμένη Άνοιξη μάλιστα στα πλαίσια της αμυντικής έκθεσης Defea καθώς υπογράφτηκε και Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την ισραηλινή εταιρεία ELTA Systems, θυγατρική της IAI, για τη συμπαραγωγή του Blue Whale («μπλε φάλαινα»), ενός αυτόνομου υποβρύχιου συστήματος που μπορεί να ενισχύσει τις ελληνικές δυνατότητες στον τομέα της ανθυποβρυχιακής άμυνας.
Σημειώνεται ότι ο Κένταυρος έχει ήδη αποφασιστεί να ενσωματωθεί και στις τέσσερις νέες φρεγάτες Belharra, ενώ ήδη τοποθετείται στις φρεγάτες ΜΕΚΟ.
Η ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Θόλου και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Την ίδια στιγμή, το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας BARAK-MX της IAI, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Θόλου με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», βρίσκεται στο επίκεντρο διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς με ισραηλινές εταιρείες και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Η εξέλιξη της ενσωμάτωσης του ελληνικού antidrone συστήματος στο ισραηλινό σύστημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία το περιβάλλον των εναέριων απειλών μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.
Όπως έχει φανεί στις πρόσφατες πολεμικές συρράξεις, βαλλιστικοί πύραυλοι υψηλών ταχυτήτων, υπερηχητικά όπλα, αλλά και σμήνη μικρών UAV και περιπλανώμενων πυρομαχικών χαμηλής παρατηρησιμότητας συνθέτουν ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό τοπίο. Για τις εθνικές αεράμυνες, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η αναχαίτιση, αλλά η ορθολογική διαχείριση πόρων, κόστους και επιχειρησιακής προτεραιότητας, μέσα από πολυεπίπεδες και πλήρως ενοποιημένες λύσεις.
Hard-kill και soft-kill σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα
Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνδυασμός του BARAK-MX με τον Κένταυρο οδηγεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης και οικονομικά αποδοτικής «ομπρέλας» αεράμυνας. Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των εναέριων απειλών – από μικρά drones χαμηλού κόστους έως προηγμένους τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους – μέσα από ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα.
Η ενσωμάτωση του Κένταυρου στο BARAK-MX δεν αποτελεί μια απλή τεχνική διασύνδεση, σύμφωνα με γνώστες. Είναι το αποτέλεσμα μηνών εντατικής συνεργασίας μεταξύ μηχανικών, αναλυτών και επιχειρησιακών στελεχών των δύο πλευρών, οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού ώστε τα συστήματα να λειτουργούν υπό μία κοινή αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου. Η σύμπραξη αυτή αντανακλά μια κοινή φιλοσοφία: την ανάπτυξη κυρίαρχων, μελλοντικά έτοιμων δυνατοτήτων, με ισχυρό ελληνικό βιομηχανικό αποτύπωμα.
Το BARAK-MX και η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική άμυνας
Το BARAK-MX συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρισμένα και επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα αεράμυνας διεθνώς, με δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε χερσαίο όσο και σε ναυτικό περιβάλλον, ενώ πρόσφατα αποκτήθηκε και από την Κύπρο.
Η εξέλιξη της ενσωμάτωσης του ελληνικού antidrone συστήματος στο ισραηλινό σύστημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία το περιβάλλον των εναέριων απειλών μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.
Όπως έχει φανεί στις πρόσφατες πολεμικές συρράξεις, βαλλιστικοί πύραυλοι υψηλών ταχυτήτων, υπερηχητικά όπλα, αλλά και σμήνη μικρών UAV και περιπλανώμενων πυρομαχικών χαμηλής παρατηρησιμότητας συνθέτουν ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό τοπίο. Για τις εθνικές αεράμυνες, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η αναχαίτιση, αλλά η ορθολογική διαχείριση πόρων, κόστους και επιχειρησιακής προτεραιότητας, μέσα από πολυεπίπεδες και πλήρως ενοποιημένες λύσεις.
Hard-kill και soft-kill σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα
Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνδυασμός του BARAK-MX με τον Κένταυρο οδηγεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης και οικονομικά αποδοτικής «ομπρέλας» αεράμυνας. Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των εναέριων απειλών – από μικρά drones χαμηλού κόστους έως προηγμένους τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους – μέσα από ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα.
Η ενσωμάτωση του Κένταυρου στο BARAK-MX δεν αποτελεί μια απλή τεχνική διασύνδεση, σύμφωνα με γνώστες. Είναι το αποτέλεσμα μηνών εντατικής συνεργασίας μεταξύ μηχανικών, αναλυτών και επιχειρησιακών στελεχών των δύο πλευρών, οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού ώστε τα συστήματα να λειτουργούν υπό μία κοινή αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου. Η σύμπραξη αυτή αντανακλά μια κοινή φιλοσοφία: την ανάπτυξη κυρίαρχων, μελλοντικά έτοιμων δυνατοτήτων, με ισχυρό ελληνικό βιομηχανικό αποτύπωμα.
Το BARAK-MX και η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική άμυνας
Το BARAK-MX συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρισμένα και επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα αεράμυνας διεθνώς, με δυνατότητα ανάπτυξης τόσο σε χερσαίο όσο και σε ναυτικό περιβάλλον, ενώ πρόσφατα αποκτήθηκε και από την Κύπρο.
Η αρχιτεκτονική του βασίζεται σε πολυεπίπεδη άμυνα, με οικογένεια αναχαιτιστών διαφορετικών βεληνεκών: μικρού έως 15 χιλιομέτρων, μεσαίου έως 35 χιλιομέτρων, μεγάλου έως 70 χιλιομέτρων και εκτεταμένου βεληνεκούς έως 150 χιλιομέτρων, με προηγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης σύνθετων βαλλιστικών απειλών. Παράλληλα, ενσωματώνει λύσεις πυροβόλων για αποστολές VSHORAD και πλήρη ενοποίηση αισθητήρων, παρέχοντας κοινή εναέρια εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
Ωστόσο, η σύγχρονη ασύμμετρη απειλή έχει αναδείξει ένα κρίσιμο επιχειρησιακό δίλημμα: η χρήση ακριβών πυραυλικών αναχαιτιστών κατά φθηνών και πολυάριθμων UAV δεν είναι πάντα βιώσιμη ούτε επιχειρησιακά ούτε οικονομικά. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του ελληνικού συστήματος Κένταυρος καθίσταται κομβικός.
Πώς θα συνεργάζεται ο Κένταυρος με το BARAK
Ο Κένταυρος αποτελεί έναν εξελιγμένο «soft-kill» εκτελεστή, που αξιοποιεί τεχνικές ηλεκτρονικού πολέμου για τη διατάραξη και την απενεργοποίηση των συνδέσμων επικοινωνίας και πλοήγησης των UAV. Το σύστημα έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς έχει τοποθετηθεί στις φρεγάτες ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να εξουδετερώνει απειλές χωρίς την ανάγκη κινητικής εμπλοκής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατη τεχνική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ ανέδειξε με επιτυχία τη διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων.
Το ραντάρ υψηλής ανάλυσης του BARAK-MX εντοπίζει την απειλή σε μεγάλες αποστάσεις, το σύστημα διοίκησης και ελέγχου την ταξινομεί και αποφασίζει τον τρόπο αντιμετώπισης, ενώ ο Κένταυρος ενεργοποιείται ως πλήρως ενσωματωμένος εκτελεστής, λαμβάνοντας εντολές απευθείας από το κέντρο διοίκησης του BARAK. Έτσι, οι επιλογές hard-kill και soft-kill συνδυάζονται με τρόπο κεντρικά ελεγχόμενο, ανάλογα με τον τύπο της απειλής και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες.
Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ενισχύει σημαντικά την ελληνική εθνική προσπάθεια για τη συγκρότηση της «Ασπίδας Αχιλλέα», προσφέροντας στρατηγικό βάθος και ευελιξία. Η χρήση soft-kill μέσων κατά χαμηλού κόστους απειλών επιτρέπει τη διατήρηση των πυραυλικών αναχαιτιστών για στόχους υψηλής αξίας, δημιουργώντας σαφή επιχειρησιακά και δημοσιονομικά οφέλη.
Πέρα από το καθαρά στρατιωτικό σκέλος, η συνεργασία IAI-ΕΑΒ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε βιομηχανικό επίπεδο, καθώς ευθυγραμμίζεται με την εθνική πολιτική για ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα μεγάλα προγράμματα και ανοίγει προοπτικές εξαγωγών.
Το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς συμμαχικές αμυντικές βιομηχανίες μπορούν να αναπτύσσουν από κοινού ανταγωνιστικές, εξαγώγιμες και επιχειρησιακά ανώτερες λύσεις, με σαφές στρατηγικό και βιομηχανικό αποτύπωμα για την Ελλάδα – κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, όπου συμφωνήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας.
