Στάσσης από το Νταβός: Η επόμενη μέρα της ΔΕΗ μετά τον άνθρακα
Η μεταμόρφωση των λιγνιτικών περιοχών, τα άλμα των 3 GW σε ΑΠΕ, το οικοσύστημα των data center και η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027
Η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών εδαφών στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί κεντρικό άξονα της μεταλιγνιτικής στρατηγικής της ΔΕΗ, με τον Όμιλο να δρομολογεί ένα ευρύ πλέγμα επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή, χρήση φυσικού αερίου και ψηφιακές υποδομές.
Οι εκτάσεις που επί δεκαετίες φιλοξενούσαν τη λιγνιτική παραγωγή μετασχηματίζονται σταδιακά σε κόμβους καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας, αναδιαμορφώνοντας τον παραγωγικό και αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής.
Στόχος του σχεδιασμού είναι η ενεργειακή μετάβαση να λειτουργήσει ως μοχλός ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα συνδυάζει ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλης κλίμακας έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος άνω των 3 GW, τα οποία πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης με μπαταρίες και αντλησιοταμίευση, επιτρέποντας την ασφαλή ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα και την κάλυψη της ζήτησης αιχμής χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα.
