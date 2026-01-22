Μάχη για τα ασφάλιστρα υγείας – Γιατί οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες
Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, η απόφαση το ΣτΕ και γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιχειρήσουν να στραφούν δυναμικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
Μια κρίσιμη μάχη για το ύψος των ασφαλίστρων εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ καταναλωτικών ενώσεων και ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς ο νέος δείκτης που θα χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει τις αυξήσεις στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας αναμένεται τεχνικά να είναι έτοιμος στο τέλος του 2026. Η χρήση του δείκτη αυτού θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα συμβόλαια από το 2027, επηρεάζοντας τότε το κόστος ασφάλισης των συμβολαίων που αφορά.
Η κυβέρνηση, δια στόματος του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, έχει ζητήσει οι αυξήσεις να μην υπερβαίνουν τις περσινές δηλαδή το το 7%. Ο πήχης για τις νέες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας μπαίνει εκ νέου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με σαφή πολιτική γραμμή ότι οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια του πληθωρισμού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβούν τα περσινά επίπεδα.
