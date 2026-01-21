Γιατί αυτό θεωρείται το ρολόι του αιώνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί αυτό θεωρείται το ρολόι του αιώνα

Το Chronomètre à Résonance είναι ένα το F.P. Journe αξίας 170.000 δολαρίων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων έργων εννοιολογικής τέχνης

Γιατί αυτό θεωρείται το ρολόι του αιώνα
Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από την ψηφιακή εφήμερη ακρίβεια, το Chronomètre à Résonance του François-Paul Journe δεν αποτελεί απλώς ένα όργανο μέτρησης του χρόνου, αλλά μια δήλωση πνευματικής και οικονομικής κυριαρχίας. Με τιμή λιανικής που ξεκινά από τα 170.000 δολάρια και αξία στις δημοπρασίες που αγγίζει τα εκατομμύρια, αυτό το μηχανικό θαύμα κατάφερε το αδιανόητο: να μετατρέψει τους νόμους της Φυσικής στο πιο ποθητό εννοιολογικό asset της εποχής μας.

Η επιτυχία του δεν βασίζεται στα πολύτιμα μέταλλα, αλλά στην απόλυτη συγχρονία. Μέσα από 15 χρόνια επίμονης έρευνας, ο Journe τιθάσευσε το φαινόμενο του συντονισμού, δημιουργώντας έναν μηχανισμό όπου δύο «καρδιές» χτυπούν ως μία, αλληλοδιορθώνοντας τα σφάλματά τους. Είναι αυτή η μηχανική ενσυναίσθηση που το τοποθετεί πέρα από τα Rolex ή τα Apple Watches, κατατάσσοντάς το δίπλα σε κορυφαία έργα σύγχρονης τέχνης. Για τον σύγχρονο επενδυτή και συλλέκτη, το Résonance δεν είναι μια αγορά πολυτελείας, αλλά η απόκτηση ενός κομματιού της ιστορίας της ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Είναι το ρολόι που απέδειξε ότι η υψηλή ωρολογοποιία μπορεί να είναι εξίσου προκλητική, διανοητική και διαχρονική όσο ένας πίνακας του Picasso.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης