Γιατί αυτό θεωρείται το ρολόι του αιώνα
Γιατί αυτό θεωρείται το ρολόι του αιώνα
Το Chronomètre à Résonance είναι ένα το F.P. Journe αξίας 170.000 δολαρίων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων έργων εννοιολογικής τέχνης
Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από την ψηφιακή εφήμερη ακρίβεια, το Chronomètre à Résonance του François-Paul Journe δεν αποτελεί απλώς ένα όργανο μέτρησης του χρόνου, αλλά μια δήλωση πνευματικής και οικονομικής κυριαρχίας. Με τιμή λιανικής που ξεκινά από τα 170.000 δολάρια και αξία στις δημοπρασίες που αγγίζει τα εκατομμύρια, αυτό το μηχανικό θαύμα κατάφερε το αδιανόητο: να μετατρέψει τους νόμους της Φυσικής στο πιο ποθητό εννοιολογικό asset της εποχής μας.
Η επιτυχία του δεν βασίζεται στα πολύτιμα μέταλλα, αλλά στην απόλυτη συγχρονία. Μέσα από 15 χρόνια επίμονης έρευνας, ο Journe τιθάσευσε το φαινόμενο του συντονισμού, δημιουργώντας έναν μηχανισμό όπου δύο «καρδιές» χτυπούν ως μία, αλληλοδιορθώνοντας τα σφάλματά τους. Είναι αυτή η μηχανική ενσυναίσθηση που το τοποθετεί πέρα από τα Rolex ή τα Apple Watches, κατατάσσοντάς το δίπλα σε κορυφαία έργα σύγχρονης τέχνης. Για τον σύγχρονο επενδυτή και συλλέκτη, το Résonance δεν είναι μια αγορά πολυτελείας, αλλά η απόκτηση ενός κομματιού της ιστορίας της ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Είναι το ρολόι που απέδειξε ότι η υψηλή ωρολογοποιία μπορεί να είναι εξίσου προκλητική, διανοητική και διαχρονική όσο ένας πίνακας του Picasso.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η επιτυχία του δεν βασίζεται στα πολύτιμα μέταλλα, αλλά στην απόλυτη συγχρονία. Μέσα από 15 χρόνια επίμονης έρευνας, ο Journe τιθάσευσε το φαινόμενο του συντονισμού, δημιουργώντας έναν μηχανισμό όπου δύο «καρδιές» χτυπούν ως μία, αλληλοδιορθώνοντας τα σφάλματά τους. Είναι αυτή η μηχανική ενσυναίσθηση που το τοποθετεί πέρα από τα Rolex ή τα Apple Watches, κατατάσσοντάς το δίπλα σε κορυφαία έργα σύγχρονης τέχνης. Για τον σύγχρονο επενδυτή και συλλέκτη, το Résonance δεν είναι μια αγορά πολυτελείας, αλλά η απόκτηση ενός κομματιού της ιστορίας της ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Είναι το ρολόι που απέδειξε ότι η υψηλή ωρολογοποιία μπορεί να είναι εξίσου προκλητική, διανοητική και διαχρονική όσο ένας πίνακας του Picasso.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα