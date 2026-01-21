Αυτές είναι οι ηλικίες στη ζωή μας που ο εγκέφαλός μας αλλάζει
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ προσδιόρισαν τις φάσεις αυτές στις ηλικίες 9, 32, 66 και 83 όταν αλλάζει το πρότυπο των συνδέσεων στον εγκέφαλό μας
Ο εγκέφαλος είναι ένα θαυμαστό, σύνθετο όργανο που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες, συγκρατεί αναμνήσεις, μαθαίνει και ελέγχει κινήσεις και συμπεριφορά. Για τους επιστήμονες αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα μελέτης και αδιάκοπη πηγή πολύτιμων πληροφοριών. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Τμήμα Γνωστικών και Εγκεφαλικών Επιστημών MRC, του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, διαπιστώθηκε μια ακόμα εντυπωσιακή πτυχή του.
Οι επιστήμονες μελέτησαν περίπου 4.000 απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου που ελήφθησαν από ανθρώπους σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, από νεογέννητα έως ηλικιωμένους 90 ετών. Οι τομογραφίες κατέγραψαν τη λευκή ουσία, το δίκτυο νευρικών ινών που καλύπτονται από μυελίνη, η οποία χαρίζει το λευκό χρώμα, και κατάφεραν να δουν τις φυσικές συνδέσεις, δημιουργώντας έναν χάρτη των «οδών» που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, εξέτασαν 12 χαρακτηριστικά και χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να εντοπίσουν στιγμές σημαντικής αλλαγής στα δεδομένα.
