Αναταράξεις στα ασιατικά χρηματιστήρια και ιστορικό υψηλό για τον χρυσό λόγω Τραμπ
Αναταράξεις στα ασιατικά χρηματιστήρια και ιστορικό υψηλό για τον χρυσό λόγω Τραμπ
Ηπια άνοδος στα αμερικανικά futures μετά τη χειρότερη συνεδρίαση της Wall Street εδώ και τρεις μήνες
Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκε ο χρυσός, την ώρα που οι αγορές της Ασίας–Ειρηνικού κινούνταν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια μετά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς σε χώρες που αντιστέκονται στη μεταβίβαση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.
Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε πάνω από 1%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 4.813 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα πυροδότησε μαζική στροφή σε επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου.
Στην Ασία, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινούνταν οριακά χαμηλότερα (-0,12%), ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα σημείωνε μικρή άνοδο κατά 0,11%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραφε απώλειες άνω του 1% (-1,28%), με τον Topix επίσης σε πτωτική τροχιά (-1,09%). Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχωρούσε 1,09%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq δεχόταν ισχυρότερες πιέσεις με απώλειες 2,2%. Πτωτικά κινήθηκε και η αυστραλιανή αγορά, με τον S&P/ASX 200 να κλείνει με απώλειες 0,37%.
Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εξαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία που θα παραχωρεί στις ΗΠΑ τον έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά Γροιλανδίας.
Παράλληλα, απείλησε με επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, μετά από πληροφορίες ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν προτίθεται να στηρίξει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίσης σφοδρή κριτική κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας «πράξη μεγάλης ανοησίας» το σχέδιο μεταβίβασης της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όπου φιλοξενείται κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Βρετανίας, επικαλούμενος το ζήτημα ως ακόμη ένα επιχείρημα υπέρ της απόκτησης της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Οι τελευταίες απειλές του Τραμπ χαρακτηρίστηκαν από Ευρωπαίους ηγέτες «απαράδεκτες», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται αντίμετρα. Η Γαλλία φέρεται να πιέζει για την ενεργοποίηση του ισχυρότερου οικονομικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου Μηχανισμού κατά του Εξεναγκασμού.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα futures των μετοχών κατέγραφαν ήπια άνοδο στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, μετά τη χειρότερη συνεδρίαση της Wall Street εδώ και τρεις μήνες. Ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες σχεδόν 900 μονάδων, ενώ τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Οκτώβριο.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν και το δολάριο υποχώρησε, καθώς οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν φυγή κεφαλαίων από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.
Πηγή: newmoney.gr
Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε πάνω από 1%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 4.813 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα πυροδότησε μαζική στροφή σε επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου.
Στην Ασία, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινούνταν οριακά χαμηλότερα (-0,12%), ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα σημείωνε μικρή άνοδο κατά 0,11%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραφε απώλειες άνω του 1% (-1,28%), με τον Topix επίσης σε πτωτική τροχιά (-1,09%). Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχωρούσε 1,09%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq δεχόταν ισχυρότερες πιέσεις με απώλειες 2,2%. Πτωτικά κινήθηκε και η αυστραλιανή αγορά, με τον S&P/ASX 200 να κλείνει με απώλειες 0,37%.
Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εξαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία που θα παραχωρεί στις ΗΠΑ τον έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά Γροιλανδίας.
Παράλληλα, απείλησε με επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, μετά από πληροφορίες ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν προτίθεται να στηρίξει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίσης σφοδρή κριτική κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας «πράξη μεγάλης ανοησίας» το σχέδιο μεταβίβασης της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όπου φιλοξενείται κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Βρετανίας, επικαλούμενος το ζήτημα ως ακόμη ένα επιχείρημα υπέρ της απόκτησης της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Οι τελευταίες απειλές του Τραμπ χαρακτηρίστηκαν από Ευρωπαίους ηγέτες «απαράδεκτες», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται αντίμετρα. Η Γαλλία φέρεται να πιέζει για την ενεργοποίηση του ισχυρότερου οικονομικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου Μηχανισμού κατά του Εξεναγκασμού.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα futures των μετοχών κατέγραφαν ήπια άνοδο στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, μετά τη χειρότερη συνεδρίαση της Wall Street εδώ και τρεις μήνες. Ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες σχεδόν 900 μονάδων, ενώ τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Οκτώβριο.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν και το δολάριο υποχώρησε, καθώς οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν φυγή κεφαλαίων από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα