Lollipop Star: Αμόκ παραγγελιών για τo γλειφιτζούρι που παίζει μουσική μέσα στο κεφάλι μας
Lollipop Star: Αμόκ παραγγελιών για τo γλειφιτζούρι που παίζει μουσική μέσα στο κεφάλι μας
Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μπει σε λίστα αναμονής για το γλύκισμα που κρύβει μέσα του μελωδίες διεθνών καλλιτεχνών
«Το βουητό στα αυτιά μου συνεχίζεται μέρα και νύχτα αδιάκοπα. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η ζωή μου είναι άθλια. Τα τελευταία δύο χρόνια αποφεύγω κάθε κοινωνική επαφή, γιατί μου είναι αδύνατο να πω στους ανθρώπους “είμαι κουφός”. Αν το επάγγελμά μου ήταν άλλο, δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά στο επάγγελμά μου είναι τρομερό πράγμα», έγραφε το 1800 στο στενό φίλο και γιατρό του, Φραντς Γκέρχαρντ Βέγκελερ, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Στις επιστολές του, περιέγραφε την προοδευτική απώλεια της ακοής του, κάνοντας λόγο για βουητό -εμβοές-, αδυναμία να ακούσει τις υψηλές νότες ή ακόμα και λέξεις. Βίωνε κοινωνική απομόνωση, δίνοντας μάχη με τον εαυτό του αφού προσπαθούσε να μην αποκαλύψει το μυστικό του. Η ιδέα και μόνο ότι ένας μουσικός δεν ακούει, φάνταζε καταστροφικό στα… αυτιά του. Η σταδιακή απώλεια ακοής ξεκίνησε στα 28 του χρόνια και μετέπειτα στη ζωή του οδηγήθηκε σε πλήρη κώφωση, με αποτέλεσμα μερικά από τα αριστουργήματά του, όπως η 9η Συμφωνία, να τα δημιουργεί όντας κωφός. Ο Μπετόβεν «άκουγε» τον εαυτό του να παίζει πιάνο μέσα από τις δονήσεις της μουσικής. Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθούσε, δάγκωνε μια μεταλλική ράβδο που ήταν προσαρτημένη στην ηχητική πλάκα του πιάνου. Με αυτόν τον τρόπο οι νότες «ταξίδευαν» μέσω της γνάθου του και του κρανίου και έτσι αισθανόταν τη μουσική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στις επιστολές του, περιέγραφε την προοδευτική απώλεια της ακοής του, κάνοντας λόγο για βουητό -εμβοές-, αδυναμία να ακούσει τις υψηλές νότες ή ακόμα και λέξεις. Βίωνε κοινωνική απομόνωση, δίνοντας μάχη με τον εαυτό του αφού προσπαθούσε να μην αποκαλύψει το μυστικό του. Η ιδέα και μόνο ότι ένας μουσικός δεν ακούει, φάνταζε καταστροφικό στα… αυτιά του. Η σταδιακή απώλεια ακοής ξεκίνησε στα 28 του χρόνια και μετέπειτα στη ζωή του οδηγήθηκε σε πλήρη κώφωση, με αποτέλεσμα μερικά από τα αριστουργήματά του, όπως η 9η Συμφωνία, να τα δημιουργεί όντας κωφός. Ο Μπετόβεν «άκουγε» τον εαυτό του να παίζει πιάνο μέσα από τις δονήσεις της μουσικής. Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθούσε, δάγκωνε μια μεταλλική ράβδο που ήταν προσαρτημένη στην ηχητική πλάκα του πιάνου. Με αυτόν τον τρόπο οι νότες «ταξίδευαν» μέσω της γνάθου του και του κρανίου και έτσι αισθανόταν τη μουσική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα