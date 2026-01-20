Η Αριστερά σε σοκ με την πρόεδρο Μαρία… της Νίκης (θου Κύριε), οι Βρυξέλλες τρώνε το Νταβός, τα πωλητήρια στην πληροφορική, ο Μάριος ψωνίζει από Attica

Κλείσιμο

Κάτι τηλεπερσόνες που με περισπούδαστο ύφος λοιδορούσαν όποιον και ό,τι αντιστεκόταν στην Οσία Μαρία και στα ξυλόλια και τα τουλόλια, μέχρι και Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη θέλανε. Τι έγινε, τι πάθατε, ρε παιδιά; Πέσατε από τα σύννεφα ή απλώς εκτεθήκατε που την υποστηρίζατε λόγω του αντικυβερνητικού σας πάθους και μένους; Τώρα καταλάβατε ότι η πρόεδρος είναι «Νίκη» σαν αυτή του Νατσιού, με ολίγον Ηλία και Ζωή μαζί; Ποιοι πολιτικοί έως σήμερα λένε ότι όοοολο το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο και παιανίζουν κάθαρση και φυλακές; Να σας το πούμε εμείς που δεν ντρεπόμαστε, ο Μιχαλολιάκος με τον Κασιδιάρη τα λέγανε αυτά από το 2010 και κάποτε πήγανε στις μετρήσεις και 10%-12%, τις εποχές του «εγέρθητου» που φώναζε ο Γιώργος Γερμενής, ο «Καιάδας» της Χρυσής Αυγής. Ποιοι μπουκάρανε στην Εθνική Πινακοθήκη γιατί θεώρησαν ιεροσυλία έργα τέχνης; Κάποιος βουλευτής της Νίκης που δεν τον άντεξε ούτε ο Νατσιός. Γιατί σας κάνει εντύπωση η θέση της προέδρου Μαρίας για τις αμβλώσεις, αφού το δεξί της χέρι, η κυρία Γρατσία, ήταν υποψήφια της Νίκης; Αφού τα έλεγε η πρόεδρος για τη γερόντισσα από τη Συρία με τα αραμαϊκά, τις ενοράσεις, τους αγίους και τους αγγέλους κ.λπ. τι πάθατε τώρα; Ευχόμεθα περαστικά και υπομονή, κάτι θα βρεθεί στον δρόμο…Η κότα και το αυγό-Ετσι λοιπόν η πρόεδρος Μαρία, αφού θριάμβευσε με το εξώφυλλο στο Down Town της Κυριακής, χθες βγήκε στο Open και έθεσε το μέγα αιώνιο ερώτημα «αν κάνει η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα». Αν δηλαδή έχει δικαίωμα η μάνα να τερματίζει την κυοφορία της ή το έμβρυο να ορίζει τη ζωή του! Ποιος είναι ο κυρίαρχος, η μάνα ή το έμβρυο, η κότα ή το αυγό. Να συμπληρώσω ότι η πρόεδρος Μαρία είχε στο παρελθόν τοποθετηθεί και κατά του προσωπικού αριθμού. Η πρόεδρος συγκεκριμένα είχε απευθύνει χαιρετισμό στις 13 Δεκεμβρίου πέρυσι σε εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Πριν να είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην ψηφιακή εποχή», την οποία διοργάνωσε η Πανελλήνια κίνηση κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού. Μεταξύ άλλων η πρόεδρος είπε ότι «όταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση». Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν οι ηγούμενοι των Μονών Καρακάλλου, Δοχειαρίου και Γρηγορίου του Αγίου Ορους. Αμήηηην!Εξ Αριστερών…-Χθες σας έγραφα ότι παρά ταύτα, δηλαδή τις συνεντεύξεις στο lifestyle Down Town, τα δημοψηφίσματα για τις αμβλώσεις κ.λπ., οι δημοσκόποι βλέπουν ότι η Μαρία Κ. έχει πέραση και μάλιστα από παντού (πλην ίσως από τον χώρο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ) παίρνει και από τις «Θεούσες» και από τους Αριστερούς, αλλά θυμάμαι και τον Κασσελάκη που είχε ξεσηκώσει το σύμπαν στην αρχή, gay, straight, «κρυφούς» που λέει και ο ίδιος (χθες το είπε ότι έχει αρκετούς στη Βουλή, λες και μας ενδιαφέρει). Μέχρι που πέρασαν οι μήνες και κατάλαβε ο κόσμος ότι ο Στέφανος ήθελε να γίνει αρχηγός των πρωινάδικων και να βολτάρει με τον Tyler και τη Φάρλεϊ. Να σας πω την αλήθεια, ο Στέφανος μού φαίνεται καθηγητής στο Harvard μπροστά στην ψέκα που ακούμε τελευταία.Ισπανία-Για το τραγικό δυστύχημα της Ισπανίας δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά, ούτε και να γίνει η σχετική πλάκα γιατί «αυτοί δεν μιλάνε για ξυλόλια κ.λπ.», γιατί απλούστατα υπάρχουν νεκροί. Θα μάθουμε φαντάζομαι υπεύθυνα από τις Αρχές τι συνέβη σ’ ένα μάλλον πολύ πιο σύγχρονο σύστημα διεύθυνσης και υποδομών τρένων και θα κρίνουμε. Θα δούμε και το «πρότυπο» πρωθυπουργού του Ανδρουλάκη, τον Πέδρο Σάντσες, τι λέει και κυρίως πώς θα τον αντιμετωπίσει η αντιπολίτευσή του, ο… αντίστοιχος Μητσοτάκης.Μια χαώδης συζήτηση στο Μ.Μ-Να σας πάω τώρα στο χθεσινό ραντεβού του Κ.Μ με αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ήρθαν στο Μαξίμου αντιλαμβανόμενοι βεβαίως ότι το καλάθι δεν είναι και ιδιαίτερα γεμάτο, όμως και αυτοί δεν βοήθησαν τον διάλογο να γίνει πιο παραγωγικός. Ενώ στην αρχή ο Κ.Μ ζήτησε από τον Ρίζο Μαρούδα του ΚΚΕ, που ήταν ο πιο έμπειρος και θεσμικός συνδικαλιστής, να διαχειριστεί τους συναδέλφους του για να υπάρχει μια ροή στη συζήτηση, σε πολλές περιπτώσεις γινόταν χάβρα με μια χαώδη λογική και με πολλά επιμέρους τοπικά ζητήματα. Γενικώς, ως πιο σοβαροί κρίθηκαν ο Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας της Λάρισας και ο Τζέλλας της Καρδίτσας που είναι οι πιο "παλιοί", ενώ οι πιο νέοι μπήκαν με λογική "ταύρος εν υαλοπωλείω". "Πώς ήταν η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τους άλλους αγρότες, καμία σχέση", μου είπε η πηγή μου από το Μ.Μ εμφανώς απογοητευμένη και για την προσέγγιση των αγροτών, οι οποίοι πάντως είναι σαφές ότι θέλουν να φύγουν από τα μπλόκα, όσο και αν λένε μεγαλοστομίες για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Γενικώς, ο Κ.Μ ήταν πολύ συγκεκριμένος ότι "δεν έχει άλλα λεφτά" και ότι μπορεί να συζητήσει μόνο τεχνικά κάποια πράγματα, για τα οποία πρέπει να σας πω ότι και οι αγρότες δεν ήταν τόσο συγκεκριμένοι όσο έλεγαν έξω στις κάμερες.Οι χαμένοι των μπλόκων-Ενδιαφέροντα ευρήματα είχε η χθεσινή έρευνα της Opinion Poll (Action 24) για τα τρέχοντα πολιτικά και στέκομαι στο εύρημα ότι το 53% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με τον αποκλεισμό των εθνικών οδών από τους αγρότες. Μάλιστα έμαθα ότι το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε τρεις περιφέρειες: την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, σε αντίθεση π.χ. με την Αττική. Τι κοινό έχουν αυτές οι περιοχές; Έζησαν κύμα ακυρώσεων κρατήσεων και πλήγμα στην τοπική οικονομία, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που παρακολουθούσαν την υπόθεση από τον καναπέ.Από Νταβός, Βρυξέλλες