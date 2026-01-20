Η Αριστερά σε σοκ με την πρόεδρο Μαρία… της Νίκης (θου Κύριε), οι Βρυξέλλες τρώνε το Νταβός, τα πωλητήρια στην πληροφορική, ο Μάριος ψωνίζει από Attica
Χαίρετε, βρε καλώς τα τα παιδιά της Αριστεράς και της προόδου πανταχόθεν, από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ορφανά του Στέφανου, έως κάτι προοδευτικά sites που μας ρημάξανε με τη μάνα των Τεμπών κ.λπ. κ.λπ.
Κάτι τηλεπερσόνες που με περισπούδαστο ύφος λοιδορούσαν όποιον και ό,τι αντιστεκόταν στην Οσία Μαρία και στα ξυλόλια και τα τουλόλια, μέχρι και Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη θέλανε. Τι έγινε, τι πάθατε, ρε παιδιά; Πέσατε από τα σύννεφα ή απλώς εκτεθήκατε που την υποστηρίζατε λόγω του αντικυβερνητικού σας πάθους και μένους; Τώρα καταλάβατε ότι η πρόεδρος είναι «Νίκη» σαν αυτή του Νατσιού, με ολίγον Ηλία και Ζωή μαζί; Ποιοι πολιτικοί έως σήμερα λένε ότι όοοολο το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο και παιανίζουν κάθαρση και φυλακές; Να σας το πούμε εμείς που δεν ντρεπόμαστε, ο Μιχαλολιάκος με τον Κασιδιάρη τα λέγανε αυτά από το 2010 και κάποτε πήγανε στις μετρήσεις και 10%-12%, τις εποχές του «εγέρθητου» που φώναζε ο Γιώργος Γερμενής, ο «Καιάδας» της Χρυσής Αυγής. Ποιοι μπουκάρανε στην Εθνική Πινακοθήκη γιατί θεώρησαν ιεροσυλία έργα τέχνης; Κάποιος βουλευτής της Νίκης που δεν τον άντεξε ούτε ο Νατσιός. Γιατί σας κάνει εντύπωση η θέση της προέδρου Μαρίας για τις αμβλώσεις, αφού το δεξί της χέρι, η κυρία Γρατσία, ήταν υποψήφια της Νίκης; Αφού τα έλεγε η πρόεδρος για τη γερόντισσα από τη Συρία με τα αραμαϊκά, τις ενοράσεις, τους αγίους και τους αγγέλους κ.λπ. τι πάθατε τώρα; Ευχόμεθα περαστικά και υπομονή, κάτι θα βρεθεί στον δρόμο…
Η κότα και το αυγό
-Ετσι λοιπόν η πρόεδρος Μαρία, αφού θριάμβευσε με το εξώφυλλο στο Down Town της Κυριακής, χθες βγήκε στο Open και έθεσε το μέγα αιώνιο ερώτημα «αν κάνει η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα». Αν δηλαδή έχει δικαίωμα η μάνα να τερματίζει την κυοφορία της ή το έμβρυο να ορίζει τη ζωή του! Ποιος είναι ο κυρίαρχος, η μάνα ή το έμβρυο, η κότα ή το αυγό. Να συμπληρώσω ότι η πρόεδρος Μαρία είχε στο παρελθόν τοποθετηθεί και κατά του προσωπικού αριθμού. Η πρόεδρος συγκεκριμένα είχε απευθύνει χαιρετισμό στις 13 Δεκεμβρίου πέρυσι σε εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Πριν να είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην ψηφιακή εποχή», την οποία διοργάνωσε η Πανελλήνια κίνηση κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού. Μεταξύ άλλων η πρόεδρος είπε ότι «όταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση». Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν οι ηγούμενοι των Μονών Καρακάλλου, Δοχειαρίου και Γρηγορίου του Αγίου Ορους. Αμήηηην!
Εξ Αριστερών…
-Χθες σας έγραφα ότι παρά ταύτα, δηλαδή τις συνεντεύξεις στο lifestyle Down Town, τα δημοψηφίσματα για τις αμβλώσεις κ.λπ., οι δημοσκόποι βλέπουν ότι η Μαρία Κ. έχει πέραση και μάλιστα από παντού (πλην ίσως από τον χώρο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ) παίρνει και από τις «Θεούσες» και από τους Αριστερούς, αλλά θυμάμαι και τον Κασσελάκη που είχε ξεσηκώσει το σύμπαν στην αρχή, gay, straight, «κρυφούς» που λέει και ο ίδιος (χθες το είπε ότι έχει αρκετούς στη Βουλή, λες και μας ενδιαφέρει). Μέχρι που πέρασαν οι μήνες και κατάλαβε ο κόσμος ότι ο Στέφανος ήθελε να γίνει αρχηγός των πρωινάδικων και να βολτάρει με τον Tyler και τη Φάρλεϊ. Να σας πω την αλήθεια, ο Στέφανος μού φαίνεται καθηγητής στο Harvard μπροστά στην ψέκα που ακούμε τελευταία.
Ισπανία
-Για το τραγικό δυστύχημα της Ισπανίας δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά, ούτε και να γίνει η σχετική πλάκα γιατί «αυτοί δεν μιλάνε για ξυλόλια κ.λπ.», γιατί απλούστατα υπάρχουν νεκροί. Θα μάθουμε φαντάζομαι υπεύθυνα από τις Αρχές τι συνέβη σ’ ένα μάλλον πολύ πιο σύγχρονο σύστημα διεύθυνσης και υποδομών τρένων και θα κρίνουμε. Θα δούμε και το «πρότυπο» πρωθυπουργού του Ανδρουλάκη, τον Πέδρο Σάντσες, τι λέει και κυρίως πώς θα τον αντιμετωπίσει η αντιπολίτευσή του, ο… αντίστοιχος Μητσοτάκης.
Μια χαώδης συζήτηση στο Μ.Μ
-Να σας πάω τώρα στο χθεσινό ραντεβού του Κ.Μ με αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ήρθαν στο Μαξίμου αντιλαμβανόμενοι βεβαίως ότι το καλάθι δεν είναι και ιδιαίτερα γεμάτο, όμως και αυτοί δεν βοήθησαν τον διάλογο να γίνει πιο παραγωγικός. Ενώ στην αρχή ο Κ.Μ ζήτησε από τον Ρίζο Μαρούδα του ΚΚΕ, που ήταν ο πιο έμπειρος και θεσμικός συνδικαλιστής, να διαχειριστεί τους συναδέλφους του για να υπάρχει μια ροή στη συζήτηση, σε πολλές περιπτώσεις γινόταν χάβρα με μια χαώδη λογική και με πολλά επιμέρους τοπικά ζητήματα. Γενικώς, ως πιο σοβαροί κρίθηκαν ο Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας της Λάρισας και ο Τζέλλας της Καρδίτσας που είναι οι πιο "παλιοί", ενώ οι πιο νέοι μπήκαν με λογική "ταύρος εν υαλοπωλείω". "Πώς ήταν η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τους άλλους αγρότες, καμία σχέση", μου είπε η πηγή μου από το Μ.Μ εμφανώς απογοητευμένη και για την προσέγγιση των αγροτών, οι οποίοι πάντως είναι σαφές ότι θέλουν να φύγουν από τα μπλόκα, όσο και αν λένε μεγαλοστομίες για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Γενικώς, ο Κ.Μ ήταν πολύ συγκεκριμένος ότι "δεν έχει άλλα λεφτά" και ότι μπορεί να συζητήσει μόνο τεχνικά κάποια πράγματα, για τα οποία πρέπει να σας πω ότι και οι αγρότες δεν ήταν τόσο συγκεκριμένοι όσο έλεγαν έξω στις κάμερες.
Οι χαμένοι των μπλόκων
-Ενδιαφέροντα ευρήματα είχε η χθεσινή έρευνα της Opinion Poll (Action 24) για τα τρέχοντα πολιτικά και στέκομαι στο εύρημα ότι το 53% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με τον αποκλεισμό των εθνικών οδών από τους αγρότες. Μάλιστα έμαθα ότι το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε τρεις περιφέρειες: την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, σε αντίθεση π.χ. με την Αττική. Τι κοινό έχουν αυτές οι περιοχές; Έζησαν κύμα ακυρώσεων κρατήσεων και πλήγμα στην τοπική οικονομία, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που παρακολουθούσαν την υπόθεση από τον καναπέ.
Από Νταβός, Βρυξέλλες
Από Νταβός, Βρυξέλλες
-Πυκνό πρόγραμμα διεθνών επαφών είχε προγραμματίσει στο Νταβός Πέμπτη και Παρασκευή ο Κ.Μ, όμως ο Τραμπ και οι σχεδιασμοί του για τη Γροιλανδία κινητοποίησαν τους Ευρωπαίους που έβαλαν Σύνοδο Κορυφής των ηγετών με φυσική παρουσία στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης. Το βασικό πρόγραμμα δημοσίων εμφανίσεων του Κ.Μ βεβαίως είναι το πρωί της Πέμπτης, με συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ και πάνελ στο Φόρουμ με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και από το ελβετικό θέρετρο θα πάει στις Βρυξέλλες. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι αν την Παρασκευή θα επιστρέψει στην Ελβετία ή θα γυρίσει Αθήνα.
Πώς ο Πιερρακάκης «έσβησε» τις μνήμες της κρίσης
-Η αίθουσα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήρθε να ενισχύσει σημειολογικά «πρώτη» του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Καθώς ο χώρος που είθισται να συνεδριάζουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν ήταν διαθέσιμος λόγω εργασιών, η σύνοδος μεταφέρθηκε στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Φινλανδού διπλωμάτη Antti Satuli. Πρόκειται για ένα τοπόσημο με εξαιρετικά αρνητική φόρτιση για τη χώρα, καθώς εκεί είχε δώσει μια από τις χειρότερες «παραστάσεις» του σε Eurogroup ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκαλώντας την οργή του συνόλου των ομολόγων του. Ωστόσο, η χθεσινή παρουσία Πιερρακάκη δεν θύμιζε σε τίποτα το προ ενδεκαετίας δράμα. «Πρέπει να μάθουμε ο ένας από τον άλλον», ήταν το μήνυμα του νέου προέδρου του Eurogroup προς τους ομολόγους του, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ΥΠΟΙΚ των χωρών που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Και, κρίνοντας από το κλίμα που εξέπεμπαν οι 21 υπουργοί όταν εξήλθαν από την αίθουσα, ο Πιερρακάκης κέρδισε το στοίχημα της συνεργασίας στο πρώτο του Eurogroup – και, μάλιστα, έχοντας στο «τραπέζι» μια εξαιρετικά κρίσιμη ατζέντα.
Μπαίνουν πωλητήρια στην πληροφορική
-Εντονη κινητικότητα καταγράφεται στον κλάδο της πληροφορικής. Οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν, οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης πλησιάζουν στο τέλος, οπότε έρχεται ανασύνταξη των επιχειρηματικών δυνάμεων. Στο στίγμα των αλλαγών είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο Λ. Παπακωνσταντίνου, βασικός μέτοχος της Byte μέσω της Ιdeal, λέγοντας ότι το 2026 οριοθετεί την αρχή του νέου κύκλου για τον όμιλο. Στο μεταξύ, εταιρείες που έχουν πάρει πολλά δημόσια έργα πληροφορικής δείχνουν διάθεση να πουληθούν, αν είναι δυνατόν χωρίς καθυστέρηση. Παράδειγμα η Unisysystems που έχει πάρει συμβούλους να φτιάξουν το προφίλ, το business plan κ.λπ. Σε ανάλογη τροχιά είναι και η Epsilonet καθώς οι 3 μέτοχοι φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και υπάρχει ανησυχία για την πορεία της αγοράς φέτος. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν προσλάβει μεγάλη (και ακριβή) αμερικανική επενδυτική τράπεζα για να διαπραγματευτούν με τους Ιταλούς που ενδιαφέρθηκαν.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ψωνίζει ταχύπλοα από την Attica Group
-Μαθαίνω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets ετοιμάζει νέο δυναμικό χτύπημα στην ακτοπλοΐα, αυτή τη φορά με πέντε ταχύπλοα από τον όμιλο Attica. Οι πληροφορίες λένε ότι τα τέσσερα από αυτά προορίζονται για ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Seajets στο «εσωτερικό» των Κυκλάδων, ενώ το 5ο ταχύπλοο θα παραμείνει στο υφιστάμενο δρομολόγιό του, και πάλι στο κυκλαδικό τόξο. Οι εξελίξεις στην ελληνική ακτοπλοΐα φαίνεται πως τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς, με τον Έλληνα επιχειρηματία να παραμένει στο προσκήνιο. Κάθε κίνηση δείχνει να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάταξης δρομολογίων και στόλου, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και οι απαιτήσεις της αγοράς αλλάζουν. Το παρασκήνιο, πάντως, δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, δεν αποκλείεται ο Μάριος Ηλιόπουλος να προχωρήσει και σε δεύτερο γύρο κινήσεων, με την αγορά ακόμη πέντε πλοίων από τον ίδιο όμιλο. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε μιλάμε για μια κίνηση που θα αλλάξει αισθητά τις ισορροπίες στις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η Seajets συνεχίζει να παίζει επιθετικά.
Αμοιβή 550.000 ευρώ για σύμβουλο στο Υπερταμείο
-Σύμβουλο στρατηγικής διεθνούς επιπέδου που καλείται να εντοπίσει, ιεραρχήσει και να ωριμάσει επενδυτικές ευκαιρίες σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας αναζητά το Υπερταμείο (Growthfund). Στόχος είναι η ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία σχεδίων δράσης και επενδυτικών φακέλων για στρατηγικές επενδύσεις, με στόχο να μετατραπούν ώριμες ιδέες σε επενδύσιμα έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. To έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις: ο σύμβουλος καλείται πρώτα να χαρτογραφήσει τους βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» πιθανών επενδυτικών ιδεών, εξετάζοντας πού υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και πού η Ελλάδα μπορεί ρεαλιστικά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συνέχεια, από αυτή τη μεγάλη λίστα, θα πρέπει να επιλέξει περίπου δέκα έργα με βάση τον βαθμό εφικτής υλοποίησης, την αναμενόμενη απόδοση και τη στρατηγική συνάφεια με τον ρόλο και τα περιουσιακά στοιχεία του Υπερταμείου. Στο τελικό στάδιο, για τουλάχιστον τρεις από αυτές τις επενδύσεις, θα προετοιμαστούν πλήρεις επενδυτικοί φάκελοι με σαφές επενδυτικό αφήγημα, ανάλυση αγοράς, εκτίμηση αποδόσεων, δομή χρηματοδότησης, εμπλεκόμενους φορείς, ρίσκα και προτάσεις πολιτικής ή κανονιστικών παρεμβάσεων, ώστε τα έργα αυτά να μπορούν να παρουσιαστούν σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως ώριμες υλοποιήσιμες προτάσεις. Ως προς την αμοιβή, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως τις 550.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και καλύπτει όλο το φάσμα των παραδοτέων. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε δύο φάσεις: περίπου το 45% για την πρώτη φάση, που αφορά τη χαρτογράφηση και την ιεράρχηση των επενδυτικών ιδεών, και περίπου το 55% για τη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την εκπόνηση των πλήρων επενδυτικών φακέλων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο Υπερταμείο.
Ποιoς έχει δίκιο για την Jumbo: Η Citi ή όλοι οι άλλοι;
-Μεγάλο θόρυβο σήκωσε η έκθεση της Citi για την Jumbo με την οποία ρίχνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 27 ευρώ, με αρνητική σύσταση, όταν πριν από μερικές εβδομάδες επανατοποθετούσε τον πήχη στα 32 ευρώ. Βασικό επιχείρημα των αναλυτών της Citi είναι πως η Jumbo θα απολέσει μερίδιο και περιθώρια κερδοφορίας από την είσοδο της ανταγωνιστικής αλυσίδας Action στη Ρουμανία (όπου έχει παρουσία και η Jumbo), ενώ η Citi μελλοντικά είδε και επέκτασή της σε Βουλγαρία και Ελλάδα. Μετά την έκθεση η μετοχή της Jumbo υποχώρησε έως και τα 25,60 ευρώ και δείχνει να σταθεροποιείται πέριξ των 26 ευρώ. Ποια είναι όμως η Action; Πρόκειται για ολλανδική non-food αλυσίδα με είδη σε χαμηλές τιμές που εξελίσσεται σε σημαντική λιανεμπορική δύναμη στην Ευρώπη, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους retailers στην Ευρώπη, ήδη δραστηριοποιείται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και από το 2026 σχεδιάζει να εισέλθει και στην Κροατία. Ανήκει κατά 80% στο βρετανικό fund 3i Group και στο εννεάμηνο του 2025 εμφάνισε πωλήσεις 11,2 δισ. ευρώ (η Jumbo υπολογίζεται για το 2025 έπιασε τζίρο τα 1,25 δισ. ευρώ) και τα καταστήματά της προσφέρουν άνω των 6.000 προϊόντων σε 14 διαφορετικές κατηγορίες. Η Jumbo έχει ήδη διαπιστώσει πως η Ρουμανία θα αποτελέσει πεδίο ισχυρού ανταγωνισμού και απαντά με πιο επιθετική επέκταση, με στόχο τον διπλασιασμό των καταστημάτων ως το 2033. Δεν είναι μόνο οι Ολλανδοί, όμως, γιατί η Citi κάνει λόγο και για ανταγωνισμό από την τουρκική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Trendyol (στην οποία η κινεζική Alibaba κατέχει το 70%). Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Citi έχει βγει κόντρα σχεδόν σε όλους τους οίκους και χρηματιστηριακές που καλύπτουν την Jumbo: η Eurobank Equities δίνει 33,4 ευρώ με σύσταση «buy», η Pantelakis 37,5 ευρώ, η Euroxx 42 ευρώ, ενώ η μετοχή αποτελεί μία από τις επιλογές της JPM για την Ελλάδα. Μένει να φανεί ποιος έχει δίκιο.
Η παρηγοριά για τους μετόχους του Σάμι Φάις
-Έξι ανοδικές συνεδριάσεις στις επτά τελευταίες, άνοδος +16,6% από τα 3,20 ευρώ της 21ης Δεκεμβρίου στα 3,73 ευρώ σήμερα. Είναι μια παρηγοριά για τους μετόχους της Φάις που βλέπουν τη μετοχή να προσπαθεί να ανακτήσει την… τιμή εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο (4,7 ευρώ) καθώς σε μια εποχή που το ΧΑ καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, όσοι πόνταραν τον περασμένο Μάρτιο στη Fais Group απογοητεύτηκαν και ακόμη μετρούν ζημίες και μάλιστα σχεδόν 1 ευρώ ανά μετοχή. Το σκληρό παιχνίδι των δασμών Τραμπ και των ευρωπαϊκών αντιποίνων δεν βοηθά το αφήγημα της ανάκαμψης για τη Harley Davidson και την ενίσχυση των premium brands (Levi's, Puma, Under Armour). Η επέκταση της Kiko Milano στην Ανατολική Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά από μόνη της όμως δεν αρκεί. Η διοίκηση του Σάμι Φάις εκτελεί μεθοδικά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση τον περασμένο Μάιο. Από τον Ιούλιο έως σήμερα, ο όμιλος έχει αγοράσει πάνω από 443.000 ίδιες μετοχές - περίπου 1% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μέχρι σήμερα πορεία της μετοχής από την εισαγωγή της, με πρεμιέρα πτώσης στα 4,58 ευρώ, κάτω από την τιμή της εισαγωγής μέχρι το χαμηλό των 3,08 ευρώ τον Ιούλιο (-34,5% από την τιμή εισαγωγής) δεν ενισχύει το αφήγημα της ανάκαμψης. Φαίνεται όμως πως ο Σάμι Φάις έκλεισε κάποιες εκκρεμότητες του παρελθόντος και ετοιμάζεται να ανακοινώσει κύκλο εργασιών 231 εκατ. το 2025 και Λειτουργική Κερδοφορία 48,6 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν, τα 3,73 ευρώ είναι -21% κάτω από την τιμή της Δημόσιας Εγγραφής, αλλά και +21% πάνω από το χαμηλό Ιουλίου.
Η Τράπεζα Πειραιώς μετακομίζει, τα πολυκαταστήματα Attica μεγαλώνουν
-Στο κτήριο της οδού Αμερικής, που είναι τα κεντρικά της Τράπεζας Πειραιώς, τα γραφεία παλαιότερα καταλάμβαναν μέχρι και τον 6ο. Σήμερα μόνον ο 6ος όροφος έχει μείνει στην Τράπεζα Πειραιώς και αυτός πολύ "αραιοκατοικημένος", ενώ οι όροφοι περνούν στο Attica που πολλαπλασιάζει τον χώρο των πολυκαταστημάτων. Οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς που ήταν στο κτήριο έχουν μοιραστεί σταδιακά στα κτήρια της Χαριλάου Τρικούπη, της Πανεπιστημίου 30, της Λ. Συγγρού 87 και αλλού, ενώ δεν θα αργήσει να εγκαταλειφθεί και ο 6ος όροφος, καθώς τα κεντρικά θα μεταφερθούν στο κτήριο που πήρε η τράπεζα από την Dimand, στην Κοραή 4.
Ο Θανάσης Μαρτίνος και οι πιο ταραχώδεις εποχές... ever
-«Στα 57 χρόνια σταδιοδρομίας στη ναυτιλία, δεν θυμάμαι πιο ταραχώδη εποχή από τα τελευταία έξι χρόνια». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε η τοποθέτηση του Θανάση Μαρτίνου στην εκδήλωση για την 4η έκδοση του βιβλίου του καθ. Γιάννη Θεοτοκά «Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», δίνοντας εξαρχής το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα η ναυτιλία. Χωρίς ένταση και χωρίς δραματικούς τόνους, η διαπίστωση αυτή συνοψίζει μια περίοδο αλλεπάλληλων δοκιμασιών για τον κλάδο. Ο Θ. Μαρτίνος αναφέρθηκε στην πανδημία, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα αυτά δεν αποτελούν απλώς εξωτερικές κρίσεις, αλλά παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων γίνεται πλέον αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης. Σημείωσε ότι ο εφοπλιστής καλείται σήμερα να λειτουργεί κυρίως ως διαχειριστής κρίσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και συχνά με περιορισμένα δεδομένα, γεγονός που καθιστά, κατά τον ίδιο, απαραίτητη την προσωπική διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων παραμένει κρίσιμο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων. Η αναφορά του στη συνέχεια της διοίκησης από γενιά σε γενιά έκλεισε την τοποθέτησή του σε ήπιους τόνους. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, παρά τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά. Μια τοποθέτηση που, χωρίς εξάρσεις, άφησε να φανεί ότι η εμπειρία και η συνέχεια εξακολουθούν να θεωρούνται βασικά στοιχεία αντοχής της ελληνικής ναυτιλίας.
Diana–Genco: Το proxy fight ως τεστ ισχύος της Παληού
-Η κίνηση της Diana Shipping να περάσει σε πλήρη proxy fight με την Genco Shipping & Trading δεν είναι απλώς μια διαφωνία για το τίμημα. Είναι καθαρή άσκηση ισχύος και, κυρίως, ανάδειξη της well-capitalised πλευράς των συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού, σε μια αγορά που μετράει πρώτα ρευστότητα και μετά προθέσεις. Η Diana δεν κινείται ως χρηματοοικονομικός επενδυτής που ζητά premium. Κινείται ως στρατηγικός παίκτης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και επαρκή κεφαλαιακή βάση ώστε να αντέξει σύγκρουση μηνών. Το γεγονός ότι είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Genco με 14,8% δεν είναι απλός αριθμός: της δίνει θεσμική βαρύτητα και πρόσβαση απευθείας στο σώμα των μετόχων, παρακάμπτοντας το διοικητικό συμβούλιο. Η απόρριψη της προσφοράς των 20,60 δολαρίων ανά μετοχή από το board της Genco ενεργοποίησε το επόμενο στάδιο. Η Diana απαντά όχι με ρητορική, αλλά με λίστα υποψηφίων που στέλνει μήνυμα σοβαρότητας στις αγορές: εμπειρία σε dry bulk, κεφαλαιαγορές, εταιρική διακυβέρνηση. Πρόκειται για κίνηση που δείχνει ότι τα συμφέροντα Παλαιού δεν δοκιμάζουν την τύχη τους· επενδύουν χρόνο και πόρους. Η ουσία βρίσκεται στην κεφαλαιακή ισχύ της Diana. Ο ισολογισμός τής επιτρέπει να διατηρεί πίεση χωρίς να βιάζεται. Δεν χρειάζεται άμεση συναλλαγή. Μπορεί να περιμένει την ετήσια γενική συνέλευση, να μιλήσει με θεσμικούς επενδυτές, να αφήσει την αγορά να συγκρίνει αποτιμήσεις και discounts. Αυτό είναι πλεονέκτημα απέναντι σε ένα board που οφείλει να δικαιολογεί καθημερινά γιατί λέει «όχι». Για την κυρία Παληού, η υπόθεση Genco λειτουργεί και ως μήνυμα προς την αγορά: η Diana δεν είναι παθητικός εισηγμένος ελληνικός όμιλος, αλλά ενεργός ενοποιητής όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν. Η αντιπρόταση της Genco να αποκτήσει εκείνη την Diana αντιμετωπίζεται περισσότερο ως τακτικός ελιγμός παρά ως ρεαλιστικό σενάριο, δεδομένων των μεγεθών και της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Genco έχει πρόσφατο ιστορικό proxy fight με Έλληνα μέτοχο, τον Γιώργο Οικονόμου, που τελικά αποχώρησε με κέρδος. Η αγορά θυμάται ότι τέτοιες συγκρούσεις συχνά καταλήγουν είτε σε βελτιωμένο τίμημα είτε σε αναδιάταξη διοίκησης. Και στα δύο σενάρια, ο παίκτης με ισχυρό ισολογισμό έχει το πάνω χέρι. Σε καθαρούς όρους Wall Street, η Diana ανεβάζει το κόστος άρνησης για το board της Genco. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα. Και πίσω από τη στρατηγική, διακρίνεται καθαρά η υπογραφή των συμφερόντων της Σεμίραμις Παλαιού: πειθαρχία, υπομονή και κεφαλαιακή επάρκεια ως εργαλεία επιρροής.
Το Χρηματιστήριο της Αθήνας… ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο
-Ακόμη και χωρίς Αμερικανούς επενδυτές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με αξία συναλλαγών 268,44 εκατ. ευρώ, με μόλις 14,9 εκατ. σε πακέτα. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη υπέφερε από την αγωνία για τον πόλεμο των δασμών και τις πολεμικές ιαχές του Προέδρου Τραμπ, ο Γενικός Δείκτης ακολούθησε διστακτικά στην αρχή τους Ευρωπαίους ομολόγους του αλλά στο τέλος έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες (+0,48%) σε νέο υψηλό ρεκόρ 16 ετών. Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έψαχνε ασφαλές καταφύγιο, η Αθήνα έδειχνε τις… τράπεζές της που ήταν αρκετές για να διαμορφώσουν ένα θετικό κλίμα. Η Εθνική (+2,79% στα €15,24), η Eurobank (+2,37% στα €4,05) και η Piraeus Bank (+1,98% στα €8,26) ήταν από μόνες τους ικανές να γυρίσουν την αγορά προς τα πάνω, ενώ η Alpha Bank ασχολήθηκε με το να διατηρήσει επαφή με τα 4 ευρώ. Η Eurobank κατέγραψε χθες την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη άνω του 2% και έπιασε τα 4 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές Νοεμβρίου του 2015. Ρεκόρ 10ετίας και για την Εθνική Τράπεζα, η οποία σταθεροποιείται πάνω από τα 15 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται στα 14 δισ. ευρώ. Εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά η Τράπεζα Πειραιώς, με τα 8 ευρώ να αποτελούν νέα κανονικότητα. Στα επίπεδα Μαρτίου 2021 κινείται η μετοχή. Ασταμάτητες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14% στα €30,26) και η AKTOR (+1,03% στα €9,85). Εντυπωσιακή η Intralot που ξεκίνησε τη συνεδρίαση με μεγάλη πτώση -3,8%, αλλά τελικά έκλεισε με κέρδη +1,14% πάνω από το 1 ευρώ. Εκρηκτικό ήταν το ράλι που έτρεξε χθες η ΑΒΑΞ, φτάνοντας στα 3,5 ευρώ, μία τιμή που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009. Με άλμα 8,36% ο τίτλος της κατασκευαστικής εταιρείας πραγματοποίησε την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τις 8 Απριλίου 2025, όταν είχε ενισχυθεί κατά 10,47%. Επιπλέον, η χρηματιστηριακή της αξία υπερβαίνει πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.
Οι Δανοί ξεκίνησαν τη μόδα του μποϊκοτάζ
-Περισσότεροι από 95.000 Δανοί έχουν ενταχθεί στη νέα τάση που αποφεύγει συστηματικά αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες, μετά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία. Δεν είναι πολλοί και η Δανία είναι μια μικρή χώρα 6 εκατ. κατοίκων. Coca-Cola, Netflix, Amazon Prime, ακόμα και YouTube, έχουν ήδη μπει στη μαύρη λίστα των 95.000 Δανών. Το νέο κίνημα ονομάζεται «Købdansk» (Αγοράστε δανέζικα) και μεταφέρεται από τα social media στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε μια χώρα 6 εκατομμυρίων κατοίκων, το 1,6% του πληθυσμού δηλώνει ότι συμμετέχει ενεργά σε οργανωμένο μποϊκοτάζ. Η Δανία μέχρι χθες ήταν ένας από τους πιο σταθερούς ατλαντικούς συμμάχους, μέλος του ΝΑΤΟ, με ιστορικά υψηλή εμπιστοσύνη και προτίμηση προς τις ΗΠΑ. Το οικονομικό αποτύπωμα του «Købdansk» είναι προς το παρόν αμελητέο. Ολόκληρη η αγορά της Δανίας δεν πλησιάζει το μέγεθος του Βερολίνου ή των Παρισίων. Αν όμως τη μόδα «Købdansk» ακολουθήσει και η Γερμανία των 84 εκατ. κατοίκων, με ισχυρή παράδοση καταναλωτικού ακτιβισμού κι αμέσως μετά η Γαλλία όπου ο αντι-αμερικανισμός είναι πάντοτε της μόδας, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν σοβαρά για τους αμερικανικούς πολυεθνικούς κολοσσούς.
H Τεχνητή Νοημοσύνη καταβροχθίζει τη… μνήμη του πλανήτη
-Το 70% των ημιαγωγών (memory chips) που θα παραχθούν φέτος στον κόσμο, θα καταλήξουν σε data centers. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα μιας βιομηχανίας που αναδιατάσσεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κατασκευαστές έχουν ήδη περιορίσει δραστικά την παραγωγή των legacy chips για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των data centers που χρειάζεται η παγκόσμια δίψα για περισσότερη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι αυτοκίνητα, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές στριμώχνονται επικίνδυνα για να απορροφήσουν τα ψίχουλα, τα υπολείμματα της παραγωγής. Η Samsung έχει αυξήσει τις τιμές μνήμης έως 60% από τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές της IDC προβλέπουν πτώση -5% στις πωλήσεις «έξυπνων τηλεφώνων» και -9% σε προσωπικούς υπολογιστές, για το 2026, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών RAM. Οι κατασκευαστές πωλούν διαθεσιμότητα όχι για φέτος ούτε για του χρόνου, αλλά για το 2028. Αυτή δεν είναι μια συγκυριακή έλλειψη, αλλά μια δομική ανακατανομή της παραγωγής. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για να κερδίσουμε μερικούς πόντους παραγωγικότητας που μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ. Στην πράξη, απορροφούν τα συστατικά που χρειάζεται ολόκληρη η βιομηχανία.
Η Wall Street φοβάται τα ύψη (της)
-Σε μια βδομάδα από σήμερα συνεδριάζει πάλι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και οι επενδυτές της Wall Street φοβούνται μία ακόμη ψυχρολουσία από τον πρόεδρο Πάουελ. Στη χθεσινή αργία όλες οι συζητήσεις στα οικονομικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα σχετικά social media είχαν επικεντρωθεί στο κατά πόσο η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είναι «επικίνδυνα ακριβή». Πολλοί αναλυτές ανέσυραν τον Δείκτη CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio, δηλαδή κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής μετοχής προς κέρδη). Για τις μετοχές S&P 500 ο δείκτης CAPE έχει υπερβεί το 39. Eίναι ένα επίπεδο που έχει καταγραφεί μόλις 25 φορές από το 1957. Κατά σύμπτωση αυτές οι 25 φορές ήταν ακριβώς πριν από μια δραματική διόρθωση τιμών στη Wall Street. Πολλοί θυμήθηκαν την κορύφωση της φούσκας των dot com του 2000. Η κεφαλαιοποίηση της αμερικανικής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει ξεπεράσει το 200%, ενώ οι αποτιμήσεις σε μετοχές τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, με εταιρείες όπως η Nvidia να διαπραγματεύονται σε 50-500 φορές τα κέρδη, θυμίζουν εκείνη την εποχή που κάθε εταιρεία με ".com" θεωρούνταν χρυσωρυχείο. Το μέλος του Δ.Σ. της FED, Λίζα Κοκ, μιλά πλέον ανοικτά για ενδεχόμενες «υπερμεγέθεις πτώσεις τιμών περιουσιακών στοιχείων», ενώ στα πρακτικά της Επιτροπής του Οκτωβρίου αναφέρονται ρητά οι «τεντωμένες αποτιμήσεις» και ο κίνδυνος «άτακτης πτώσης των μετοχών». Ο Δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει απόδοση 18% το 2025, αλλά η Ιστορία διδάσκει ότι όταν ο CAPE ξεπερνά το 39, οι επόμενοι 12-24 μήνες είναι συνήθως αρνητικοί. Το γεγονός ότι η αγορά ανέκαμψε από τον σεισμό του Απριλίου, τότε που εξατμίστηκαν 6,6 τρισ. δολάρια σε δύο ημέρες μετά τις δασμολογικές ανακοινώσεις Τραμπ, δεν αλλάζει τα θεμελιώδη. Σήμερα υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίων και προσδοκιών σε λίγες μετοχές τεχνολογίας, υπάρχει υπερ-επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς αποδεδειγμένα μοντέλα κερδοφορίας. Απέναντι σε όλα αυτά, υπάρχει μια πολιτικά πιεσμένη Κεντρική Τράπεζα που προσπαθεί να ισορροπεί μεταξύ πληθωρισμού και ύφεσης. Οι επαγγελματίες της Wall Street αποφεύγουν συστηματικά τη λέξη «κραχ». Προτιμούν να μιλούν για «επαναβαθμονόμηση» της αγοράς…
Πηγή: newmoney.gr
