Η χρυσή εποχή των κινεζικών πανεπιστημίων: Ποια κάνουν τη διαφορά στις διεθνείς λίστες
Πώς τα κινεζικά πανεπιστήμια μπαίνουν στις λίστες των καλύτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του κόσμου
Σύμφωνα με μια ανάλυση που κυκλοφόρησε στους New York Times, το Harvard, αμερικανικό σύμβολο της ακαδημαϊκής υπεροπλίας, έχασε τη θέση του ως η κορυφαία πανεπιστημιακή ερευνητική μηχανή στον κόσμο σε μια συγκεκριμένη κατάταξη. Κι αντί να το αντικαθιστούν στην κορυφή αμερικανικά ιδρύματα, όπως θα ήταν το πιο φυσικό, το κενό αυτό καλύφθηκε από κινεζικά πανεπιστήμια. Εμφανίζονται όχι μόνο στην πρώτη δεκάδα, αλλά στις υψηλότερες θέσεις σε παγκόσμιους πίνακες που μετρούν την παραγωγή και επιρροή επιστημονικής έρευνας.
Αυτή η αλλαγή δεν είναι λεπτομέρεια και προφανώς δεν αφορά μόνο τη στατιστική και τους αριθμολάγνους. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που η Κίνα βλέπει ξένα πανεπιστήμια να υποχωρούν σε δείκτες που μετρούν με μεγάλη ακρίβεια το βάθος της ερευνητικής παραγωγής και τον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των καθηγητών και των ερευνητών της.
