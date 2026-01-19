Πλειστηριασμοί: Η… ακούνητη βίλα στο Ψυχικό και το νέο σφυρί για το οικόπεδο-φιλέτο στη Λ. Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Η… ακούνητη βίλα στο Ψυχικό και το νέο σφυρί για το οικόπεδο-φιλέτο στη Λ. Αθηνών

Μετά τον πέμπτο κατά σειρά άγονο πλειστηριασμό την Παρασκευή η βίλα Εμμανουήλ οδεύει προς τον επόμενο - Τι μπορεί να χτιστεί στην αδόμητη έκταση που βρίσκεται στο δρόμο του Χρηματιστηρίου

Πλειστηριασμοί: Η… ακούνητη βίλα στο Ψυχικό και το νέο σφυρί για το οικόπεδο-φιλέτο στη Λ. Αθηνών
Στα αζήτητα παραμένει, παρότι βγαίνει και ξαναβγαίνει στο σφυρί με τιμή μειούμενη, η υπερπολυτελής βίλα του Σωτήρη Εμμανουήλ στο Ψυχικό.

Το ίδιο συνέβη και την περασμένη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου όταν το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, βγήκε για πέμπτη φορά σε πλειστηριασμό που και πάλι ματαιώθηκε «ελλείψει πλειοδοτών»…

Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προσδιοριστεί ένας ακόμη επαναληπτικός, ο έκτος κατά σειρά, ενδεχομένως με ακόμη πιο χαμηλή τιμή.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης