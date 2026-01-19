Πλειστηριασμοί: Η… ακούνητη βίλα στο Ψυχικό και το νέο σφυρί για το οικόπεδο-φιλέτο στη Λ. Αθηνών
Πλειστηριασμοί: Η… ακούνητη βίλα στο Ψυχικό και το νέο σφυρί για το οικόπεδο-φιλέτο στη Λ. Αθηνών
Μετά τον πέμπτο κατά σειρά άγονο πλειστηριασμό την Παρασκευή η βίλα Εμμανουήλ οδεύει προς τον επόμενο - Τι μπορεί να χτιστεί στην αδόμητη έκταση που βρίσκεται στο δρόμο του Χρηματιστηρίου
Στα αζήτητα παραμένει, παρότι βγαίνει και ξαναβγαίνει στο σφυρί με τιμή μειούμενη, η υπερπολυτελής βίλα του Σωτήρη Εμμανουήλ στο Ψυχικό.
Το ίδιο συνέβη και την περασμένη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου όταν το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, βγήκε για πέμπτη φορά σε πλειστηριασμό που και πάλι ματαιώθηκε «ελλείψει πλειοδοτών»…
Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προσδιοριστεί ένας ακόμη επαναληπτικός, ο έκτος κατά σειρά, ενδεχομένως με ακόμη πιο χαμηλή τιμή.
