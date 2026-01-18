Έσπασαν τα κοντέρ οι ελληνικές εξαγωγές με ρεκόρ 37 δισ. ευρώ
Με μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας για τις ελληνικές εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών, ενώ νέος κύκλος ανόδου αναμένεται το 2026
Σε τροχιά νέου ιστορικού υψηλού εισέρχονται οι ελληνικές εξαγωγές το 2026, με τη μη ενεργειακή εξαγωγική βάση της χώρας να κλείνει με μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας και να διαμορφώνει συνθήκες περαιτέρω ενίσχυσης, σε μια περίοδο όπου το διεθνές περιβάλλον παραμένει γεμάτο αβεβαιότητες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του ΣΕΒΕ Σίμου Διαμαντίδη, το 2025 κλείνει με αύξηση της τάξης του 4% στις εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, οδηγώντας το σύνολο κοντά στα 37 δισ. ευρώ. «Το 2025 θα καταγράψει μία αύξηση περίπου 4% χωρίς τα πετρελαιοειδή, κοντά στα 37 δισ. ευρώ. Είναι μία πολύ καλή επίδοση, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν», σημειώνει.
Την ίδια στιγμή, όπως εκτιμά, η δυναμική των εξαγωγών και των υπηρεσιών συμβάλλει στη βελτίωση της εξωτερικής ισορροπίας, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να εμφανίζεται μειωμένο -σε αναγωγή στο σύνολο της χρονιάς- προς την περιοχή των 9 δισ. ευρώ.
