Έσπασαν τα κοντέρ οι ελληνικές εξαγωγές με ρεκόρ 37 δισ. ευρώ

Με μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας για τις ελληνικές εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών, ενώ νέος κύκλος ανόδου αναμένεται το 2026