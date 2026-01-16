Πλειστηριασμοί: Στα αζήτητα τα Ανάβρυτα και το «βασίλειο» του Γρυπάρη στη Μύκονο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς μνηστήρα το οικόπεδο και το κτιριακό συγκρότημα της οικογένειας Εμφιετζόγλου, όπως και οι ιδιοκτησίες του “Mr Caprice” στο Φανάρι

Χωρίς…μνηστήρες έμειναν το οικόπεδο και το κτιριακό συγκρότημα της οικογένειας Εμφιετζόγλου, στα Ανάβρυτα όπως και οι ιδιοκτησίες του Νίκου Γρυπάρη στη Μύκονο, που βγήκαν νωρίτερα σήμερα στο ηλεκτρονικό σφυρί.

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για έκταση 50 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από 9 κτίρια συνολικής επιφάνειας 4.035,06 τ.μ., με εκθεσιακούς χώρους έργων τέχνης, μονοκατοικία-βίλα, γραφεία, βοηθητικά κτίσματα, εγκαταστάσεις, πισίνα, ελικοδρόμιο κ.α.

